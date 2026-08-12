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अस्पताल से शव लेकर गांव लौट रही बोलेरो गहरी खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत, 9 घायल

दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत के बाद शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे लोग, हादसे का शिकार हुई गाड़ी.

SIRMOUR ROAD ACCIDENT
खाई में गिरी गाड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:40 AM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के संगड़ाह क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. गतलोग के पास एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे जा गिरी. हादसे में वाहन सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 9 लोग घायल हुए हैं. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है.

सिरमौर में दर्दनाक सड़क हादसा

हादसे में घायल हुए सुनील शर्मा ने पुलिस थाना संगड़ाह को दिए बयान में बताया, "मेरे ताया जगदीश शर्मा को दिल का दौरा पड़ा था. अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मैं और मेरे साथ आए लोगों ने जगदीश शर्मा के शव को अरलू गांव ले जाने के लिए बोलेरो कैंपर किराये पर ली थी. चिनाड गांव के पास अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए परिवार और गांव के कुछ लोग उसी गाड़ी में सवार हो गए. इसके बाद रात करीब 12:45 बजे गतलोग के पास पहुंचने पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा. इसके चलते कई बार पलटे खाते हुए गाड़ी 50 मीटर गहरी ढलान में जा गिरी."

जांच में जुटी पुलिस

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि 'हादसे में जान गंवाने वाले चारों लोगों के शवों का सीएचसी संगड़ाह में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. पुलिस थाना संगड़ाह ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.'

हादसे में इन चार लोगों की मौत

  • राजेन्द्र उम्र 37 साल
  • देस राज उम्र 23 साल
  • रिखी राम उम्र 58 साल
  • राम गोपाल उम्र 62 साल

9 लोग घायल, चार को किया रेफर

इस हादसे में मारे गाए राजेंद्र और देसराज अरलू गांव के रहने वाले थे, जबकि रिखी राम और राम गोपाल चिनाड़ गांव के रहने वाले थे. इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं. हादसे में बृज मोहन (62), कृपा राम (61), देवेन्द्र सिंह (44), सुनील शर्मा (21), राम स्वरूप (44), जय प्रकाश (45), संदीप (21), कमलेन्द्र (48) और वाहन चालक कपिल देव (39) घायल हुए हैं. पुलिस के अनुसार घायलों में कमलेन्द्र, संदीप, राम स्वरूप और चालक कपिल देव को अधिक चोटें आई हैं. चारों को चिकित्सा अधिकारी ने अग्रिम उपचार के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज रेफर किया है. अन्य घायलों का उपचार संगड़ाह अस्पताल में चल रहा है.

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