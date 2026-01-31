ETV Bharat / bharat

ईरान की जेल में बंद इंजीनियर केतन मेहता की बहन का छलका दर्द, बोलीं- 'मेरा भाई जेल में रो रहा है...'

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद निवासी इंजीनियर केतन मेहता तकरीबन एक महीने से अधिक समय से ईरान की जेल में बंद हैं. केतन का परिवार लगातार प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें भारत वापस लाने की गुहार लगा रहा है. लेकिन अभी तक भारत वापस लौटने की कोई संभावना नहीं बनी है. अब बहन शिवानी मेहता ने प्रधानमंत्री मोदी से मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर भाई को भारत वापस लाने की मांग की है. शिवानी मेहता ने कहा, ''हम पूरी तरह से अनजान हैं. हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस जुर्म में जेल में रखा गया है. परिवार तनाव के दौर से गुजर रहा है. विदेश मंत्रालय से हम लगातार बात कर रहे हैं. कई ईमेल भेजे हैं. लेकिन, अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया है. भाई केतन मेहता से दो दिन पहले फोन पर बात हुई है. फोन पर बात करने के दौरान भाई रोने लगा. भाई ने फोन पर कहा कि मुझे जल्दी से यहां से बाहर निकालो. भाई ने हमसे सवाल किया कि मैं कब तक बाहर आऊंगा, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं था. भाई ने हमसे कहा कि तुम कुछ करो जिससे कि मैं जल्द यहां से निकाल सकूं.'' ईरान की जेल में बंद इंजीनियर केतन मेहता की बहन का छलका दर्द (ETV Bharat) भाई केतन मेहता से फोन पर की गई बातचीत को लेकर शिवानी मेहता बताती हैं, ''भाई से फोन पर बात करने के दौरान उसकी आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई किसी दबाव में बात कर रहा है और वह कुछ कहना चाहता है. हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां मौजूद है और भाई हमसे क्या कुछ बात कर रहा है उसको सुन रहा है. भाई ने फोन पर हमसे कहा है कि वह ठीक है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के दबाव में वह ऐसा कह रहा है.''