SIR के दूसरे फेज में 50 करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए गए: चुनाव आयोग

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को गणना फॉर्म के वितरण के साथ आधिकारिक रूप से शुरू.

चुनाव आयोग (ANI फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
संतु दास

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) के तहत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को गणना फॉर्म दिए जा चुके हैं.

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रही है, उनमें अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को गणना फॉर्म के वितरण के साथ आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है. तब से बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं. यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी.

ECI ने बुधवार को कहा, "12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50.35 करोड़ मतदाताओं को एसआईआर चरण II के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए. 8 करोड़ से ज्यादा फॉर्म का डिजिटलीकरण किया गया है."

SIR के दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दैनिक बुलेटिन के अनुसार बुधवार दोपहर 3 बजे तक इन नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं को बीएलओ द्वारा अब तक कुल 50,35,88,544 गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं. इसका मतलब है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,97,44,423 मतदाताओं में से 98.79 प्रतिशत को गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं.

चुनाव आयोग के अनुसार गोवा और लक्षद्वीप वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां 100 प्रतिशत मतदाताओं को गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं. पश्चिम बंगाल में अब तक 99.70 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 99.48 प्रतिशत, तमिलनाडु में 95.16 प्रतिशत, केरल में 96.83 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 99.76 प्रतिशत मतदाताओं को फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं.

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अतिरिक्त बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) नियुक्त करने का भी आह्वान किया है, जो वर्तमान में चल रहे एसआईआर अभ्यास में शामिल हैं.

चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाएं. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी. दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दर्ज की जा सकेंगी. फाइनल मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि 1951 से 2004 तक भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर में लगभग नौ बार एसआईआर का आयोजन किया. सबसे हालिया संशोधन 2002 और 2004 के बीच हुआ था. एसआईआर का पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किया गया था.

