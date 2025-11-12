SIR दूसरा फेज: 12 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में 37 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए गए
Published : November 12, 2025 at 8:20 PM IST
शंतु दास
नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को कहा कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) के तहत अब तक 37 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं. ये गणना फॉर्म बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) द्वारा इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं को वितरित किए गए हैं.
जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर आयोजित की जा रही है उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लक्षद्वीप शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी एसआईआर जारी है.
51 करोड़ से अधिक मतदाताओं पर पड़ेगा प्रभाव
SIR का दूसरा चरण औपचारिक रूप से इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर को गणना फॉर्म के वितरण के साथ शुरू हो गया. यह 4 दिसंबर तक जारी रहेगा. बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं. एसआईआर से इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.
ECI के अनुसार बुधवार दोपहर 3 बजे तक 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाताओं को बीएलओ द्वारा कुल 37,05,68,109 गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं. पोल पैनल ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का भी आग्रह किया है, जो चल रहे एसआईआर अभ्यास में लगे हुए हैं.
क्या है इसका उद्देश्य?
ECI के अनुसार एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना और अपात्रों को हटाना है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को पब्लिश होगी. दावे और आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी, 2026 को होगा.
विशेष रूप से, 1951 से 2004 तक लगभग 9 बार ECI ने देश में SIR किया था. अंतिम संशोधन 2002 से 2004 के बीच किया गया था. उल्लेखनीय है कि पहले चरण में, राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर किया गया था.
