ETV Bharat / bharat

मुख्य चुनाव आयुक्त बोले- तेलंगाना में भी जल्द होगा SIR, ज्ञानेश कुमार रामोजी फिल्म सिटी भी गए

हर 930 वोटर्स पर एक BLO: तेलंगाना में, हर 930 वोटर्स पर औसतन एक BLO है. जिन जगहों पर SSR पहले ही हो चुका है, वहां मरे हुए लोगों के नाम और दो वोट वाले लोगों के मामले मिले हैं. ऐसे मामले तेलंगाना में भी हो सकते हैं. इन्हें SSR के जरिए ठीक किया जाना चाहिए. BLO देश में संविधान का सबसे बड़ा सिपाही है. देश में 1.80 करोड़ लोग चुनाव के लिए काम कर रहे हैं.” ज्ञानेश कुमार ने कहा, "7 देशों से बीस डेलीगेट्स आए और बिहार चुनाव देखे."

उन्होंने कहाकि, “BLO देश के चुनावी सिस्टम की रीढ़ हैं. पूरी दुनिया हमारे देश के चुनावी सिस्टम को बड़ी दिलचस्पी से देख रही है. बिहार में BLO ने सफलतापूर्वक SSR सर्वे किया और देश को गाइड किया. वहां SSR के बाद, हमने 7.5 करोड़ वोटर्स की वोटर लिस्ट जारी की. इसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिली. वहां चुनाव के बाद, EVM और VVPAT के बारे में भी कोई शिकायत नहीं मिली. रीपोलिंग या रीकाउंटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी."

उन्होंने कहा कि बिहार में SSR (Special Summary Revision) सफल रहा और अभी 12 राज्यों में चल रहा है. उन्होंने तेलंगाना में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) से बिहार में किए गए प्रोसेस को बेंचमार्क मानते हुए सर्वे को सफल बनाने का आग्रह किया. CEC ने रविवार को हैदराबाद में रवींद्र भारती में BLOs के साथ एक मीटिंग की और उन्हें संबोधित किया.

हैदराबाद: चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की कि तेलंगाना में जल्द ही वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने बताया कि यह सर्वे तीसरे फेज में उन सभी राज्यों में किया जाएगा, जहां अभी तक SSR नहीं हुआ है.

तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों, वोटर लिस्ट और चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों के बारे में बताया. सीनियर डिप्टी CEC पवन कुमार शर्मा, एडिशनल इलेक्टोरल ऑफिसर वासम वेंकटेश्वरलू, GHMC कमिश्नर आरवी कर्णन, रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नारायण रेड्डी और स्टेट डिप्टी इलेक्टोरल ऑफिसर हरि सिंह ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया.

रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD चेरुकुरी किरण, फिल्म सिटी की MD चेरुकुरी विजयेश्वरी (एकदम बाएं) और रामोजी राव के पोते चेरुकुरी सुजय ने CEC ज्ञानेश कुमार और उनकी पत्नी अनुराधा कुमारी (बीच में) का आरएफसी आगमन पर स्वागत किया. (ETV Bharat)

BLOs के सवालों के जवाब: इस मीटिंग में, CEC ज्ञानेश कुमार ने BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर्स) के कई सवालों के जवाब दिए. CEC ने बताया, "शहरी इलाकों में कम वोटिंग का मुख्य कारण लोकल वोटर्स की बेपरवाही है. लेकिन, ग्रामीण इलाकों में वोटर्स जोश के साथ लाइनों में खड़े होकर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे देश को रास्ता दिख रहा है. देश में चुनाव पूरी तरह से कानून के हिसाब से होते हैं. सभी को चुनाव के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. बाहर से आए वोटर्स को सिर्फ एक ही इलाके में वोटिंग का अधिकार होना चाहिए. हमने BLOs का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र है. यह नागरिकता या जन्मतिथि वेरिफाई करने वाला कार्ड नहीं है. आधार कार्ड सिर्फ वोटर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है."

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनकी पत्नी ने रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया: चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार और उनकी पत्नी अनुराधा कुमारी ने रविवार को दुनिया भर में मशहूर रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया. इस दौरान रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD चेरुकुरी किरण, फिल्म सिटी की MD चेरुकुरी विजयेश्वरी और रामोजी राव के पोते चेरुकुरी सुजय ने उनका स्वागत किया.

विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के CEC ज्ञानेश कुमार अपनी धर्मपत्नी अनुराधा कुमारी के साथ. (ETV BHARAT)

इसके बाद उन्होंने एक कर्टसी मीटिंग की. CEC और उनकी पत्नी ने फिल्म सिटी में कई जगहों का दौरा किया. इन सभी ने 'बाहुबली सेट' भी देखा.

बता दें कि बाहुबली का पूरा सेट रामोजी फिल्म सिटी में 60 करोड़ रु. से अधिक के बजट से तैयार किया गया है. गौर करें तो महिष्मती राज्य के लिए इस सेट के निर्माण में समय, जनशक्ति और काफी परिश्रम लगा था. इस खूबसूरत रचना को रामोजी फिल्म सिटी (RFC) ने संरक्षित कर दिया है. यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है.