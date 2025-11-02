SIR का फैसला वापस नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी अर्जीः तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक
बिहार में हुई किसी भी अनियमितता को सुधारे बिना तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में एसआईआर लागू करना लोगों के मताधिकार का हनन है.
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में 2 नवंबर को चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक हुई. जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की गई. आज की सर्वदलीय परामर्श बैठक में कांग्रेस, वीसीके और मक्कल नीधि मैम सहित 46 राजनीतिक दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
बैठक में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार दर्ज किए. सर्वदलीय बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि चुनावी लोकतंत्र को बचाने के लिए तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया जाएगा. कहा गया कि जब बिहार में किए गए एसआईआर से संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एसआईआर की घोषणा क्यों की है.
सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों पर एक वक्तव्य जारी किया गया, इसमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
यह बैठक चुनाव आयोग की केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर और तानाशाही रवैये के लिए कड़ी निंदा करती है, खासकर ऐसे माहौल में जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल शुरू से ही एसआईआर का विरोध करते रहे हैं.
बिहार में यह कार्यवाही अल्पसंख्यक वोटों और भाजपा के विपक्षी वोटों को निशाना बनाकर खत्म करने के उद्देश्य से की गई है. पात्र मतदाताओं को हटाने और अपात्र मतदाताओं को जोड़ने की साजिश के तहत. भारत के चुनाव आयोग ने इस संबंध में जनता या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार में हुई किसी भी अनियमितता को सुधारे बिना तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में एसआईआर लागू करना लोगों के मताधिकार का हनन है और लोकतंत्र को पूरी तरह से कमजोर कर रहा है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 के अनुसार, मतदाता सूची में संशोधन केंद्रीय राजपत्र में एक औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से किया जाना चाहिए. इसका पालन किए बिना, चुनाव आयोग द्वारा मनमाने ढंग से अधिसूचना प्रकाशित करना संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विरुद्ध है. यह एसआईआर अधिसूचना अपने आप में अवैध है. इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के वंचित होने का डर है.
तमिलनाडु में दिसंबर माह वर्षा ऋतु का होता है. इसलिए, इस बैठक का मानना है कि यह गणना के लिए उपयुक्त समय नहीं है. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से पहले की अवधि क्रिसमस और पोंगल जैसे त्योहारों से चिह्नित होती है. इस कारण, मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया से छूटे हुए मतदाता या जो मतदाता इसमें शामिल होना चाहते हैं, उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वे अपना मताधिकार खो देंगे.
निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसे संसदीय लोकतंत्र की जीवनरेखा माना जाता है. संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम ने चुनाव आयोग को इस कार्य हेतु अधिकार प्रदान किए हैं.
चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसमें कोई राजनीतिक दल शामिल न हो. संविधान ने चुनाव आयोग को चुनाव में सभी दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है.
सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर मामले में अंतिम निर्णय न होने की स्थिति में, तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा पूरी तरह से अलोकतांत्रिक कार्य है जो तमिलनाडु की जनता के मताधिकार के विरुद्ध है. यह एसआईआर अस्वीकार्य है. इसलिए, सभी दलों की बैठक चुनाव आयोग से इस एसआईआर को त्यागने का अनुरोध करती है.
बयान में कहा गया है कि आज की बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न दलों और संगठनों के नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग को 2026 के चुनावों के बाद स्वतंत्र तरीके से एसआईआर का संचालन करना चाहिए, चुनाव आयोग की घोषणा में कमियों को दूर करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का खुले तौर पर पालन करना चाहिए.
चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की: चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा की. इसके तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई. चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है. इसके तहत मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है. मतदाता सूची में शामिल उन नामों को हटा दिया जाता है जो योग्य नहीं है. बिहार में इस प्रक्रिया के दौरान विपक्ष ने जमकर बवाल मचाया था.
