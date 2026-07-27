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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी, SIT को मिली आरोपी प्रमोद नौटियाल की कस्टडी, खुलेंगे कई राज!

चमोली: बदरीनाथ धाम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की मुश्किल और बढ़ने वाली है. क्योंकि प्रमोद नौटियाल से अब सीधे एसआईटी (Special Investigation Team) पूछताछ करेगी. न्यायिक मजिस्ट्रेट हिना कौसर की कोर्ट ने आरोपी को 28 जुलाई से 31 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की अनुमति प्रदान कर दी है.

इससे पहले पुलिस की ओर से दो बार कस्टडी रिमांड का आवेदन किया गया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था. हालांकि अब तीसरे प्रयास में पुलिस को सफलता मिली और चार दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी गई. बदरीनाथ थाना प्रभारी महादेव उनियाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की कस्टडी रिमांड मांगी थी. अब चार दिन की अवधि में एसआईटी प्रमोद नौटियाल से विस्तृत पूछताछ करेगी. जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि चढ़ावे में कथित हेराफेरी किस प्रकार की गई. इसके पीछे क्या कारण थे और क्या इस पूरे प्रकरण में अन्य लोग भी शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आरोपी से उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और अन्य तथ्यों के आधार पर पूछताछ की जाएगी. यदि पूछताछ में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके संबंध में भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि बदरीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच एसआईटी कर रही है. इसी क्रम में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को कस्टडी में लेकर पूछताछ की अनुमति न्यायालय से मांगी थी. सोमवार को न्यायालय ने पुलिस के पक्ष को स्वीकार करते हुए 28 से 31 जुलाई तक चार दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी. अब इस अवधि में एसआईटी मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल करेगी.