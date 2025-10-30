ETV Bharat / bharat

SIR मुद्दे पर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने क्या कहा? जानिए सबकुछ

तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के साथ एसआईआर को लेकर बैठक ( ETV Bharat )

चेन्नई: राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कल (29 अक्टूबर) तमिलनाडु के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष आमूल-चूल संशोधन के संबंध में विचार-विमर्श किया. इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय दर्ज कराई.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पिछले अगस्त में मतदाता सूची का एक विशेष आमूल-चूल पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था. आरोप लगाया गया था कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम गायब होने और पलायन जैसे कारणों से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे. विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था.

उत्साह कम होने से पहले भारत के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में घोषणा की कि बिहार के बाद तमिलनाडु सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष व्यापक पुनरीक्षण किया जाएगा. चूँकि तमिलनाडु और केरल ने इस घोषणा का विरोध किया है, इसलिए कल (29 अक्टूबर) मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक की अध्यक्षता में चेन्नई स्थित सचिवालय में तमिलनाडु के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई.

इसमें डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमडीके, पीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, विदुथलाई सिरुथैगल काची, नाम तमिलर सहित 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

परामर्श बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया, 'चुनाव आयोग ने तमिलनाडु सहित 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की है. प्रत्येक जिले में चुनाव अधिकारियों से लेकर मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों तक, लगभग 77,000 अधिकारी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में काम करेंगे. ये तमिलनाडु में अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह से फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह तक चलेगा.

इस विशेष पुनरीक्षण की तैयारियों के तहत इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार घर-घर जाकर गणना, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, दावों और आपत्तियों का निपटान, संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों आदि पर प्रशिक्षित किया जाएगा.

इस प्रशिक्षण में 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, 234 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 624 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 7234 मतदान केंद्र पर्यवेक्षक, 68,472 मतदान केंद्र अधिकारी और स्वयंसेवक भाग लेंगे.

यह प्रशिक्षण तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा. तमिलनाडु के जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें कहा गया है कि यह प्रशिक्षण इस विशेष संशोधन में शामिल अधिकारियों को इस संशोधन की प्रक्रिया से परिचित कराने और पूरे राज्य में इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया जाएगा.

बैठक के बाद राजनीतिक दलों ने ये दी प्रतिक्रिया

डीएमके

डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने संवाददाताओं से कहा, 'यह सर्वेक्षण आपातकालीन आधार पर किया जा रहा है. वे इस कार्य को ऐसे समय में करने की योजना बना रहे हैं जब भारी बारिश की संभावना है. क्रिसमस और पोंगल की छुट्टियों के दौरान लोग घर पर नहीं होंगे. ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है.' उन्होंने कहा, 'चूँकि किसी ने भी इसे दिल से स्वीकार नहीं किया है. इसलिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को स्थगित कर दिया जाना चाहिए.'

अन्नाद्रमुक