SIT ने फाइल की सिंगर जुबीन गर्ग मौत मामले में चार्जशीट, 3,500 पेज की है फाइल
SIT ने गायक ज़ुबीन गर्ग मौत मामले में 3,500 पेज की चार्जशीट फाइल की. समुद्र में तैरते समय जुबिन की मौत हो गई थी.
Published : December 12, 2025 at 3:36 PM IST
गुवाहाटी (असम): सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने शुक्रवार को गुवाहाटी में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3,500 पेज की चार्जशीट फाइल की.
शुक्रवार सुबह जब कोर्ट का काम शुरू हुआ, तो सबूतों से भरी भारी चार्जशीट चार ट्रंक में लाई गई, और 9 सदस्यों वाली SIT 6 गाड़ियों के काफिले में पहुंची.
गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी, जहां वह चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) में शामिल होने गए थे. असम सरकार ने बाद में स्पेशल DGP एम. पी. गुप्ता की लीडरशिप में एक SIT बनाई थी.
असम के इस प्यारे आइकॉन की मौत के मामले में 7 आरोपी- जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा, श्यामकानु महंता, जुबीन के को-सिंगर अमृतप्रभा महंता, बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, जुबीन के कज़िन संदीपन गर्ग और उनके PSO नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य अभी जेल में हैं.
सिंगापुर में रहस्यमयी हालात में जुबीन की मौत के बाद से असम में इस बात की जांच की मांग उठ रही है कि क्या इस प्यारे सिंगर की मौत के पीछे कोई गड़बड़ थी. SIT ने CM हिमंत बिस्वा सरमा के निर्देश पर केस दर्ज किया था. जांच के दौरान चार्जशीट जमा करने से पहले सभी एंगल और संभावनाओं का पता लगाने के लिए 300 से ज़्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए.
खासतौर पर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में कहा था कि गर्ग की मौत “सीधी-सादी हत्या” थी.
हालांकि, सिंगापुर पुलिस फोर्स, जो एक पैरेलल जांच कर रही है, ने कहा कि उसकी शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ी नहीं दिखी है, और उनकी जांच पूरी होने में तीन महीने और लग सकते हैं.
