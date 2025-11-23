भारत-बांग्लादेश दोनों देशों का वोटर निकला BJP पंचायत सदस्य, SIR से खुली पोल!
पश्चिम बंगाल के स्वरूपनगर में भाजपा के पंचायत सदस्य सुभाष चंद्र मंडल का नाम भारत और बांग्लादेश दोनों की वोटर लिस्ट में है.
Published : November 23, 2025 at 7:23 PM IST
स्वरूपनगर (पश्चिम बंगाल): वोटर लिस्ट में कभी गड़बड़ियां तो कभी बांग्लादेशी नागरिकों का नाम, पश्चिम बंगाल में SIR के अभ्यास के दौरान अलग-अलग हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी बीच, उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर में एक BJP नेता का नया 'कारनामा' सामने आया है. भाजपा के पंचायत सदस्य सुभाष चंद्र मंडल का नाम भारत और बांग्लादेश दोनों की वोटर लिस्ट में है.
यह मामला सामने आने के बाद स्वरूपनगर के बिथरी-हकीमपुर पंचायत इलाके में हंगामा मच गया है. सत्तारूढ़ टीएमसी SIR के विरोध के बीच नए मुद्दे के साथ भाजपा पर हमलावर हो गई है. टीएमसी ने भाजपा नेता को पंचायत पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की है. हालांकि, भाजपा नेता सुभाष चंद्र मंडल का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारतीय नागरिक होने के बावजूद उनका नाम बांग्लादेश की वोटर लिस्ट में कैसे है.
पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिये वोटर लिस्ट में सुधार का कार्य जारी है. BLO घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांट रहे हैं. इस प्रक्रिया के तहत गणना फॉर्म स्वरूपनगर में सुभाष चंद्र मंडल के घर पर भी पहुंचाया गया. बाद में, BLO और लोकल तृणमूल नेताओं को पता चला कि भाजपा नेता का नाम दोनों देशों की वोटर लिस्ट में है, जिससे विवाद खड़ा हो गया.
पता चला है कि पंचायत सदस्य सुभाष चंद्र मंडल बांग्लादेश के सतखीरा जिले के रुद्रपुर के रहने वाले हैं. वहां के वोटर रिकॉर्ड में उसका पता साफ-साफ दिखता है. बांग्लादेश की वोटर लिस्ट में उनका नाम कलारोआ उपजिला के लांगलझारा यूनियन के बूथ नंबर 55 के सीरियल नंबर 361 पर दिखता है. दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम दर्ज है. 2025 के संशोधित वोटर लिस्ट में, सुभाष चंद्र मंडल का नाम स्वरूपनगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 100 के सीरियल नंबर 502 पर है. बांग्लादेश में उनके पिता का नाम राधाकांत मंडल दर्ज है, जबकि भारत में उनके पिता का नाम राधापद मंडल है.
चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों देशों की वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद सुभाष चंद्र मंडल ने BJP के टिकट पर 2023 का पंचायत चुनाव लड़ा और जीता. वह अभी बिथरी-हकीमपुर ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 100 से पंचायत सदस्य हैं. इससे विवाद और बढ़ गया है. सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेश की वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद उनका नाम भारत की 2025 की रिवाइज्ड वोटर लिस्ट में कैसे आ गया? प्रशासन क्या कर रहा था? उन्हें यह कैसे पता नहीं चला? और सबसे जरूरी बात, एक बांग्लादेशी नागरिक यहां का चुना हुआ प्रतिनिधि कैसे बन गया?
भाजपा नेताओं ने की मंडल की मदद: टीएमसी
तृणमूल नेताओं ने इस मामले में भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है. टीएमसी के स्वरूपनगर नॉर्थ ब्लॉक के अध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा, "2010-11 में भाजपा नेता सुभाष चंद्र मंडल बांग्लादेश से गैर-कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे. उनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं होने के बावजूद, वह लोकल BJP नेताओं के जरिये भारतीय वोटर बन गए. इतना ही नहीं, उन्होंने BJP की तरफ से 2023 का पंचायत चुनाव लड़ा और बिथरी-हकीमपुर ग्राम पंचायत के सदस्य बन गए. हमारे पास सबूत हैं कि उनका नाम दोनों देशों की वोटर लिस्ट में है. हम जानना चाहते हैं कि भारत की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल करवाने में किसने मदद की और वह पंचायत सदस्य कैसे बन गए. सही जांच की जरूरत है. जिन्होंने उनकी मदद की, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और उनकी पंचायत सदस्यता रद्द होनी चाहिए."
BLO का बयान
स्थानीय बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) सुमन मंडल ने कहा, "मुझे पहले पता नहीं था. उन्हें गणना फॉर्म देने के बाद, मुझे पता चला कि वह दोनों देशों के वोटर हैं. लेकिन उन्होंने अभी तक गणन फॉर्म नहीं भरा है और न ही जमा किया है. मेरे पास एक्शन लेने का अधिकार नहीं है. प्रशासन एक्शन ले सकता है. मैं इस मामले की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दूंगी, और वे जांच करके जरूरी कदम उठाएंगे."
सुभाष चंद्र मंडल ने बताया साजिश
इस बीच, भाजपा नेता सुभाष चंद्र मंडल ने दावा किया है कि वह बहुत पहले बांग्लादेश से भारत आए थे और यहीं अपनी पढ़ाई पूरी की. उन्होंने कहा, "मेरा सब कुछ यहीं है. फिर भी मेरा नाम बांग्लादेश की वोटर लिस्ट में कैसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे नहीं पता कि यह किसने किया. इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है."
उन्होंने आगे कहा, "यह सच है कि मेरे परिवार के लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं. लेकिन मैं बहुत कम उम्र में भारत आ गया था और स्वरूपनगर में रहने लगा था. मेरा नाम 2002 की संशोधित वोटर लिस्ट में नहीं था. इसीलिए मैंने CAA के तहत अप्लाई करने का फैसला किया. सत्तारूढ़ तृणमूल हमारी राजनीतिक विरोधी है, इसलिए वे निश्चित रूप से हमारा विरोध करेंगे. मेरे खिलाफ आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं."
हालांकि, वह बांग्लादेश से भारत आने के सही साल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दे सके.
यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर 'अवैध बांग्लादेशियों' का छलका दर्द, बोले- 'SIR के कारण लौटना पड़ रहा'