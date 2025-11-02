ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: SIR को लेकर सर्वदलीय बैठक में स्टालिन ने बीजेपी पर किया हमला, कहा- ये रणनीतिक प्रयास है

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए एक वास्तविक मतदाता सूची जरूरी है.

TAMIL NADU CM MK STALIN
तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर केंद्र में बीजेपी की सरकार की आलोचना की. उन्होंने इसे बीजेपी की एक रणनीतिक प्रयास बताया है.

चुनाव आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ अगले कदमों पर चर्चा के लिए डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई.

इसी सिलसिले में आयोजित बैठक में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेल्वप्पेरुंधकई, द्रविड़ कषगम के अध्यक्ष के. वीरमणि, एमडीएमके महासचिव वाइको, विदुथलाई सिरुथाई पार्टी के अध्यक्ष थिरुमावलवन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव शनमुगम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव वीरपांडियन, डीएमडीके कैडर पार्थिबन, तमिलनाडु वज़ुव्रीमई पार्टी के अध्यक्ष वेलमुरुगन और अन्य सहित विभिन्न दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. हालांकि, एएमएमके, एनटीके, पीएमके, टीवीके, तमिल मनीला कांग्रेस (टीएमसी) सहित पार्टियों ने इस परामर्श बैठक में भाग नहीं लिया.

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में डीएमके नेता एम.के. स्टालिन ने कहा, 'बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण इस तरह से किया गया कि लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया और उन्हें धमकाया गया.

इसी तरह तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी ऐसा किया जाएगा. तमिलनाडु के लिए इसका विरोध व्यक्त करना जरूरी है. इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक वास्तविक मतदाता सूची जरूरी है. लेकिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण शांत वातावरण में उचित समय पर किया जाना चाहिए.'

एमके स्टालिन ने कहा,'तभी यह काम सही ढंग से हो सकता है. इसके विपरीत चुनाव से कुछ महीने पहले पूर्ण पुनरीक्षण कार्य करने की सोच भाजपा द्वारा वास्तविक मतदाताओं को खत्म करने का एक धूर्त प्रयास है. उन्होंने बिहार में यही किया. अब वे अन्य राज्यों में भी ऐसा करने की सोच रहे हैं. हमें तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक आवाज की रक्षा करनी चाहिए. इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर मतदाता सूची में चुनाव आयोग के इस प्रयास का विरोध करना चाहिए.'

तमिलनाडु विधानसभा के आम चुनाव अप्रैल या मई 2026 में होने वाले हैं. चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि चुनाव से कुछ ही महीने पहले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा. तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और अन्य राजनीतिक दल आयोग के इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं.

ETV Bharat Logo

