ETV Bharat / bharat

SIR से संसद की मंजूरी के बिना अप्रत्यक्ष NRC की चिंता बढ़ी, SC में दी गई दलील

SIR से संसद की मंजूरी के बिना अप्रत्यक्ष NRC की चिंता बढ़ी, SC में दी गई दलील ( AFP )

नई दिल्ली: याचिकाकर्ताओं ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अलग-अलग राज्यों में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संसद की मंजूरी के बिना अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) प्रक्रिया की चिंता बढ़ गई है. इस मामले में सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की.

कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने जोर देकर कहा कि नागरिकता का दर्जा तय करने का अधिकार सिर्फ नागरिकता अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत केंद्र सरकार या कोर्ट और विदेशी न्यायाधिकरण के पास है. सिंघवी ने कहा, "ERO (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) को नागरिकता के दस्तावेजों की जांच करने, संदिग्ध गैर-नागरिकों को चिन्हित करने, जो असल में हो रहा है, या गृह विभाग को रिपोर्ट करने की जरूरत बताकर, भारत के चुनाव आयोग ने संविधान और नागरिकता कानून के खिलाफ काम किया है."

सिंघवी ने जोर देकर कहा, "चुनावी प्रक्रिया के जरिये नागरिकता तय करने का एक समानांतर प्रणाली बनाना.. यह न सिर्फ कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करता है, बल्कि संसद की मंजूरी के बिना अप्रत्यक्ष NRC आदि की चिंता भी बढ़ाता है."

उन्होंने कहा कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, किसी व्यक्ति की नहीं. सिंघवी ने कहा, "कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं, यह निर्धारण सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है... कानून के तहत तय प्रक्रिया के हिसाब से, ECI (भारत निर्वाचन आयोग) के हिसाब से नहीं."

उन्होंने कहा कि यहां चुनाव आयोग दो काम करता है: यह किसी व्यक्ति को अस्थायी नागरिकता सूची में डाल देता है और दूसरी गलती यह है कि उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह नागरिक है. सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने खुद को ऐसी शक्ति दे दी है जो है ही नहीं, और एक अस्थायी सूची बना दी है, और बोझ उस व्यक्ति पर डाल दिया है.

एक वकील ने तर्क दिया कि एसआईआर पीढ़ियों के लिए संरचनात्मक रूप से मताधिकार से वंचित करने की ओर ले जाता है. उन्होंने पूछा कि क्या संदेह से वोट के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, और नागरिकता भी खत्म हो सकती है? वकील ने पूछा, इस शक्ति का आधार क्या है?