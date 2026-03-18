अश्लील वीडियो पेन ड्राइव शेयरिंग केस: SIT ने प्रज्वल रेवन्ना समेत 39 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया
कर्नाटक SIT ने प्रज्वल रेवन्ना समेत 39 लोगों के खिलाफ अश्लील सामग्री साझा करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की.
Published : March 18, 2026 at 9:56 PM IST
हसन: कर्नाटक में विशेष जांच दल (SIT) ने हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो पेन ड्राइव शेयरिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है. एसआईटी ने हसन सिविल कोर्ट में कुल 39 आरोपियों के खिलाफ 13,712 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिन पर अश्लील वीडियो साझा करने के लिए 70 पेन ड्राइव खरीदने का आरोप है.
जांच में पता चला कि 70 पेन ड्राइव हसन में ही खरीदी गई थीं, जबकि मामले में शुरू में 52 लोगों को आरोपी बनाया गया था. मामले में एफआईआर वकील पूर्णचंद्र की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि चार्जशीट तकनीकी रिपोर्ट और एफएसएल गवाहों की रिपोर्ट के आधार पर फाइल की गई थी.
इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है
अश्लील पेन ड्राइव मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है उनमें, नवीन, प्रज्वल रेवन्ना, कार्तिक एन (कार का ड्राइवर) चेतन बीसी, चेतन वाईएस, लिखित गौड़ा, देवराज गौड़ा, गिरीश एस, योगेश वाईडी, निशांत, हरीश एसएन, सुमंत, कृष्णगौड़ा,किरण एसके, शरथ एमके, तेजस डीएन, गगनकुमार, रेवंत, शिवप्रसाद, नागेंद्र जैन, वसंत कुमार, समीर अहमद, बालासुब्रमण्य, चिरंथ, देवराज डीएच, जयसूर्या, चंद्रशेखर बीके, कुमार दिनेश केके,नवीन कुमार एनवी,प्रशांत बीएस, अनिल एचवी, हर्षवर्धन एचएम, अक्षय कुमार, प्रवीण कुमार, हरीश एनसी शामिल हैं. वहीं, अन्य आरोपियों में शशांक एचएम, भारत, चेतन कुमार, सोमशेखर केके शामिल हैं.
दूसरी ओर, हाई कोर्ट ने जनवरी में विशेष जांच दल को रेवन्ना की अंतरिम अर्जी पर आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया था, जो एक घरेलू काम करने वाली के रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है, जिसमें डीएनए और डिजिटल सबूतों की रिकॉर्डिंग की मांग की गई थी.
जस्टिस एचपी संदेश और टी वेंकटेश नायक की डिवीजन बेंच रेवन्ना की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उस पर लगाई गई सज़ा को रद्द करने की मांग की गई थी.
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