केजरीवाल की राह पर सिसोदिया, जस्टिस स्वर्णकांता को लिखी चिट्ठी: लिखा- 'नहीं पेश करेंगे वकील, अब सत्याग्रह ही रास्ता'
मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लिखी चिट्ठी ,कहा मुझे अब इस व्यवस्था से न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है.
Published : April 28, 2026 at 10:17 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक बेहद भावुक और तीखी चिट्ठी लिखी है. अरविंद केजरीवाल द्वारा सोमवार को अपनाए गए रुख के नक्शेकदम पर चलते हुए सिसोदिया ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी ओर से अदालत में कोई वकील पेश नहीं होगा. सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी के जरिए न केवल न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर भी तीखा हमला बोला है.
न्याय की उम्मीद नहीं, अब होगा सत्याग्रह
मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में गहरे असंतोष और हताशा का इजहार करते हुए लिखा, "मुझे अब इस व्यवस्था से न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है." उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उनमें अब सत्याग्रह के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया है. सिसोदिया का यह बयान राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर अविश्वास प्रकट करता है. दिल्ली आबकारी घोटाले में नामजद अरविंद केजरीवाल की तरह ही मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 लोग आरोपी हैं. जिन्हें गत फरवरी माह में निचली अदालत से राहत मिली थी. लेकिन सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट का रुख करने से मामला जस्टिस स्वर्णकान्ता शर्मा की अदालत में विचाराधीन है.
पूरे सम्मान और आदर के साथ, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट की माननीय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि, वर्तमान परिस्थितियों में, मेरी अंतरात्मा मुझे इस मामले की कार्यवाही में उनके समक्ष, आगे भाग लेने की अनुमति नहीं देती।— Manish Sisodia (@msisodia) April 28, 2026
मेरे लिए यह किसी व्यक्ति विशेष का… pic.twitter.com/RHesthiBTG