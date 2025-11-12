ETV Bharat / bharat

SIR दूसरा फेज: 12 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में 37 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए गए

SIR का दूसरा फेज ( सांकेतिक तस्वीर )

शंतु दास नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को कहा कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं. ये गणना फॉर्म बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) द्वारा इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं को वितरित किए गए हैं. जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर आयोजित की जा रही है उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी एसआईआर जारी है. 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं पर पड़ेगा प्रभाव

SIR का दूसरा चरण औपचारिक रूप से इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर को गणना फॉर्म के वितरण के साथ शुरू हो गया. यह 4 दिसंबर तक जारी रहेगा. बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं. एसआईआर से इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.