दो बहनों ने पीट-पीटकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हत्या की, जानें क्यों मारा

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

जगतियाल: तेलंगाना के जगतियाल जिले में देर रात सामने आई एक घटना में दो बहनों ने शुक्रवार आधी रात को एक युवक की हत्या कर दी, क्योंकि उसने शादी का प्रपोजल बिगाड़ दिया था और उसके फोन से वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था. जगतियाल ग्रामीण पुलिस के मुताबिक पेड्डापल्ली जिले के तुर्कलमद्दीकुंटा गांव में एक 32 वर्षीय युवक रहता था. वह हैदराबाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था. वहां एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली एक युवती के साथ उसके संबंध बन गया. जिससे दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया. युवती की बड़ी बहन की पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन महेंद्र ने उसके साथ भी रिश्ता बना लिया और उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किया. हाल ही में जब छोटी बहन के लिए शादी का प्रस्ताव आया तो महेंद्र ने अपने सेल फोन से उसे अश्लील वीडियो दिखाकर उसे बिगाड़ दिया. ब्लैकमेल करने की वजह से बहनों के मन में उससे नाराजगी थी.