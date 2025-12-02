ETV Bharat / bharat

केरल में SIR: सुप्रीम कोर्ट ने EC को दी समय सीमा बढ़ाने की सलाह, वजह भी बताई

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR - Special Intensive Revision) प्रक्रिया में गणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की सलाह दी. केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनज़र ऐसा करने को कहा है. यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने आया.

केरल सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलों और एक विधायक ने राज्य में एसआईआर के गणना चरण को कम से कम एक सप्ताह तक बढ़ाने पर ज़ोर दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और मनिंदर सिंह, जो चुनाव आयोग (EC) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया स्थानीय निकायों के चुनावों के सुचारू संचालन में कोई बाधा नहीं डाल रही है.

पीठ ने टिप्पणी की कि स्थानीय निकायों के चुनाव का एसआईआर (SIR) के लिए गणना प्रपत्र भरने वाले लोगों से कोई लेना-देना नहीं है. एक वकील ने तर्क दिया कि बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी इन दोनों कार्यों में शामिल हैं. पीठ ने नोट किया कि चुनाव आयोग कह रहा है कि उनका 88% काम पहले ही पूरा हो चुका है. द्विवेदी ने बताया कि पहले अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, लेकिन इसे पहले ही एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जा चुका है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा- "आप अपनी तारीख 11 नवंबर से एक सप्ताह और आगे बढ़ा दें, ताकि राज्य चुनाव में व्यस्त कोई भी छूटा हुआ व्यक्ति भी अवसर पा सके..." द्विवेदी ने कहा कि राज्य के अलावा कोई भी पीड़ित नहीं है और अदालत इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को कर सकती है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत राज्य सरकार से चुनाव आयोग को अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है और चुनाव निकाय सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर सकता है. जब एक राजनीतिक दल के वकील ने विस्तार की मांग करते हुए ज़ोरदार तर्क दिया, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "सरकारी मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी को कोई समस्या नहीं है. कुछ राजनीतिक दलों को समस्या है."