फोन टैपिंग मामला: टी हरीश राव के बाद KTR को एसआईटी का नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया

फोन टैपिंग मामले में हरीश राव के बाद केटीआर को एसआईटी ने पूछताछ के लिए कल बुलाया है.

SIT issues notices to KTR to appear for questioning tomorrow in the phone tapping case
के टी रामा राव, कार्यकारी अध्यक्ष, बीआरएस (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 6:00 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: तेलंगाना में फोन टैपिंग के सनसनीखेज मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री के टी रामा राव (केटीआर) को नोटिस जारी किया है. केटीआर को कल सुबह यानी शुक्रवार को 11 बजे जुबली हिल्स स्थित एसआईटी ऑफिस में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है.

एसआईटी अधिकारियों ने CRPC की धारा 160 के तहत केटीआर के नरसिंगी ऑलिव विला में उनके घर पर नोटिस पहुंचाए. इससे पहले तेलंगाना में बीआरएस के विधायक टी हरीश राव से मंगलवार को एसआईटी ने पिछली बीआरएस सरकार के दौरान कथित फोन टैपिंग से संबंधित मामले में पूछताछ की थी. उसके बाद आज गुरुवार को एसआईटी ने केटीआर को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया है.

बता दें कि, हरीश राव मंगलवार को 11 बजे जुबली हिल्स थाने में विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों के सामने पेश हुए और उनसे शाम छह बजे तक पूछताछ की गई. हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी सी सज्जनार ने मंगलवार रात एक विज्ञप्ति में कहा कि हरीश राव को जुबली हिल्स थाने में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया और उनसे विस्तार से पूछताछ की गई.

वहीं, राव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए उन्हें तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश होने के लिए दिया गया नोटिस कांग्रेस सरकार की ओर से 'राजनीतिक प्रताड़ना' है और इसका उद्देश्य नगर निकाय चुनाव से पहले 'अपने भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाना' है.

उन्होंने एसआईटी के समक्ष पेश होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि यह नोटिस उन्हें राज्य की खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाने के तुरंत बाद जारी किया गया. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फोन टैपिंग से जुड़े एक मामले को खारिज किए जाने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया, "हमें पता है कि आपने (मुख्यमंत्री) केटीआर (बीआरएस नेता के. टी. रामाराव) को फॉर्मूला-ई रेस मामले में कैसे परेशान किया और हमारे अन्य नेताओं को किस तरह तंग किया जा रहा है। अब मुझे भी उसी तरह परेशान किया जा रहा है. हालांकि, हम जनता की ओर से सवाल उठाते रहेंगे."

हरीश राव ने यह भी दावा किया कि उनका फोन टैपिंग मामले से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद उन्हें तलब किया गया है. उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में कानूनी रास्ता अपनाएंगे.

इससे पहले, बीआरएस के विधान परिषद सदस्य नवीन राव चार जनवरी को इस मामले में एसआईटी के समक्ष पेश हो चुके हैं. मामले के मुख्य आरोपी और तेलंगाना के पूर्व खुफिया प्रमुख टी. प्रभाकर राव से भी पहले पूछताछ की जा चुकी है.

हैदराबाद पुलिस ने मार्च 2024 से अब तक तेलंगाना विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के एक निलंबित डीएसपी सहित चार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. उन पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाने और पूर्व बीआरएस शासन के दौरान फोन टैपिंग करने के आरोप हैं। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई.

पुलिस के अनुसार, आरोपी कथित साजिश का हिस्सा थे, जिसमें एसआईबी के संसाधनों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करके विभिन्न वर्गों के नागरिकों की निगरानी की गई. गैर-कानूनी फोन टैपिंग के आरोपों की जांच 10 मार्च, 2024 से चल रही है. कुछ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिक आरोप पत्र पहले ही फाइल की जा चुकी हैं. हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार के नेतृत्व में एसआईटी बनने के बाद जांच में और तेजी आई है.

