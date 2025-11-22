ETV Bharat / bharat

SIR पर कांग्रेस की कड़ी निगरानी! वोटरों की मदद के लिए तैनात किए कार्यकर्ता

कांग्रेस नेता ने कहा उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सतर्क हैं. वोटर हटाने और नकली नाम जोड़ने की हर साज़िश का पर्दाफ़ाश किया जाएगा.

राजस्थान के टोंक में 17 नवंबर को कांग्रेस नेता सचिन पायलट SIR के लिए आयोजित B.L.A. ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाषण देते हुए. (IANS)
By Amit Agnihotri

Published : November 22, 2025 at 6:45 PM IST

नई दिल्लीः चुनाव आयोग छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एसआईआर करा रही है. कांग्रेस, इन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर नजर रखने के लिए एक सिस्टम बनाया है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, AICC वॉर रूम उन राज्य यूनिट्स की रोज़ाना और हर हफ़्ते की रिपोर्ट पर नजर रख रहा है, जहां यह काम चल रहा है. पार्टी ने अपने लोकल वर्कर्स से वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद करने को कहा है, ताकि कोई भी असली वोटर SIR से छूट न जाए. जैसा कि बिहार में हुआ था, जहां अगस्त में 65 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए थे.

पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस जब एसआईआर पर नजर रखने की प्लानिंग कर रही है, तो उसे कई राज्यों में ऑर्गेनाइज़ेशनल कमियों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, जिन राज्यों में कांग्रेस में ऑर्गेनाइज़ेशनल कमियां हैं, वहां पार्टी ने अपनी-अपनी स्टेट यूनिट्स से बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करने और जहां BLA की कमी है, वहां ब्लॉक या मंडल लेवल के वर्कर्स को तैनात करने को कहा है.

AICC के 18 नवंबर को हुए रिव्यू के दौरान पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं ने ऑर्गनाइज़ेशनल कमियों और काफ़ी BLAs की कमी की समस्या का ज़िक्र किया था. यह भी सुझाव दिया था कि SIR चैलेंज के संबंध में सभी लेवल पर पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, लेकिन AICC ने कोई सख़्त नियम नहीं बनाया.

मॉनिटरिंग सिस्टम के हिस्से के तौर पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लोकल वर्कर्स को सुझाव दिया गया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में उनके योगदान को तब ध्यान में रखा जाएगा, जब पार्टी यह तय करेगी कि आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में किसे मौका मिलना चाहिए. इससे 2026 के लोकल बॉडी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत से लोकल लीडर्स अपने-अपने इलाकों में एक्शन में आ गए हैं.

उत्तर प्रदेश के AICC इंचार्ज अविनाश पांडे ने ETV भारत को बताया, "SIR से निपटने की स्ट्रैटेजी पर राज्य और AICC नेताओं के साथ चर्चा हुई है. यह तय किया गया है कि हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल तक इस काम में एक्टिव और मज़बूत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे." पांडे ने SIR को लेकर EC पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सतर्क हैं. वोटर हटाने और नकली नाम जोड़ने की हर साज़िश का पर्दाफ़ाश किया जाएगा.

AICC पदाधिकारी जितेंद्र सिंह, जिन्होंने हाल ही में अलवर विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए SIR वर्कशॉप आयोजित की थी, ने ETV भारत को बताया- "जयपुर, पश्चिम बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में SIR काम के दबाव के कारण BLO द्वारा लगातार आत्महत्या की खबरें बेहद दुखद और परेशान करने वाली हैं. राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक BLO की हार्ट अटैक से मौत हो गई और परिवार वालों का आरोप है कि यह काम के दबाव के कारण हुआ. आखिर चुनाव आयोग और BJP इतनी जल्दी में क्यों हैं?"

गुजरात कांग्रेस चीफ अमित चावड़ा ने ETV भारत को बताया, "हमें जानकारी मिल रही है कि अगर वोटर्स का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं. दूसरे मामलों में, BLO को इस काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है और वे सिर्फ वोटर्स को फॉर्म बांट रहे हैं. हम और BLA नियुक्त कर रहे हैं और अपने मंडल लेवल के कार्यकर्ताओं से भी इसमें मदद करने को कहा है, क्योंकि हमारे पास करीब 70 परसेंट BLA हैं."

