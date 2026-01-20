ETV Bharat / bharat

वैधानिक है वोटर लिस्ट का SIR आदेश, सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर उसका आदेश वैधानिक है, और इसमें बताए गए सिद्धांतों और डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट दिया गया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की. वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी की. सुनवाई के दौरान द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग SIR ऑर्डर वैधानिक है. इसमें सिद्धांतों और तय किए गए डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट दिया गया है. यह एक सामान्य आदेश है जो असम को छोड़कर पूरे देश पर लागू होता है.

चुनाव आयोग के वकील ने उन कानूनी स्कीमों का जिक्र किया जो वोटर लिस्ट तैयार करने और उनमें बदलाव करने और चुनावों के संचालन को नियमित करती हैं.

द्विवेदी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 का जिक्र करते हुए कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन कुछ कानूनी शर्तों के तहत होता है, और संविधान के आर्टिकल 324 से 326, अधिनियम की धारा 19 के साथ मिलकर, चुनाव आयोग पर यह कानूनी जिम्मेदारी डालते हैं कि वो यह सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोटर के तौर पर दर्ज हों.

द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि SIR इस सोच पर आगे नहीं बढ़ता कि हर वोटर को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा. उन्होंने कहा, "यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई अंदाजा ही न लगाया गया हो." उन्होंने कहा कि SIR जांच की प्रकृति आम सत्यापन अभ्यास से बिल्कुल अलग है.

पीठ के सामने यह कहा गया कि अगर कोई वोटर उन पिछली एंट्रीज (मतदाता सूची) से वंश साबित कर सकता है, तो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हीं मामलों में मांगे जाते हैं जहां वंश से संबंध साबित नहीं हो पाता. द्विवेदी ने कहा, "इस कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केवल आधार सहित 11 खास डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत है, जहां ऐसी वंशागत कड़ी उपलब्ध नहीं है."