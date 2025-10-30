SIR मुद्दे पर तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने क्या कहा? जानिए सबकुछ
चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के बाद काम शुरू कर दिया गया. इसी सिलसिले में तमिलनाडु में प्रक्रिया आगे बढ़ी.
Published : October 30, 2025 at 9:11 AM IST
चेन्नई: राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कल (29 अक्टूबर) तमिलनाडु के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष आमूल-चूल संशोधन के संबंध में विचार-विमर्श किया. इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय दर्ज कराई.
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पिछले अगस्त में मतदाता सूची का एक विशेष आमूल-चूल पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था. आरोप लगाया गया था कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम गायब होने और पलायन जैसे कारणों से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे. विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध किया था.
उत्साह कम होने से पहले भारत के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में घोषणा की कि बिहार के बाद तमिलनाडु सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष व्यापक पुनरीक्षण किया जाएगा. चूँकि तमिलनाडु और केरल ने इस घोषणा का विरोध किया है, इसलिए कल (29 अक्टूबर) मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक की अध्यक्षता में चेन्नई स्थित सचिवालय में तमिलनाडु के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई.
इसमें डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमडीके, पीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, विदुथलाई सिरुथैगल काची, नाम तमिलर सहित 12 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
परामर्श बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया, 'चुनाव आयोग ने तमिलनाडु सहित 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की है. प्रत्येक जिले में चुनाव अधिकारियों से लेकर मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों तक, लगभग 77,000 अधिकारी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में काम करेंगे. ये तमिलनाडु में अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह से फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह तक चलेगा.
इस विशेष पुनरीक्षण की तैयारियों के तहत इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार घर-घर जाकर गणना, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, दावों और आपत्तियों का निपटान, संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों आदि पर प्रशिक्षित किया जाएगा.
इस प्रशिक्षण में 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, 234 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 624 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 7234 मतदान केंद्र पर्यवेक्षक, 68,472 मतदान केंद्र अधिकारी और स्वयंसेवक भाग लेंगे.
यह प्रशिक्षण तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा. तमिलनाडु के जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें कहा गया है कि यह प्रशिक्षण इस विशेष संशोधन में शामिल अधिकारियों को इस संशोधन की प्रक्रिया से परिचित कराने और पूरे राज्य में इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया जाएगा.
बैठक के बाद राजनीतिक दलों ने ये दी प्रतिक्रिया
डीएमके
डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने संवाददाताओं से कहा, 'यह सर्वेक्षण आपातकालीन आधार पर किया जा रहा है. वे इस कार्य को ऐसे समय में करने की योजना बना रहे हैं जब भारी बारिश की संभावना है. क्रिसमस और पोंगल की छुट्टियों के दौरान लोग घर पर नहीं होंगे. ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है.' उन्होंने कहा, 'चूँकि किसी ने भी इसे दिल से स्वीकार नहीं किया है. इसलिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को स्थगित कर दिया जाना चाहिए.'
अन्नाद्रमुक
अन्नाद्रमुक के संगठन सचिव जयकुमार ने कहा, 'तमिलनाडु में हर मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान मृत मतदाताओं या प्रवासी मतदाताओं के नाम नहीं हटाए जाते. अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए, अन्नाद्रमुक मतदाता सूची में सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदाता सूची के इस विशेष संशोधन का स्वागत करती है.
इरोड में हुए उपचुनाव के दौरान, अन्नाद्रमुक के विधि विभाग द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 40,000 ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल थे जो उस निर्वाचन क्षेत्र के नहीं थे. 8,000 मृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे. इसी प्रकार आर.के. नगर निर्वाचन क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 44,000 ऐसे नाम मतदाता सूची में थे जो उस निर्वाचन क्षेत्र के नहीं थे.'
उन्होंने कहा,'हमने इसे सबूतों के साथ अदालत में पेश किया. अगर मतदाता सूची का विशेष संशोधन सही ढंग से किया जाता है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मृत मतदाताओं और प्रवासियों के नाम सही ढंग से हटाए जाएँगे और मतदाता सूची तैयार की जाएगी.'
भाजपा
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कारू नागराजन ने कहा, 'किसी भी मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए. दिवंगत लोगों के वोट हटाए जाने चाहिए. चुनाव आयोग बैंक खातों और डाक खातों सहित 12 प्रकार के दस्तावेज़ माँग रहा है.'
तमिलनाडु में 6 करोड़ 41 लाख मतदाता हैं. उनसे फॉर्म प्राप्त किए जाएँगे और चुनाव आयोग उनकी पुष्टि करेगा. इन्हें सुधारों के रूप में देखा जाना चाहिए. मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका विरोध किया जाना चाहिए. 21 साल बाद तमिलनाडु में मतदाता सूची में संशोधन किया जा रहा है. यह स्वागत योग्य है.
विदुथलाई चिरुथैगल पार्टी (वीसीके)
वीसीके के उप महासचिव एस.एस. बालाजी ने कहा, 'एसआईआर को लेकर कई मामले लंबित हैं. इसके नाम पर जाँच चल रही है. इस समय, चुनाव आयोग के लिए एसआईआर लागू करने के बारे में सोचना अनावश्यक है. इसे एसआईआर के रूप में नहीं देखा जा सकता. यह देखना जरूरी है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को एक अलग तरीके से लाया जा रहा है. चुनाव आयोग को इसे छोड़ देना चाहिए.' उन्होंने कहा, 'हमने बताया है कि बिहार में अल्पसंख्यक मतदाताओं को बाहर रखा गया है.'
कांग्रेस
कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य थंगाबालु ने कहा, 'चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में एसआईआर अभियान बहुत सफल रहा है. हम इसका विरोध करते हैं. जब मामला अदालत में है तो आपात स्थिति में ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? ज्यादातर पार्टियाँ इसके खिलाफ हैं.
जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, चुनाव आयोग को बेहतर काम करना चाहिए. उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए. उसे सच्चाई से परे काम नहीं करना चाहिए. झूठे लोगों को चुनाव में शामिल नहीं होना चाहिए. असली मतदाताओं को बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. सभी मतदाताओं को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए.'