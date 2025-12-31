ETV Bharat / bharat

तृणमूल कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज ज्ञानेश कुमार से करेगा मुलाकात

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं, इससे पहले राज्य में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) चलाया गया. जानकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में हैं. वहीं, आज बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) का 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा.

बता दें, यह बैठक राज्य में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच हो रही है, जिससे टीएमसी की राज्य सरकार और केंद्र के बीच खींचतान मची हुई है. अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में पार्टी के चीफ व्हिप, मोहम्मद नदीमुल हक, सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, कल्याण बनर्जी, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और रीताब्रत बनर्जी के साथ पार्टी नेता प्रदीप मजूमदार, चंद्रिमा भट्टाचार्य और मानस भुनिया शामिल होंगे.

राज्य में SIR प्रॉसेस के दौरान करीब 58.2 लाख से ज्यादा नामों को हटाया गया है. इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के लिए ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी. वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटवाने के लिए 16 दिसंबर से 15 जनवरी, 2026 तक समय दिय गया है. फाइनल मतदाता लिस्ट 14 फरवरी, 2026 को पब्लिश की जाएगी. इस बीच, TMC के पांच सदस्यों वाले डेलीगेशन ने 29 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि 'तार्किक विसंगति' कैटेगरी के तहत वोटर्स की लिस्ट पब्लिश की जाए और इस कैटेगरी को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके और कानूनी अथॉरिटी का खुलासा किया जाए.

टीएमसी लगातार चुनाव आयोग पर हमला बोलती रही है. इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम' बताते हुए, टीएमसी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि SIR की आड़ में, बीजेपी की बी-टीम इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में डेमोक्रेसी पर चुपचाप हमला किया है, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी, नोटिस या जवाबदेही के लाखों असली वोटर्स के नाम चुपके से हटा दिए गए हैं. इस संस्थागत कदाचार काम का जवाब मांगने के लिए, हमारे पांच प्रतिनिधि एक बार फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वेस्ट बंगाल के ऑफिस गए हैं.