बदरीनाथ चढ़ावा चोरी: SIT ने CCTV फुटेज देखकर किया बड़ा खुलासा, ये कीमती सामान ले जाता दिखा प्रमोद नौटियाल
एसआईटी ने कहा प्रमोद नौटियाल ₹500 के नोट, सोना-चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालिग्राम शिला तथा केसर के पैकेट अवैध रूप से ले जाते दिखा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 13, 2026 at 2:39 PM IST
चमोली: बदरीनाथ धाम चंदा चोरी मामले में बीती रात को मंदिर ट्रस्ट का कर्मचारी आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार कर लिया गया. एसआईटी ने खुलासा किया है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की कई अवैध गतिविधियां पकड़ी हैं. इनमें मंदिर से नोट, सोने-चांदी के सिक्के, शालिग्राम शिला और केसर के पैकेट अवैध रूप से ले जाते हुए जैसी घटनाएं दिखाई दी हैं.
बदरीनाथ धाम चढ़ावा चोरी का आरोपी गिरफ्तार: श्री बदरीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री में वित्तीय अनियमितता के मामले में चमोली पुलिस की एसआईटी ने अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार किया है. श्रद्धालुओं की आस्था एवं मंदिर की वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े इस संवेदनशील प्रकरण का शासन द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच सुनिश्चित की गई.
बीती रात हुई प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी: 08 जुलाई, 2026 को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवाण की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली श्री बदरीनाथ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306 एवं 316(5) के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था. तहरीर में उल्लेख किया गया कि 02 जुलाई, 2026 को श्री बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने पर अध्यक्ष बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के आदेशानुसार गठित विभागीय जांच समिति की प्राथमिक जांच में मंदिर समिति के कार्मिक प्रमोद नौटियाल द्वारा थाली भेंट गणना स्थल से धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अवैध रूप से अपने निजी हित में चोरी-छिपे ले जाने के तथ्य सामने आए.
एसआईटी ने की गहन जांच: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चमोली मदन सिंह बिष्ट के निकट पर्यवेक्षण में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. SIT द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया गया. वादी और गवाहों के बयान दर्ज किए गए.
सीसीटीवी फुटेज ने किया बड़ा खुलासा: इसके अतिरिक्त, दिनांक 02 जुलाई, 2026 की थाली भेंट गणना कक्ष की सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में स्पष्ट पाया गया कि अभियुक्त प्रमोद नौटियाल कई बार गणना कक्ष से धनराशि एवं अन्य भेंट सामग्री को अपने मोबाइल फोन के नीचे छिपाकर तथा अपनी जेब में रखकर अवैध रूप से बाहर ले जा रहा था.
बदरीनाथ मंदिर से ये कीमती चढ़ावा अवैध रूप से ले जाता दिखा आरोपी: विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा अलग-अलग समय पर ₹500 के नोट, सोना-चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालिग्राम शिला तथा केसर के पैकेट को अवैध रूप से अपने कब्जे में लिया गया. गौरतलब है कि केसर 2.5 से 3.5 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकता है.
बदरीनाथ मंदिर में चंदन और केसर का उपयोग मुख्य रूप से भगवान बदरी विशाल के शृंगार, अभिषेक और तिलक के लिए किया जाता है. ऐसी मान्यता है कि ठंड में भगवान की मूर्ति को गर्माहट और शीतलता प्रदान करने के लिए इस पवित्र मिश्रण का लेप लगाया जाता है. इसे 'तिलका' या शृंगार कहते हैं.
देहरादून से गिरफ्तार कर प्रमोद नौटियाल को बदरीनाथ ले जाया गया है: सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर पुलिस टीम ने दिनांक 12 जुलाई, 2026 की रात्रि अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को उसके देहरादून स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया. अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है.
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