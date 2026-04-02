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पश्चिम बंगाल में SIR पर बवाल! मालदा से होते हुए पूरे उत्तर बंगाल में फैला तनाव

पश्चिम बंगाल में SIR पर बवाल! मालदा से होते हुए पूरे उत्तर बंगाल में फैला तनाव ( ETV Bharat )

पुलिस ने अब तक हिंसा के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और चार अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. गिरफ्तार किए गए लोगों में मोथाबारी विधानसभा क्षेत्र से ISF उम्मीदवार मोहम्मद शाहजहां अली कादरी भी शामिल हैं.

इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. अदालत ने बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मालदा के जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो जांच एनआईए या सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी जा सकती है.

यह अशांति बुधवार को सुजापुर में एक नाटकीय बढ़ोतरी के बाद हुई, जहां 'अंडर एडजुडिकेशन' (न्यायनिर्णय के अधीन) मामलों की जांच करने के SIR-संबंधित काम में लगे सात न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर लगभग 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया था. उनमें तीन महिलाएं भी थीं.

मतदाता सूची में वैध मतदाता को शामिल करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प होने की भी खबर है. इस झड़प में पुलिस गाड़ी का एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े.

मालदा: पश्चिम बंगाल के मालदा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरे उत्तर बंगाल में फैल गया है. खबर के मुताबिक, सुजापुर और मोथाबारी से लेकर ओल्ड मालदा और इंग्लिश बाजार तक एसआईआर के खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं.

एक सीनियर जिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि, बुधवार की घटना के सिलसिले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में चार केस दर्ज किए गए हैं. इसी सिलसिले में आरोपियों को आज जिला अदालत में पेश किया गया. उन्होंने बताया कि, अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है. इलाके में सेंट्रल फोर्स की दो कंपनियां तैनात की गई हैं.

गुरुवार सुबह ओल्ड मालदा के नारायणपुर में नए विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने SIR वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाते हुए लगभग चार घंटे तक नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया. पुलिस के दखल के बाद आखिरकार नाकाबंदी हटा ली गई. इसके साथ ही, विरोध प्रदर्शन इंग्लिश बाजार के जादूपुर स्टैंड और बाद में कमलाबाड़ी मोड़ तक फैल गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाईवे और उसके बाईपास दोनों को जाम कर दिया.

जैसे ही पुलिस फोर्स अंदर आई, तनाव बढ़ गया. प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस वालों पर हमला किया और गाड़ियों में तोड़-फोड़ की. इस दौरान पुलिस गाड़ी के ड्राइवर के सिर में गंभीर चोटें आईं. उसे इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. वहीं, पुलिस ने बेकाबू भीड़ को हटाने के लिए कम से कम एक राउंड आंसू गैस छोड़ी.

यह हंगामा सिर्फ मालदा तक ही सीमित नहीं रहा. वोटर लिस्ट में नाम न होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन नॉर्थ बंगाल के दूसरे जिलों में भी फैल गया है. जलपाईगुड़ी के मयनागुड़ी में, प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 27 को जाम कर दिया, जिससे मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही में रुकावट आई.

कूच बिहार के माथाभांगा में भी इसी तरह के सड़क जाम किए जाने की खबर मिली, जहां लोगों ने पचगर ग्राम पंचायत के मदरसा मोड़ पर तीन घंटे तक प्रदर्शन किया और सड़क पर टायर जलाए. कल रात की घटना के बाद आज मोथाबारी में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

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