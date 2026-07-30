झारखंड में SIR: देश-विदेश से 1.45 लाख मतदाताओं ने भरा ऑनलाइन इम्यूनरेशन फॉर्म, जमशेदपुर पूर्वी सबसे आगे
झारखंड में SIR के दौरान देश-विदेश में रहने वाले मतदाताओं ने करीब डेढ़ लाख इम्यूनेशन फार्म भरे हैं.
Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST
रांची: झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कुल 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार 236 मतदाताओं में से 2 करोड़ 20 लाख 94 हजार 859 मतदाताओं ने इम्यूनरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया है.
1.45 लाख से अधिक मतदाताओं ने भरा ऑनलाइन फॉर्म
चुनाव आयोग द्वारा 30 जून से 29 जुलाई तक चलाए गए गणना प्रपत्र भरने के अभियान में 1,45,796 मतदाताओं ने ऑनलाइन इम्यूनरेशन फॉर्म दाखिल किया. ये मतदाता झारखंड, देश के अन्य राज्यों तथा विदेश में रह रहे झारखंड के मूल निवासी हैं.
जमशेदपुर पूर्वी में सबसे ज्यादा ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन इम्यूनरेशन फॉर्म दाखिल करने वाले मतदाताओं में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे रहा. यहां के 17,257 मतदाताओं ने ऑनलाइन फॉर्म भरा. जिले के स्तर पर पश्चिम सिंहभूम जिला पहले स्थान पर रहा, जहां 36,310 मतदाताओं ने ऑनलाइन गणना प्रपत्र दाखिल किए. दूसरे नंबर पर रांची जिला है, जहां 34,833 मतदाताओं ने ऑनलाइन फॉर्म भरे.
ऑनलाइन फॉर्म की जांच के बाद ही वोटर लिस्ट में नाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि ऑनलाइन भरे गए सभी इम्यूनरेशन फॉर्म की जांच ब्लॉक स्तर के अधिकारी (बीएलओ) करेंगे. बीएलओ संबंधित मतदाताओं के घर जाकर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करके सत्यापन करेंगे. सत्यापन के बाद ही इनका नाम 5 अगस्त को जारी होने वाले ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा.
दावा-आपत्ति अवधि में भी हो सकती है पूछताछ
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आगे कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो 5 अगस्त के बाद दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले मतदाताओं को नोटिस भेजकर पूछताछ की जाएगी. पूर्ण सत्यापन के बाद ही उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल होगा.
देश-विदेश में बैठे झारखंड के 1,45,796 मतदाताओं ने ऑनलाइन इम्यूनरेशन फॉर्म भरा है. इन ऑनलाइन भरे गए इम्यूनरेशन फॉर्म की जांच बीएलओ करेंगे. 5 अगस्त को चुनाव आयोग जारी करेगा ड्राफ्ट रोल.
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