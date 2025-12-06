ETV Bharat / bharat

हरियाणा में हेलीकॉप्टर का गजब क्रेज, शादी तो शादी...भात का न्योता देने भी चॉपर से मायके पहुंची बहन

गुरुग्राम: हरियाणा की शादियों में हेलीकॉप्टर ट्रेंड बन गया है. घोड़ी-बग्घी को भूलकर अब दूल्हा हवा से उतरता है और दुल्हन को लेकर आसमान में उड़ जाता है. रोहतक, हिसार, सिरसा से लेकर गुरुग्राम तक अब बारातें हेलीकॉप्टर यानी आसमान से आ रही हैं. हालांकि शादी के लिए एक हेलीकॉप्टर की बुकिंग डेढ़ से 5 लाख तक हो रही है. इसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में शादियों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

भात का न्योता देने हेलीकॉप्टर से आई बहन: गुरुग्राम में तो हेलीकॉप्टर का अलग ही क्रेज देखने को मिला. यहां भौड़ा खुर्द गांव में बहन अपने भाई को भात का न्योता देने (शादी से पहले ये परंपरा होती है. जहां बहन अपने भाई को अपने घर शादी न्योता देने के लिए आती है. इसके बाद भाई बहन के घर जाकर भात के रूप में उपहार देता है) के लिए हेलीकॉप्टर से आई. अब इसको ऐसे समझें कि दूल्हे रोहित दहिया की मां पिकी अपने भाई प्रदीप पंवार को शादी का न्योता देने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची. जबकि पिंकी के मायके से ससुराल की दूरी महज 25 किलोमीटर है. पिंकी का कहना है कि "इस मौके को यादगार बनाना था, इसलिए ऐसा किया."

भात का न्योता देने चॉपर से मायके पहुंची बहन (Etv Bharat)

चॉपर देखने बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग: हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर भाई ने अपनी बहन और जीजा का जोरदार स्वागत किया. वहीं हेलीकॉप्टर को देखने को लिए भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. क्योंकि संभावित ये पहला मामला है जब बहन अपने भाई को भात का न्योता देने के लिए हेलीकॉप्टर से आई है.