दिल्ली में SIR: 33 लाख के करीब मतदाताओं को नोटिस, कई VVIP भी शामिल, जानिए टॉप-10 कारण
मतदाताओं को नोटिस दिए जाने को लेकर रार देखी जा रही है. जानिए क्या है इसके पीछे कारण. पढ़ें आशुतोष झा की स्पेशल रिपोर्ट..
Published : September 21, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 8:40 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत इन दिनों प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम नागरिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है. चुनाव आयोग की ओर से 31 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद, डेटा में पाई गई विसंगतियों और तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए धड़ाधड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं. अब तक लगभग 33 लाख (32,27,443) मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं. जिसमें देश के कई दिग्गज राजनेता, पूर्व वीवीआईपी और शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं.
चुनाव आयोग के आंकड़ों और मैंडेट एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग के विश्लेषण के अनुसार, अधिकांश मतदाताओं को केवल एक ही कारण से नोटिस मिला है, जबकि कुछ मामलों में दो या उससे अधिक विसंगतियां भी दर्ज की गई हैं. आइए जानते हैं वे टॉप-10 कारण जिनके आधार पर सबसे ज्यादा लोगों को नोटिस थमाए गए हैं.
क्यों भेजे गए मतदाताओं को नोटिस, टॉप-10 कारण
डेटा के अनुसार उन 10 प्रमुख वजहों की सूची नीचे दी गई है, जिनके कारण दिल्ली के मतदाताओं को सबसे अधिक नोटिस मिले हैं.
- पिछले एसआईआर से मैपिंग न होना: यह सूची में सबसे बड़ा कारण है. कुल 13,40,213 यानी 41.51 फीसदी मामले इसी श्रेणी से जुड़े हैं. इसमें पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, चुनाव आयुक्त एसएस संधू, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई वरिष्ठ नौकरशाहों के नाम शामिल हैं, जिनके मौजूदा रिकॉर्ड पिछले एसआईआर डेटा से नहीं जुड़ पाए.
- माता-पिता के नाम में अंतर: दूसरे नंबर पर यह बड़ी वजह है, जिसके तहत 765,112 लगभग 23.71 फीसदी नोटिस भेजे गए हैं. इसमें फॉर्म में भरे गए माता-पिता के नाम और पुराने डेटाबेस के नाम में भिन्नता पाई गई है.
- स्वयं के नाम में अंतर: मतदाता के अपने नाम की स्पेलिंग या सरनेम में अंतर के चलते 544,504 (16.86 फीसदी) लोगों को नोटिस का सामना करना पड़ा है.
- संतान की आयु का 9 महीने से कम अंतर: तार्किक विसंगतियों के तहत 208,697 (6.47 फीसदी) मामलों में माता-पिता और बच्चों की उम्र के बीच का अंतर 9 महीने से कम दर्ज पाया गया है.
- माता-पिता की आयु का अंतर 15 वर्ष से कम: इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण 160,795 (4.98 फीसदी) नोटिस जारी किए गए हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी इस कारण ही आयोग ने नोटिस भेजा था.
- 6 या उससे अधिक संतानें: रिकॉर्ड के मुताबिक 137,492 (4.26 फीसदी) मामलों में बच्चों की संख्या 6 या उससे अधिक दर्ज होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
- माता-पिता की आयु का अंतर 50 वर्ष से अधिक: उम्र के इस असंतुलन के चलते 80,626 (2.50 फीसदी) मतदाताओं के फॉर्म होल्ड पर रखे गए हैं.
- दादा-दादी/नाना-नानी की आयु का अंतर 40 वर्ष से कम: पीढ़ियों के अंतराल से जुड़े इस अंतर के कारण 72,581 (2.25 फीसदी) नोटिस गए हैं.
- कारण दर्ज नहीं: कई ऐसे तकनीकी मामले भी सामने आए हैं जहां सिस्टम ने नोटिस तो भेज दिया लेकिन उसकी ठोस वजह रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई. ऐसे मामलों की संख्या 58,163 (1.80 फीसदी) है.
- पिछले एसआईआर में माता-पिता का अयोग्य होना: यह सबसे कम यानी सिर्फ 178 (0.01 फीसदी मामलों में देखने को मिला, जहां पिछली प्रक्रिया में माता-पिता को अयोग्य पाया गया था.
घबराएं नहीं, नोटिस मिलने का मतलब नाम काटना नहीं
हालांकि इन नोटिस को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नोटिस मिलने का यह कतई मतलब नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम सूची से काट दिया गया है. यह केवल डेटा सुधार और ईसिनेट (ECINET) प्रणाली को दुरुस्त करने की एक प्रक्रिया है. अगर आपको या आपके परिवार को भी SIR प्रक्रिया के तहत ऐसा कोई नोटिस मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास जाकर आवश्यक दस्तावेज व साक्ष्य जमा करवाएं, ताकि आपकी प्रविष्टि को अंतिम सूची में वैध किया जा सके.
90 लाख से ज्यादा पोटेंशियल डिलीशंस!
नेशनल कंपैन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन की सहसंयोजक अंजलि भारद्वाज ने कहा कि, इलेक्शन कमीशन ने 33 लाख लोगों को और नोटिस जारी किए हैं कि आप अगर प्रूव नहीं कर पाते कि आप सिटीजन हैं, तो आपका नाम भी डिलीट कर दिया जाएगा. मतलब 90 लाख से ज्यादा पोटेंशियल डिलीशंस हो सकती है, एसआईआर और प्री-एसआईआर फेस के अंदर.
33 लाख लोगों को नोटिस
उन्होंने कहा, तो बड़ा सवाल तो यही उठता है कि 2025 में फरवरी में जो चुनाव हुए, उसके जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनीं. तो क्या उन चुनावों के नतीजों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट इतनी खराब थी तो फिर किसने वोट किया, किसने चुना और उन नतीजों को कैसे हम विश्वसनीय देखें. दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए, कहा कि कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ अनमैप्ड लोग हैं जिन्हें कि अब अपने दस्तावेज दिखाने होंगे. अब लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं. ऐसे लोग जो कि वोटर लिस्ट में पहले फेज के बाद आ गए थे, करीब 1 करोड़ लोगों में से 33 लाख लोगों को नोटिस भेजे गए.
पारदर्शिता के बिना काम नहीं होना चाहिए
उन्होंने आगे कहा, इलेक्शन कमीशन ने न लिस्ट मुहैया कराई और न ही कारण बताया कि नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं. दिल्ली की जनता को यह मालूम ही नहीं पड़ रहा कि अगर उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया वोटर लिस्ट में तो क्या वह निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि उन्हें नोटिस आ सकता है. एक याचिका हम लोग ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया कि पारदर्शिता के बिना यह काम नहीं होना चाहिए, वोटर लिस्ट को पब्लिक डोमेन में डाला जाना चाहिए. साथ ही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी किसे कहा जा रहा है, वह क्राइटेरिया भी बताने की जरूरत है.
दिल्ली सीएम भी घेरे में
कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी मुद्दे हैं, इन्हें प्रेसीडेंस दिया जाएगा और मंगलवार को सुनवाई के लिए रखा. कोर्ट में केस के बाद इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट मुहैया कराई और जब लिस्ट सामने आई तो चौंकाने वाली जानकारी मिली. यह पता चला कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अनमैपिंग के घेरे में हैं और उन्हें नोटिस थमा दिया गया है. वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस भेजा गया है. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कई जज रह चुके लोगों को भी नोटिस दिया गया है. मतलब इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि इन सभी लोगों को अप्रूव करना होगा कि वह वास्तव में इंडियन सिटीजन हैं.
एसआईआर का बनाया जा रहा मजाक!
उन्होंने कहा, मतलब बिल्कुल मजाक नजर आ रहा है और समझ में आ रहा है कि शायद यही कारण था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट मुहैया नहीं कराई जा रही थी. इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के जरिए से किस तरीके का मजाक बनाया है. ये इलेक्टोरल रूल्स को प्यूरिफाइ करने की बात कर रहे हैं पर यह तो लग रहा कि लोगों के साथ मजाक हो रहा है.
जानिए SIR प्रक्रिया में नोटिस मिलने पर दस्तावेजों के साथ जवाब दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, नोटिस मिलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम मतदाता सूची से हमेशा के लिए हटा दिया गया है, बल्कि यह एक अवसर है, जिसके जरिए आप अपने दस्तावेजों को सत्यापित करा सकते हैं. नोटिस मिलने के बाद आमतौर पर 7 से 15 दिनों के भीतर अपना जवाब और दस्तावेज दाखिल करने का समय दिया जाता है. इसलिए किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए तुरंत अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित करें और तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लें. आइए जानते हैं कि ईआरओ (ERO) कार्यालय या बूथ लेवल ऑफिसर के पास अपने दस्तावेजों के साथ जवाब दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
नोटिस की सावधानीपूर्वक जांच करें: सबसे पहले नोटिस में दिए गए कारण को पढ़ें जैसे नाम में अंतर, माता-पिता के नाम में भिन्नता या पिछले एसआईआर से मैपिंग न होना. यह समझें कि किस डेटा में सुधार की मांग की गई है.
जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करें: नोटिस में बताई गई कमी के आधार पर अपने वैध दस्तावेज तैयार करें. जैसे पहचान और पते के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक/डाकघर की पासबुक.
नाम या माता-पिता के नाम के मिलान के लिए: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र या पुराना मतदाता पहचान पत्र.
बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करें: आप अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ से सीधे संपर्क कर सकते हैं. बीएलओ आपके दस्तावेजों की जांच करके उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए अपने पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं.
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय में जमा करें: आप अपने विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ कार्यालय में जाकर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना लिखित जवाब और दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां जमा कर सकते हैं.
ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग: अगर आयोग की ओर ऑनलाइन माध्यम (NVSP पोर्टल या ECINET ऐप) पर जवाब देने का विकल्प सक्रिय किया गया है, तो आप नोटिस पर दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) या संदर्भ संख्या का उपयोग करके अपने दस्तावेज डिजिटल रूप से भी अपलोड कर सकते हैं. दस्तावेज जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी या बीएलओ से लिखित रसीद या पावती जरूर लें, ताकि भविष्य में आपके पास इस बात का प्रमाण रहे कि आपने समय पर अपना जवाब दाखिल कर दिया था.
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