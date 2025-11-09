ETV Bharat / bharat

CM स्टालिन ने बताया SIR का क्यों विरोध रही DMK, बोले- हम वोटर लिस्ट में संशोधन के खिलाफ नहीं

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को एक वीडियो संदेश में दावा किया कि एसआईआर राज्य के लोगों के मताधिकार को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इससे उनके मताधिकार छिनने का खतरा पैदा हो गया है. उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा. स्टालिन ने अपने संदेश में कहा, "हमारे लगातार विरोध के बावजूद, एसआईआर का काम शुरू हो गया है. बहुत से लोग अभी भी इस प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं. इसलिए, यह वीडियो यह समझाने के लिए है कि डीएमके एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है. साथ ही लोगों को उनके मताधिकार की रक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है."

उन्होंने कहा कि एक सही और प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव का आधार बनती है. डीएमके मतदाता सूची में संशोधन के विरोध में नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर दे रही है कि चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में बिना पर्याप्त समय दिए जल्दबाजी में यह काम करना उचित नहीं होगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि मताधिकार लोकतंत्र का निर्विवाद और मौलिक अधिकार है.

डीएमके ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

सीएम स्टालिन ने कहा कि मौजूदा एसआईआर ने तमिलनाडु के सभी लोगों के मताधिकार को प्रभावित किया है. इसका मुकाबला करने के लिए डीएमके ने एक हेल्पलाइन शुरू की है. यह सिर्फ डीएमके सदस्यों के लिए नहीं है, बल्कि इससे आम जनता को भी मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि लोग हेल्पलाइन नंबर 08065420020 पर अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं.

11 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन

सीएम स्टालिन ने 'एक्स' पर पोस्ट किए गए आठ मिनट के वीडियो में कहा कि पार्टी को लगता है कि एसआईआर एक "साजिश" है और इसलिए इसका विरोध किया गया. पार्टी ने न सिर्फ अपने सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भी दायर किया. उन्होंने बताया कि पार्टी ने 11 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस की ओर से विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है.