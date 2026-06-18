सिरसा के सुनार का कमाल, चांदी से बना डाली फीफा वर्ल्ड कप की "मिनी ट्रॉफी", देखने वाले दंग
हरियाणा के सिरसा के सुनार सज्जन सोनी ने चांदी से फीफा वर्ल्ड कप की मिनिएचर ट्रॉफी तैयार की है जो आकर्षण का केंद्र बनी है.
Published : June 18, 2026 at 10:57 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 11:10 PM IST
सिरसा : कहते हैं कि अगर आपके पास हुनर है तो आप अपनी कला से कुछ भी तैयार कर सकते हैं. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिरसा के रहने वाले सुनार सज्जन सोनी ने जिन्होंने अपनी कला से चांदी की फीफा वर्ल्ड कप की मिनिएचर ट्रॉफी बनाई है जिसे देखकर हर कोई हैरान हैं.
फीफा वर्ल्ड कप की मिनिएचर ट्रॉफी बनाई : सिरसा निवासी और पेशे से स्वर्णकार(सुनार) सज्जन सोनी भले ही फीफा वर्ल्ड कप की असली ट्रॉफी को ना छू पाए, लेकिन उन्होंने अपनी शानदार कला से इसी ट्रॉफी का मिनिएचर तैयार किया है जो कि हूबहू फीफा वल्र्ड कप की ट्रॉफी से मेल खाता है. चांदी से तैयार कलाकृति इतनी छोटी और सुंदर है कि ये आकर्षण का केंद्र बन चुकी है. सज्जन सोनी ने 0.840 मिलीग्राम चांदी से 6 एमएम की फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाई है जिसके ऊपर बॉल पीतल का है. इसे बनाने में उन्हें 1 घंटे 20 मिनट का वक्त लगा है.
कलाकृति के खासे चर्चे : इससे पहले उन्होंने उन्होंने चांदी के क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी से लेकर फुटबाल कप, ओलंपिक सहित अनेक खेलों की कलाकृति बनाकर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है. ना केवल स्वर्णकार समाज बल्कि देश विदेशों में भी उनकी कलाकृति के खासे चर्चे हैं. सज्जन सोनी ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं लेकिन अपने जूनून के चलते उन्होंने ये सब करने में सफलता हासिल की. उन्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उनकी कला को उचित सम्मान जरूर मिलेगा.
कैसे पैदा हुआ जुनून ? : सज्जन सोनी ने बताया कि 1983 में जब भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर विश्व विजेता बनी, उस फाइनल मैच के बाद मेरे अन्दर ये जुनून पैदा हुआ. मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी कला से सब से छोटे आकार की ट्रॉफी बनाऊं. सबसे पहली कलाकृति उन्होंने बैट बॉल के साथ 1987 में बनाई थी. उसके बाद से वे लगातार इस तरह की कलाकृति बनाते आ रहे हैं. वे ओलंपिक गेम्स, चौधरी देवीलाल की मूर्ति, ऑपरेशन सिंदूर, चंद्रयान समेत कई कलाकृति अब तक बना चुके हैं.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : फीफा वर्ल्ड कप: इंग्लैंड का ये फुटबॉलर बना सबसे युवा यूरोपीय खिलाड़ी
ये भी पढ़ें : फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देखने का जुनून, गांव वालों ने 4 दिन में बनाई 15 फुट ऊंची ट्रॉफी
ये भी पढ़ें : फीफा वर्ल्ड कप 2026: मेसी और रोनाल्डो के हैं फैंस? 'झुंड' से 'मैदान' तक, जरूर देखें फुटबॉल पर बनीं ये फिल्में