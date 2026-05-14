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कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर प्रेमिका का कत्ल, 100 KM दूर हिमाचल में जलाई लाश, जानें मर्डर की पूरी कहानी

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में बुधवार को जिला सिरमौर के कोलर स्थित जंगल में युवती की अधजली लाश मिलने का सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया था. महिला की लाश की पहचान हो गई है. साथ ही इस मामले में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के युवक को गिरफ्तार किया है.

मृतक युवती की पहचान हरियाणा के अंबाला जिला में स्थित बराड़ा निवासी 31 वर्षीय अमनदीप कौर के रूप में हुई है. युवती संदीप कुमार नाम के युवक के साथ पांच-छह सालों से प्रेम-प्रसंग में थी. संदीप ने ही अमनदीप की हत्या की थी और शव को आग लगा दी थी. मामले में हरियाणा की बराड़ा पुलिस ने बुधवार देर रात उसके प्रेमी संदीप निवासी बराड़ा, जिला अंबाला को सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित बातापुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तारी में स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया. दरअसल यह मामला किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा ही है.

सीसीटीवी ने खोली आरोपी की पोल

हरियाणा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अमनदीप मां की कैंसर से जूझ रही है. अमनदीप मंगलवार को मां की मेडिकल रिपोर्ट लेने निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. शाम तक घर न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिवार ने बराड़ा पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू करते हुए छानबीन शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक युवती अमनदीप आरोपी संदीप के कमरे पर गई थी. पुलिस को कमरे के बाहर लगे CCTV में आरोपी संदीप बड़े बैग को एक अन्य व्यक्ति के साथ रेहड़ी में रखता हुआ नजर आया. इसके बाद पुलिस संदीप की तलाश में जुट गई. पुलिस ने संदीप की स्विफ्ट कार की लोकेशन ट्रेस की और टोल नाके से सबूत जुटाते हुए उसे हिमाचल के सिरमौर से गिरफ्तार कर लिया.

रेहड़ी में बैग रखता आरोपी (ETV Bharat)

आरोपी ने किए चौकाने वाले खुलासे

गिरफ्तार करने बाद पुलिस ने संदीप से पूछताछ की. पुलिस के सामने पूछताछ में संदीप ने बताया कि उसने अपने किराए के कमरे पर अमनदीप की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद शव को बड़े बैग में पैक कर दिया. बैग में लाश पैक करने के बाद एक रेहड़ी वाले को फोन कर कमरे के बाहर बुलाया और शव को रेहड़ी में रखा. उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए हिमाचल के सिरमौर में स्थित कोलर के जंगल को चुना. जंगल में पहुंचते ही उसने शव को आग लगा दी, ताकि उसकी पहचान न हो पाए. आग लगाने के बाद आरोपी संदीप फरार हो गया.