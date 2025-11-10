ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में मौलाना-इमाम ने SIR को लेकर शुरू किया जागरुकता अभियान, बनाई हेल्प डेस्क

ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव ने बताया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में रोजाना लगभग 500 शिविर लगाए जा रहे हैं.

SIR in Bengal
पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी शनिवार, 8 नवंबर को बर्धमान में एसआईआर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 2:06 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक संगठनों, मस्जिद समितियों और वरिष्ठ मौलवियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए फॉर्म दाखिल करने में मुसलमानों की सहायता के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है. 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मुसलमानों के बीच भ्रम और चिंता बढ़ने के बीच यह अभियान शुरू किया जा रहा है.

इमामों और सामाजिक समूहों ने न केवल लगभग 40 हजार मस्जिदों से, बल्कि राज्य भर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक अपील जारी करना शुरू कर दिया है. निवासियों से शांत रहने, एसआईआर फॉर्म सावधानीपूर्वक भरने और घबराहट से बचने का आग्रह किया जा रहा है.

कोलकाता में वार्षिक रेड रोड नमाज का नेतृत्व करने वाले इमाम-ए-दीन काजी फजलुर रहमान ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि धार्मिक नेता नागरिकों का मार्गदर्शन करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर से एसआईआर का काम शुरू है. 80,000 से ज़्यादा बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और दस्तावेज़ों का सत्यापन करेंगे. यह महीने भर चलने वाला काम 4 दिसंबर तक चलेगा और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किए जाएंगे. दावे और आपत्तियां 8 जनवरी तक दायर की जा सकती हैं.

कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी ने कहा कि इतने कम समय में लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए एसआईआर करना संभव नहीं हो सकता है. कासमी ने बताया कि नखोदा मस्जिद और कई अन्य प्रमुख मस्जिदों ने प्रार्थना कक्षों के बाहर दैनिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना शुरू कर दिया है. एसआईआर प्रक्रिया के लिए सहायता डेस्क का संचालन किया जा रहा है.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की बंगाल इकाई ने अपने 16 लाख सदस्यों, 22 जिलों में 625 इकाइयों, 1,100 मदरसों, 1.65 लाख छात्रों और 25,000 शिक्षकों के नेटवर्क का उपयोग करके एक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान शुरू किया है.

उन्होंने कहा, "इस पूरे कार्यक्रम के साथ, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं. लगभग 200 शिविर चल रहे हैं, और नियमित रूप से और भी शिविर जुड़ रहे हैं. इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव संबंधी दस्तावेज भरते समय गलतियों से बचने में मदद करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि फॉर्म दोहराए न जाएं या उनमें अधिक लिखा न जाए."

जमीयत ने दस्तावेजीकरण में मदद के लिए एक व्हाट्सएप समन्वय समूह, जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष और 22 जिलों में समर्पित अधिवक्ताओं की एक टीम भी बनाई है. समुदाय के सबसे बड़े संगठनों में से एक, ऑल बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन भी हरकत में आ गया है.

इसके महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमां ने बताया कि भ्रम दूर करने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में रोज़ाना लगभग 500 शिविर लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, "कई लोग एसआईआर फॉर्म भरते समय भ्रमित हो रहे हैं. जिन बुज़ुर्ग महिलाओं के पति या बेटे नहीं हैं, उनका अभिभावक कौन होगा? ये वास्तविक चिंताएं हैं." उन्होंने कहा- शिविर अधिकतर मस्जिदों के बाहर आयोजित किये जा रहे हैं, विशेषकर शुक्रवार को.

जम्मू-कश्मीर और असम के बाद पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे बड़े मुस्लिम मतदाता हैं. राज्य के मतदाताओं में अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है. ये वोटर 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 100 पर प्रभाव डालते हैं.

