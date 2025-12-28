दो बहनों ने पीट-पीटकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हत्या की, जानें क्यों मारा
आरोप है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहनों को ब्लैकमेल कर रहा था और ऐसा कर शादी का प्रस्ताव बिगाड़ दिया.
Published : December 28, 2025 at 2:22 PM IST
जगतियाल: तेलंगाना के जगतियाल जिले में देर रात सामने आई एक घटना में दो बहनों ने शुक्रवार आधी रात को एक युवक की हत्या कर दी, क्योंकि उसने शादी का प्रपोजल बिगाड़ दिया था और उसके फोन से वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था.
जगतियाल ग्रामीण पुलिस के मुताबिक पेड्डापल्ली जिले के तुर्कलमद्दीकुंटा गांव में एक 32 वर्षीय युवक रहता था. वह हैदराबाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था. वहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली एक युवती के साथ उसके संबंध बन गया. जिससे दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया.
युवती की बड़ी बहन की पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन महेंद्र ने उसके साथ भी रिश्ता बना लिया और उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किया. हाल ही में जब छोटी बहन के लिए शादी का प्रस्ताव आया तो महेंद्र ने अपने सेल फोन से उसे अश्लील वीडियो दिखाकर उसे बिगाड़ दिया. ब्लैकमेल करने की वजह से बहनों के मन में उससे नाराजगी थी.
अपने प्लान के मुताबिक छोटी बहन ने शुक्रवार को महेंद्र को फोन किया और उसे अपनी बहन के गाँव आने के लिए कहा. महेंद्र उसकी बात मानकर पहले बताए जगह पर पहुंच गया. रात करीब 10 बजे रहे थे. तभी बहनों की उससे बहस हो गई. जैसा प्लान था, उन्होंने महेंद्र की आँखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और उस पर डंडों से हमला कर दिया.
दोनों बहनों, एक अन्य रिश्तेदार और वहां मौजूद एक और शख्स ने भी उसे डंडों से बुरी तरह पीटा. महेंद्र घर के सामने खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोटें आई. आस-पास के लोगों ने उसे 108 एम्बुलेंस से जगतियाल सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
जगतियाल रूरल सब-इंस्पेक्टर उमा सागर और सर्कल इंस्पेक्टर सुधाकर ने घटनास्थल से जानकारी इकट्ठा की. सीआई सुधाकर ने बताया कि मृतक के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. मृतक के परिवार में उसकी पत्नी और माता-पिता हैं. जगतियाल डीएसपी रघु चंदर मामले की देखरेख कर रहे हैं.