कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर प्रेमिका का कत्ल, 100 KM दूर हिमाचल में जलाई लाश, जानें मर्डर की पूरी कहानी
सिरमौर में मिली युवती की लाश की पहचान कर ली गई है. युवती की पहचान अमनदीप कौर के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 8:05 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में बुधवार को जिला सिरमौर के कोलर स्थित जंगल में युवती की अधजली लाश मिलने का सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया था. महिला की लाश की पहचान हो गई है. साथ ही इस मामले में कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के युवक को गिरफ्तार किया है.
मृतक युवती की पहचान हरियाणा के अंबाला जिला में स्थित बराड़ा निवासी 31 वर्षीय अमनदीप कौर के रूप में हुई है. युवती संदीप कुमार नाम के युवक के साथ पांच-छह सालों से प्रेम-प्रसंग में थी. संदीप ने ही अमनदीप की हत्या की थी और शव को आग लगा दी थी. मामले में हरियाणा की बराड़ा पुलिस ने बुधवार देर रात उसके प्रेमी संदीप निवासी बराड़ा, जिला अंबाला को सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित बातापुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तारी में स्थानीय पुलिस ने भी सहयोग किया. दरअसल यह मामला किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा ही है.
सीसीटीवी ने खोली आरोपी की पोल
हरियाणा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अमनदीप मां की कैंसर से जूझ रही है. अमनदीप मंगलवार को मां की मेडिकल रिपोर्ट लेने निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. शाम तक घर न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद परिवार ने बराड़ा पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू करते हुए छानबीन शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक युवती अमनदीप आरोपी संदीप के कमरे पर गई थी. पुलिस को कमरे के बाहर लगे CCTV में आरोपी संदीप बड़े बैग को एक अन्य व्यक्ति के साथ रेहड़ी में रखता हुआ नजर आया. इसके बाद पुलिस संदीप की तलाश में जुट गई. पुलिस ने संदीप की स्विफ्ट कार की लोकेशन ट्रेस की और टोल नाके से सबूत जुटाते हुए उसे हिमाचल के सिरमौर से गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी ने किए चौकाने वाले खुलासे
गिरफ्तार करने बाद पुलिस ने संदीप से पूछताछ की. पुलिस के सामने पूछताछ में संदीप ने बताया कि उसने अपने किराए के कमरे पर अमनदीप की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद शव को बड़े बैग में पैक कर दिया. बैग में लाश पैक करने के बाद एक रेहड़ी वाले को फोन कर कमरे के बाहर बुलाया और शव को रेहड़ी में रखा. उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए हिमाचल के सिरमौर में स्थित कोलर के जंगल को चुना. जंगल में पहुंचते ही उसने शव को आग लगा दी, ताकि उसकी पहचान न हो पाए. आग लगाने के बाद आरोपी संदीप फरार हो गया.
आरोपी से पूछताछ जारी
बुधवार को सिरमौर पुलिस को युवती का शव मिला, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई. स्थानीय पुलिस इस मामले की जांच जुटी हुई थी. इसी दौरान हरियाणा पुलिस ने सिरमौर पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हरियाणा पुलिस के डीएसपी सुरेश कुमार के अनुसार आरोपी ने 'अमनदीप की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उसकी हत्या की थी. आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है. पुलिस ने रेहड़ी मालिक को भी हिरासत में लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है. सीसीटीवी में रेहड़ी मालिक ही संदीप के साथ शव को रेहड़ी में रखता हुआ नजर आया था. उसकी इस मामले में कितनी भूमिका है इसकी जांच की जाएगी.'
शादी का दबाव बना हत्या का कारण
जानकारी के मुताबिक लंबे समय से मृतक युवती और संदीप के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवती आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन संदीप पहले से ही शादीशुदा था. आखिर में उसने अमनदीप को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रच डाली. अमनदीप कौर केवल एक बेटी नहीं, बल्कि अपने परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी. बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष पिता की मौत के बाद उसने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी. वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चला रही थी. उसकी कमाई से ही कैंसर पीड़ित मां का इलाज और मधुमेह से जूझ रही छोटी बहन की दवाइयां चल रही थीं. आरोपी संदीप, जो सोलर और बैटरी का काम करता था, उसने केवल एक युवती की हत्या नहीं की, बल्कि एक ऐसे परिवार की उम्मीद भी खत्म कर दी, जो पहले से ही जिंदगी की कठिन लड़ाई लड़ रहा था.
नाहन मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम : एसपी
उधर एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि गुरुवार को नाहन मेडिकल कॉलेज में कोलर क्षेत्र के जंगल से बरामद अधजले शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है. मामला हरियाणा से जुड़ा है, लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित पुलिस को आगामी कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी. हरियाणा पुलिस ने आरोपी को पांवटा साहिब क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इस दौरान स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया गया था.
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