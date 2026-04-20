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बंगाल में अपीलीय ट्रिब्यूनल के 'काम न करने' पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आज हाई कोर्ट के CJ से रिपोर्ट मिलेगी'

सुप्रीम कोर्ट बंगाल में मतदाता सूची में बदलाव से जुड़ी अपीलों की सुनवाई के लिए बनाए गए अपीलेट ट्रिब्यूनल के काम की रिपोर्ट मांगेगा.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 20, 2026 at 1:12 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगेगा. इससे पहले सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने एक वकील ने जोर देकर कहा था कि अपीलेट न्यायाधिकरणों काम नहीं कर रहे हैं.

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक्सरसाइज के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में नाम हटाने/शामिल करने के खिलाफ दायर की गई अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलेट न्यायाधिकरणों बनाए गए थे.

वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे. कामत ने बेंच के सामने दलील दी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल वकीलों को पार्टियों को प्रतिनिधित्व करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और भौतिक अनुप्रयोगों भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं.

“वकीलों को इजाजत नहीं दी गई है. लॉर्ड्स, वे सिर्फ इंटरनेट या कंप्यूटर आधारित आवेदन लेते हैं…”

बेंच ने कहा कि यह सही नहीं है. कामत ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को खुद को रिप्रेजेंट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है. सीजेआई ने कहा, "यह इस तरफ से एक पेशेवर रणनीति है. हर दिन आप लोग, एक के बाद एक."

कामत ने कहा कि वह एक आवेदन के बारे में अनुरोध कर रहे थे और उन्होंने बेंच से मामले को लिस्ट करने का अनुरोध किया. इस पर बेंच ने कहा कि वह अनुरोध पर गौर करेगी.

कामत ने कहा कि अपीलेट न्यायाधिकरणों के काम न करने के बारे में अखबारों में खबरें हैं और वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद काम नहीं कर रहे हैं.

कामत ने कहा, “आपके ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है. यह मेरा सम्मानजनक बयान है.” सीजेआई ने कहा, “हमें आज ही चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मिल जाएगी.” छोटी-मोटी बातें सुनने के बाद, बेंच अगले मामले पर चली गई.

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