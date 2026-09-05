कबके बिछड़े यूं मिले...SIR ने 35 साल बाद दो भाईयों को मिलवाया, फूट-फूट कर रोए, लोगों की आंखें भी हुई नम
हरियाणा के जींद में एसआईआर ने 35 साल बाद दो बिछड़े भाईयों को मिलाया है. इस मौके पर दोनों भावुक हो गए और रो पड़े.
Published : September 5, 2026 at 5:38 PM IST
जींद : मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जींद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में शुक्रवार को ऐसा भावुक मामला सामने आया, जिसने वहां मौजूद लोगों की आंखें नम कर दीं. करीब 35 साल से बिछड़े दो भाइयों का मिलन देख लोगों के आंखों में आंसू आ गए.
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की जरूरत थी : पंजाब के अमृतसर जिले में रह रहे सीताराम को एसआईआर के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) की जरूरत थी. इसी सिलसिले में वो अपने पुराने स्कूल जीएसएसएस मनोहरपुर पहुंचे. सीताराम ने बताया कि उन्होंने इसी विद्यालय में दसवीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन परीक्षा पास नहीं कर पाए थे. विद्यालय में मौजूद बीएलओ ने प्रमाणपत्र संबंधी प्रक्रिया के दौरान सीताराम से उनके गांव, पिता और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी ली. बातचीत में सीताराम ने अपने गांव मनोहरपुर और भाई बलबीर सिंह का नाम बताया.
बीएलओ ने फोन किया तो भाई ने आवाज से पहचान लिया : संयोग से बीएलओ और एडिशनल एईआरओ डॉ. रमेश कुमार भी मनोहरपुर गांव के रहने वाले हैं और बलबीर सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. उनके पास बलबीर का मोबाइल नंबर भी था. उन्होंने फोन कर सीताराम के बारे में जानकारी दी. फोन पर जैसे ही बलबीर ने सीताराम की आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत पहचान लिया. बलबीर ने कहा कि सीताराम उसका ही भाई है और परिवार पिछले करीब 35 साल से उसे तलाश कर रहा था. भाई के मिलने की खबर सुनते ही बलबीर तुरंत विद्यालय पहुंच गए. दोनों भाई जब आमने-सामने आए तो कुछ पल के लिए एक-दूसरे को देखते रहे. इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया और फूट-फूटकर रो पड़े. 35 साल बाद दो भाईयों का मिलन देख लोग भावुक हो गए.
पोलियो के इलाज के लिए पंजाब गया था सीताराम : बीएलओ डॉ. रमेश कुमार के अनुसार, सीताराम किशोरावस्था में पोलियो के इलाज के लिए पंजाब गया था. लेकिन इसके बाद वो कभी घर नहीं लौटा. वो परिवार से दूर होता चला गया और करीब 35 वर्षों तक परिजनों से दूर रहा. सीताराम ने बताया कि वे पंजाब में रहकर सरकारी नौकरी भी कर चुके हैं. इससे पहले उन्होंने एक निजी स्कूल में चपरासी के रूप में भी काम किया था. अब एसआईआर के लिए पुराने स्कूल का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत पड़ी तो वे मनोहरपुर पहुंचे और यहीं उनका परिवार से दोबारा मिलन हो गया. हालांकि उन्होंने खुलकर ये नहीं बताया कि किस वजह से इतने दिनों तक उन्होंने परिजनों से दूरी बनाए रखी और वापस परिवार को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की.
छह भाइयों में पांचवें नंबर पर हैं सीताराम : सीताराम छह भाइयों में पांचवें नंबर पर हैं. इतने लंबे समय बाद भाई से मुलाकात ने पूरे परिवार की पुरानी यादें ताजा कर दीं. स्कूल पहुंचे सीताराम के लिए ये दिन जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया. एडिशनल एईआरओ डॉ. रमेश कुमार ने कहा कि एसआईआर के दौरान हुई यह घटना केवल मतदाता सत्यापन तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक परिवार को 35 साल बाद फिर से जोड़ने का माध्यम बन गई. बीएलओ की सजगता और सामान्य पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारी ने दो भाइयों को फिर से मिला दिया.
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