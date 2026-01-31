ETV Bharat / bharat

ईरान की जेल में बंद इंजीनियर केतन मेहता की बहन का छलका दर्द, बोलीं- 'मेरा भाई जेल में रो रहा है...'

केतन मेहता की बहन शिवानी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने भाई को ईरान से वापस लाने की अपील की.

ईरान की जेल में बंद केतन मेहता की बहन का छलका दर्द
ईरान की जेल में बंद केतन मेहता की बहन का छलका दर्द (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 31, 2026 at 6:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के साहिबाबाद निवासी इंजीनियर केतन मेहता तकरीबन एक महीने से अधिक समय से ईरान की जेल में बंद हैं. केतन का परिवार लगातार प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें भारत वापस लाने की गुहार लगा रहा है. लेकिन अभी तक भारत वापस लौटने की कोई संभावना नहीं बनी है. अब बहन शिवानी मेहता ने प्रधानमंत्री मोदी से मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर भाई को भारत वापस लाने की मांग की है.

शिवानी मेहता ने कहा, ''हम पूरी तरह से अनजान हैं. हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस जुर्म में जेल में रखा गया है. परिवार तनाव के दौर से गुजर रहा है. विदेश मंत्रालय से हम लगातार बात कर रहे हैं. कई ईमेल भेजे हैं. लेकिन, अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया है. भाई केतन मेहता से दो दिन पहले फोन पर बात हुई है. फोन पर बात करने के दौरान भाई रोने लगा. भाई ने फोन पर कहा कि मुझे जल्दी से यहां से बाहर निकालो. भाई ने हमसे सवाल किया कि मैं कब तक बाहर आऊंगा, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं था. भाई ने हमसे कहा कि तुम कुछ करो जिससे कि मैं जल्द यहां से निकाल सकूं.''

ईरान की जेल में बंद इंजीनियर केतन मेहता की बहन का छलका दर्द (ETV Bharat)

भाई केतन मेहता से फोन पर की गई बातचीत को लेकर शिवानी मेहता बताती हैं, ''भाई से फोन पर बात करने के दौरान उसकी आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई किसी दबाव में बात कर रहा है और वह कुछ कहना चाहता है. हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां मौजूद है और भाई हमसे क्या कुछ बात कर रहा है उसको सुन रहा है. भाई ने फोन पर हमसे कहा है कि वह ठीक है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के दबाव में वह ऐसा कह रहा है.''

शिवानी बताती हैं, ''फोन पर बातचीत के दौरान जो भाई से सवाल किया गया कि क्या तुम्हें खाना ठीक से मिल रहा है तो भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और वह रोने लगा. जब हम अपने भाई से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास ठंड के कपड़े आदि मौजूद हैं तो भाई जवाब देने से बचता है. हम जब उससे सवाल पूछते हैं तो आम तौर पर वह जवाब देता है कि पूरी बात आकर बताऊंगा. भाई की आवाज से साफ तौर पर लग रहा है कि वह बहुत डरा हुआ है.''

शिवानी मेहता ने बताया, प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमने मेल किया था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है. हमें उम्मीद है कि यदि प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो भाई जल्द अपने घर वापस लौट सकता है. ईरान में केवल मेरा भाई ही नहीं बल्कि उसके कई और लोग भी फंसे हुए हैं. अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम 11 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सभी पीड़ित परिवारों के साथ प्रदर्शन करेंगे.

बता दें कि 31 दिसंबर 2025 को केतन ने अपने परिवार वालों को फोन कर बताया था कि अब प्रमोशन होने वाला है. प्रमोशन के बाद कुछ हफ्ते की छुट्टी लेकर घर आ जाएंगे. प्रमोशन की खबर पर घर वाले भी काफी खुश थे. परिवार वाले चाहते थे कि केतन जब घर वापस आएगा तो उसकी शादी की तैयारी शुरू करेंगे. लेकिन 6 जनवरी 2026 को परिवार वालों को पता चला कि केतन को ईरान में गिरफ्तार किया गया है. और वह ईरान की जेल में बंद है.

केतन 29 जून 2025 को ड्यूटी के लिए दिल्ली से रवाना हुए थे. फिलहाल मर्चेंट नेवी में केतन सेकंड इंजीनियर के पद पर तैनात हैं. साल 2018 में केतन ने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया था. परिवार में मां-बाप और दो बड़ी बहनें हैं. दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है. मां-बाप साहिबाबाद में डीएलएफ कॉलोनी में रहते हैं. परिवार वालों के मुताबिक़, केतन दुबई की कंपनी MT BRILLIANT ROAR में तैनात है. शिप ईरान से तेल लेकर जा रहा था तभी जहाज को हिरासत में लिया गया.

ये भी पढ़ें:

  1. पिता के आंखों में आंसू...; ईरान में फंसे गाजियाबाद के इंजीनियर केतन मेहता, PM मोदी से लगाई मदद की गुहार

TAGGED:

INDIAN ENGINEER KETAN MEHT
INDIAN ENGINEER ARRESTED IN IRAN
US IRAN TENSION UPDATE
MARINE ENGINEER KETAN FAMILY
INDIAN ENGINEER ARRESTED IN IRAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.