CM स्टालिन ने बताया SIR का क्यों विरोध रही DMK, बोले- हम वोटर लिस्ट में संशोधन के खिलाफ नहीं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एसआईआर को लेकर लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन की घोषणा की.

SIR may affect voting rights of people of Tamil Nadu CM Stalin announces helpline
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन (ETV Bharat)
Published : November 9, 2025 at 8:25 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को एक वीडियो संदेश में दावा किया कि एसआईआर राज्य के लोगों के मताधिकार को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इससे उनके मताधिकार छिनने का खतरा पैदा हो गया है. उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा. स्टालिन ने अपने संदेश में कहा, "हमारे लगातार विरोध के बावजूद, एसआईआर का काम शुरू हो गया है. बहुत से लोग अभी भी इस प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं. इसलिए, यह वीडियो यह समझाने के लिए है कि डीएमके एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है. साथ ही लोगों को उनके मताधिकार की रक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है."

उन्होंने कहा कि एक सही और प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव का आधार बनती है. डीएमके मतदाता सूची में संशोधन के विरोध में नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर दे रही है कि चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में बिना पर्याप्त समय दिए जल्दबाजी में यह काम करना उचित नहीं होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि मताधिकार लोकतंत्र का निर्विवाद और मौलिक अधिकार है.

डीएमके ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
सीएम स्टालिन ने कहा कि मौजूदा एसआईआर ने तमिलनाडु के सभी लोगों के मताधिकार को प्रभावित किया है. इसका मुकाबला करने के लिए डीएमके ने एक हेल्पलाइन शुरू की है. यह सिर्फ डीएमके सदस्यों के लिए नहीं है, बल्कि इससे आम जनता को भी मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि लोग हेल्पलाइन नंबर 08065420020 पर अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं.

11 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन
सीएम स्टालिन ने 'एक्स' पर पोस्ट किए गए आठ मिनट के वीडियो में कहा कि पार्टी को लगता है कि एसआईआर एक "साजिश" है और इसलिए इसका विरोध किया गया. पार्टी ने न सिर्फ अपने सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भी दायर किया. उन्होंने बताया कि पार्टी ने 11 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस की ओर से विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है.

एसआईआर को लेकर लोगों के मन में भ्रम
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि एसआईआर प्रक्रिया ने लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया है. उन्होंने कहा, "आप में से कुछ लोगों को अब तक यह फॉर्म मिल गया होगा. मुझे भी मिला. सबसे पहले वे हमारी जानकारी मांगते हैं, फिर पिछली मतदाता पुनरीक्षण सूची में मतदाता के रिश्तेदार का नाम. इसके अलावा इस बात पर भी कोई स्पष्टता नहीं थी कि पहले किसका नाम लिखा जाए - मतदाता का या रिश्तेदार का.

डीएमके कार्यकर्ताओं से आह्वान
इससे पहले, सीएम स्टालिन ने चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय से पार्टी के जिला सचिवों के साथ वर्चुअल बातचीत की और पार्टी पदाधिकारियों और निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारियों को एसआईआर से संबंधित कार्यों में सतर्क रहने का निर्देश दिया. उन्होंने डीएमके के कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए. उन्होंने कहा कि जनता के साथ उनकी बातचीत से पता चला कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बारे में लोगों में जागरुकता का अभाव है.

डीएमके ने तमिलनाडु में एसआईआर का विरोध किया है. पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया से गरीब और हाशिए पर पड़े लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं. एसआईआर के तहत मतदाताओं की गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी. इस पर चर्चा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "एसआईआर अभ्यास में एक भी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए. इसी प्रकार, यह भी सुनिश्चित करें कि अपात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल न हों."

