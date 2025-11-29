ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश में एसआईआर सर्वे संकट तो इस बीएलओ सुपरवाइजर ने कैसे बाज़ी मारी?, उठ रहे सवाल

मध्य प्रदेश में नौ बीएलओ की मौत के साथ कहा गया कि बीएलओ पर काम का दबाव बहुत है. चुनाव आयोग की तरफ से दी गई डेडलाइन बीएलओ के लिए तनाव की सबसे बड़ी वजह बन गई है. कम समय में काम ज्यादा है और सर्वर उसमें सबसे बड़ी बाधा है. लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर काम का दबाव है तो फिर उसी मध्य प्रदेश में तय समय से पहले टारगेट कैसे पूरा हो गया? जबलपुर की बीएलओ सुपरवाइजर स्नेहलता पटेल ने कैसे 26 नवम्बर की डेडलाइन तक ये काम कर दिखाया.

मध्य प्रदेश में जिस समय बीएलओ का टारगेट सियासत का मुद्दा बना हुआ है उसी समय में जबलपुर की बीएलओ सुपरवाइजर स्नेहलता पटेल ने रिकॉर्ड समय में अपनी टीम के साथ उन्हें दिए गए वोटर्स का डिजिटलाइजेशन कर दिया. जिसके बाद वह चुनाव आयोग की तरफ से ईनाम के रूप में हेलीकॉप्टर से उड़ान की हकदार बन गईं.

भोपाल: स्पेशल इंटेसिव रिवीज़न के काम में लगे नौ बीएलओ की मौत की मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में चर्चा है. यह एक सियासी मुद्दा बन गया है. लेकिन जबलपुर की रहने वाली बीएलओ सुपरवाइजर ने जिस तरह से इस टारगेट को तय समय में पूरा किया, उसके बाद से सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीएलओ पर वाकई में काम का इतना दबाव है?

स्नेहलता को चुनाव आयोग ने ईनाम के तौर पर पीएमश्री हवाई सेवा के तहत बांधवगढ़ तक उड़ान की सौगात दी है. स्नेहलता ने ईटीवी भारत को बताया कि उनकी बीस लोगों की टीम के पास दस बूथ थे. उन्होंने सात हजार 706 वोटरों का डिजिटलाइजेशन तय समय सीमा में किया.

ये कैसे मुमकिन हुआ इस सवाल के जवाब में स्नेहलता कहती हैं, "प्रेशर जैसा कुछ नहीं था. गणना पत्रक मिलते हमें भी दस तारीख हो गई थी. इस हिसाब से हमारे पास इन सात हजार से ज्यादा वोटर्स के पास पहुंचने के लिए केवल सोलह दिन का समय था. हमने काम को कई हिस्सों में बांटा. सबसे पहली जरूरत थी जागरूकता. साथ ही हमने उन लोगों का सहयोग लिया जिनका उस समाज बस्ती में प्रभाव हो. लोगों में जागरूकता होती है तो वे आगे से पत्रक भरवाने आते हैं. इसके साथ ही हमने काम के घंटे तय नहीं किए. कई बार तो हमारे बीएलओ साथी सुबह छह बजे से काम करते थे और रात के आठ बज जाते थे."

एसआईआर सर्वे में, हमने रेत में सुई ढूंढी है

बीएलओ सुपरवाइजर स्नेहलता पटेल ने कहा कि चुनौती हमारे पास भी बहुत थी. सबसे बड़ी मुश्किल होती है मजदूर वर्ग में. चुनौती थी कि नट बस्ती.. केवट बस्ती में किस तरह टारगेट पूरा किया जाए. हम इन बस्तियों में सुबह छह बजे निकल जाते थे और रात साढ़े आठ बजे तक काम करते थे. समझिए कि हमने रेत में सुई ढूंढी है. कई परिवार ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों में हैं. कोई कलकत्ता में है तो कोई कहीं और. इनका सबका डाटा जुटाना बहुत कठिन था लेकिन हमने तय समय से काम पूरा किया.

स्नेहलता बताती हैं हमारे पास पच्चीस लोगों की टीम थी. जिनमें स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे. दस बीएलओ के साथ. इनमें से कोई भी बीमार नहीं पड़ा. सर्दी- जुकाम से ज्यादा किसी को कुछ नहीं हुआ.

मध्य प्रदेश में बीएलओ की मौत भी हुई और लापता भी

मध्य प्रदेश में एसआईआर सर्वे के काम में लगे नौ बीएलओ की मौत हो चुकी है. कई बीएलओ बीमार पड़ चुके है. भोपाल में दो बीएलओ अस्पताल में भर्ती हो गए. नर्मदापुरम, रीवा, सीधी, भोपाल के नजदीक मंडीदीप, झाबुआ, दमोह और बालघाट वे जिले हैं जहां बीएलओ की मौत हुई. कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि काम के दबाव की वजह से ये मौतें हुई हैं.

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने मांग की है कि जिस तरह चुनाव में ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर कर्मचारी को पंद्रह लाख का मुआवजा मिलता है, इन बीएलओ के परिवारों को भी वही मुआवजा मिलना चाहिए. एसआईआर में बीएलओ को पूरे प्रदेश में पांच करोड़ 74 लाख पांच हजार वोटर्स के फार्म डिजिटलाइज का काम करना है.

मध्य प्रदेश के इन जिलों में सौ परसेंट टारगेट पूरा

मध्य प्रदेश में 29 नवम्बर तक एसआईआर का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है. जिन जिलों में 100 फीसदी डिजिटलाइजेशन हो चुका है, उनमें बैतूल, नीमच और अशोक नगर सामिल हैं. एसआईआर सर्वे में इस समय मध्य प्रदेश गणना पत्रक वितरण करने में तीसरे नंबर पर है. यहां 99.89 प्रतिशत गणना पत्रक वितरण का काम हो चुका है. डिजिटलाइजेशन के काम में प्रदेश पांचवे स्थान पर है. जिसमें 86.47 प्रतिशत काम ही हो पाया है.