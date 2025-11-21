SIR को लेकर सुवेंदु अधिकारी का सीएम पर निशाना, बोले- ममता बनर्जी कौन होती हैं रोकने वाली?
SIR के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, समेत कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.
Published : November 21, 2025 at 8:06 AM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुवेंदु अधिकारी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उनकी यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे गए लेटर के बाद आई है. इसके साथ-साथ उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर 'सीधा हमला' है.
सुवेंदु अधिकारी ने हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी कौन होती हैं SIR को रोकने वाली? यह एक संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला है. SIR कोई नया प्रोसेस नहीं है, लेकिन देश में यह 9वीं बार हो रहा है. पहले दिन से ही, वह लोगों को डरा रही हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर पर पर्सनल अटैक कर रही हैं, CEC को गाली दे रही हैं. बता दें, बंगाल में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.
#WATCH | Kolkata | West Bengal LoP and BJP MLA Suvendu Adhikari says, " who is mamata banerjee to stop sir? this is a direct attack on a constitutional body. sir is not a new process, but is happening for the 9th time in the country. since day 1, she has been scaring people,… pic.twitter.com/zKUkWx0wh8— ANI (@ANI) November 20, 2025
बीजेपी नेता ने आगे कहा कि 'नहीं, SIR, कोई चुनाव नहीं. अगर 7 फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई, तो अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे. ममता बनर्जी हंगामा कर रही हैं क्योंकि उन्हें सत्ता जाने का डर है क्योंकि मरे हुए, नकली और गैर-कानूनी वोटरों को हटाया जा रहा है. वह कैसे जीतेंगी जब 1 करोड़ से ज़्यादा वोटरों को हटा दिया जाएगा, जो या तो मर चुके हैं, नकली हैं या गैर-कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं. TMC का BJP से सिर्फ 22 लाख वोटों का फर्क है.
गुरुवार 20 नवंबर को CEC को लिखे एक लेटर में, CM बनर्जी ने दावा किया कि ट्रेनिंग में बड़ी कमियां, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन पर साफ जानकारी न होना और वोटरों के रोजगार के बीच उनसे मिलना लगभग नामुमकिन होने की वजह से यह काम स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक नहीं है. मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए लेटर में सीएम ममता ने लिखा है कि मैंने बार-बार चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) और जिस तरह से इसे लोगों पर थोपा गया है, उसके बारे में अपनी गंभीर चिंताएं बताई हैं. अब, मैं आपको यह लिखने के लिए मजबूर हूं क्योंकि चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के आस-पास की स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है. जिस तरह से यह काम अधिकारियों और नागरिकों पर थोपा जा रहा है, वह न केवल बिना प्लान के और अस्त-व्यस्त है, बल्कि खतरनाक भी है. बुनियादी तैयारी, सही प्लानिंग या साफ बातचीत की कमी ने पहले दिन से ही इस प्रोसेस को कमजोर कर दिया है.
इस बीच, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत 50.40 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स, यानी लगभग 99 परसेंट, को गिनती के फॉर्म मिल चुके हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि 27 अक्टूबर तक इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.97 करोड़ वोटर हैं. एसआईआर के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.
