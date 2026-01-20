ETV Bharat / bharat

वैधानिक है वोटर लिस्ट का SIR आदेश, सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग

सुप्रीम कोर्ट में बिहार समेत कई राज्यों में SIR अभ्यास के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

SIR of electoral rolls order legislative in character ECI to Supreme Court
वैधानिक है वोटर लिस्ट का SIR आदेश, सुप्रीम कोर्ट में बोला चुनाव आयोग (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 20, 2026 at 9:03 PM IST

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर उसका आदेश वैधानिक है, और इसमें बताए गए सिद्धांतों और डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट दिया गया है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की. वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी की. सुनवाई के दौरान द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग SIR ऑर्डर वैधानिक है. इसमें सिद्धांतों और तय किए गए डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट दिया गया है. यह एक सामान्य आदेश है जो असम को छोड़कर पूरे देश पर लागू होता है.

चुनाव आयोग के वकील ने उन कानूनी स्कीमों का जिक्र किया जो वोटर लिस्ट तैयार करने और उनमें बदलाव करने और चुनावों के संचालन को नियमित करती हैं.

द्विवेदी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62 का जिक्र करते हुए कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन कुछ कानूनी शर्तों के तहत होता है, और संविधान के आर्टिकल 324 से 326, अधिनियम की धारा 19 के साथ मिलकर, चुनाव आयोग पर यह कानूनी जिम्मेदारी डालते हैं कि वो यह सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोटर के तौर पर दर्ज हों.

द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि SIR इस सोच पर आगे नहीं बढ़ता कि हर वोटर को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा. उन्होंने कहा, "यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई अंदाजा ही न लगाया गया हो." उन्होंने कहा कि SIR जांच की प्रकृति आम सत्यापन अभ्यास से बिल्कुल अलग है.

पीठ के सामने यह कहा गया कि अगर कोई वोटर उन पिछली एंट्रीज (मतदाता सूची) से वंश साबित कर सकता है, तो किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंट सिर्फ उन्हीं मामलों में मांगे जाते हैं जहां वंश से संबंध साबित नहीं हो पाता. द्विवेदी ने कहा, "इस कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, केवल आधार सहित 11 खास डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत है, जहां ऐसी वंशागत कड़ी उपलब्ध नहीं है."

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जिन मतदाताओं के नाम जून 2025 तक की वोटर लिस्ट में थे, उन्हें अनुमानित वैधता (presumptive validity) दी गई थी, अगर वे पिछली लिस्ट में अपने माता-पिता के नाम से वंशागत कड़ी बना सकें.

पीठ को बताया गया कि जून 2025 तक सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म जारी कर दिए गए थे, इसलिए 2002 के मतदाता सूची को भी प्रमाणिक मूल्य (Probative Value) मिल गया है.

आयोग ने पीठ के समक्ष कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को हर दिन 50 फॉर्म तक जमा करने का अधिकार है. इस काम में घर-घर जाकर पहले से भरे हुए फॉर्म से सर्वे करना शामिल था, जिसमें वोटर्स से सिर्फ साइन लेने की जरूरत थी. द्विवेदी ने कहा, "पश्चिम बंगाल जैसे किसी एक मामले से तथ्य उठाकर उन्हें किसी दूसरे मामले में लागू करना बहुत गलत होगा, जहां SIR पूरी तरह से अलग तरीके से किया गया हो."

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रखेगा. पीठ बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव आयोग के SIR अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

