ETV Bharat / bharat

केरल में SIR: सुप्रीम कोर्ट ने EC को दी समय सीमा बढ़ाने की सलाह, वजह भी बताई

केरल सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने राज्य में एसआईआर के गणना चरण को कम से कम एक सप्ताह तक बढ़ाने की मांग की थी.

SC on Kerala SIR
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : December 2, 2025 at 7:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR - Special Intensive Revision) प्रक्रिया में गणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की सलाह दी. केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनज़र ऐसा करने को कहा है. यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने आया.

केरल सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलों और एक विधायक ने राज्य में एसआईआर के गणना चरण को कम से कम एक सप्ताह तक बढ़ाने पर ज़ोर दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह, जो चुनाव आयोग (EC) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया स्थानीय निकायों के चुनावों के सुचारू संचालन में कोई बाधा नहीं डाल रही है.

पीठ ने टिप्पणी की कि स्थानीय निकायों के चुनाव का एसआईआर (SIR) के लिए गणना प्रपत्र भरने वाले लोगों से कोई लेना-देना नहीं है. एक वकील ने तर्क दिया कि बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी इन दोनों कार्यों में शामिल हैं. पीठ ने नोट किया कि चुनाव आयोग कह रहा है कि उनका 88% काम पहले ही पूरा हो चुका है. द्विवेदी ने बताया कि पहले अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, लेकिन इसे पहले ही एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जा चुका है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा- "आप अपनी तारीख 11 नवंबर से एक सप्ताह और आगे बढ़ा दें, ताकि राज्य चुनाव में व्यस्त कोई भी छूटा हुआ व्यक्ति भी अवसर पा सके..." द्विवेदी ने कहा कि राज्य के अलावा कोई भी पीड़ित नहीं है और अदालत इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को कर सकती है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत राज्य सरकार से चुनाव आयोग को अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है और चुनाव निकाय सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर सकता है. जब एक राजनीतिक दल के वकील ने विस्तार की मांग करते हुए ज़ोरदार तर्क दिया, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "सरकारी मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी को कोई समस्या नहीं है. कुछ राजनीतिक दलों को समस्या है."

बेंच को बताया गया कि राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोगों को 1.76 लाख कर्मचारियों का एक डेडिकेटेड स्टाफ दिया है और SIR प्रोसेस के लिए 25,468 लोगों को दिया गया है.

हालांकि, जब मामले में शामिल सभी पार्टियों ने कोर्ट से एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की डेडलाइन 13 दिसंबर से कम से कम एक हफ़्ते आगे बढ़ाने की अपील की, तो बेंच ने कहा कि बढ़ाने की उनकी रिक्वेस्ट 'जस्ट और फेयर' लगती है और इस पर भारत के चुनाव आयोग को ठीक से विचार करने की ज़रूरत है. पोल बॉडी ने बेंच को बताया कि 98% से ज़्यादा फ़ॉर्म बांटे जा चुके हैं और 80% फ़ॉर्म मिलने के बाद डिजिटाइज़ कर दिए गए हैं.

बेंच ने केरल को निर्देश दिया कि अगर पहले से नहीं दिया है, तो वह पोल बॉडी के सामने एक रिप्रेजेंटेशन दे, जिसमें समय बढ़ाने के कारण बताए जाएं, और इसे 3 दिसंबर तक EC के पास फाइल किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने EC से अगले दो दिनों में राज्य के रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने को कहा. बेंच ने कहा, "इसलिए, हम केरल राज्य को EC को एक रिक्वेस्ट जमा करने की इजाज़त देते हैं, जिसमें वे सभी कारण बताए जाएं जिनकी वजह से गिनती के फ़ॉर्म की आखिरी तारीख को एक हफ़्ते या उससे ज़्यादा समय के लिए बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

SIR IN KERALA
KERALA SIR DATE EXTEND
केरल में एसआईआर
सुप्रीम कोर्ट केरल एसआईआर
SC ON KERALA SIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.