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बंगाल में अपीलीय ट्रिब्यूनल के 'काम न करने' पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आज हाई कोर्ट के CJ से रिपोर्ट मिलेगी'

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगेगा. इससे पहले सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने एक वकील ने जोर देकर कहा था कि अपीलेट न्यायाधिकरणों काम नहीं कर रहे हैं.

चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक्सरसाइज के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में नाम हटाने/शामिल करने के खिलाफ दायर की गई अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलेट न्यायाधिकरणों बनाए गए थे.

वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी शामिल थे. कामत ने बेंच के सामने दलील दी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल वकीलों को पार्टियों को प्रतिनिधित्व करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और भौतिक अनुप्रयोगों भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं.

“वकीलों को इजाजत नहीं दी गई है. लॉर्ड्स, वे सिर्फ इंटरनेट या कंप्यूटर आधारित आवेदन लेते हैं…”

बेंच ने कहा कि यह सही नहीं है. कामत ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को खुद को रिप्रेजेंट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है. सीजेआई ने कहा, "यह इस तरफ से एक पेशेवर रणनीति है. हर दिन आप लोग, एक के बाद एक."