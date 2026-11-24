दिए गए यह सुझाव:- 1- कांच की दीवारों में होगी गिनती, 360 डिग्री कैमरों से निगरानी का सुझाव: रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं. इसमें गिनती के लिए कांच की दीवारों वाला कक्ष बनाने की बात कही गई है, ताकि पूरी प्रक्रिया बाहर से भी देखी जा सके. इसके साथ ही गिनती कक्ष में 360 डिग्री कैमरे लगाने का सुझाव दिया गया है, जिससे वहां होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा सके. गिनती में शामिल कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की पहचान, उनकी ड्यूटी और आने-जाने के समय की भी निगरानी करने की बात कही गई है. 2- बिना जेब वाले कपड़ों की सिफारिश: रिपोर्ट में बिना जेब वाले कपड़े और सख्त तलाशी जैसी व्यवस्थाओं का सुझाव भी शामिल है, ताकि गिनती के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे. इसके अलावा नोटों की गिनती, छंटाई और नकली नोटों की पहचान के लिए आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है. गिनती के बाद पूरी धनराशि को मंदिर के खाते में जमा कराने की व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है. सोने-चांदी के आभूषणों के प्रबंधन और उनकी सुरक्षा के लिए सरकारी ज्वेलर्स की व्यवस्था करने तथा विदेशी करेंसी बदलने के लिए अलग व्यवस्था विकसित करने का सुझाव भी दिया गया है.