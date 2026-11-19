ETV Bharat / bharat

SIR हैदराबाद : मतदाता सूची से लाखों वोटरों के नाम हटाए गए, जुड़े सिर्फ 15

एसआईआर में लाखों वोटरों के नाम कटे ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

हैदराबाद: सार्वजनिक संगठन ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है, उनका आरोप है कि एसआईआर के दौरान पूरे देश में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए.

इसके जवाब में, भारत के चुनाव आयोग ने इस महीने की 6 तारीख को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि उन वोटरों को न्याय दिया जाए जिनके नाम गिनती के फॉर्म जमा न करने या किसी और वजह से हटा दिए गए थे. लेकिन, शहर के अधिकारियों ने इन निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है; जबकि लाखों वोट कैंसिल कर दिए गए, सिर्फ 15 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में वापस आ पाया है.

लाखों मतदाताओं ने नाम वोटरलिस्ट से रद्द हुए

जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं करने की वजह से अपना वोटिंग अधिकार खो दिया था, उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) से अपने वोटिंग अधिकार वापस पाने की अपील की. बीएलओ की नए आवेदन करने की सलाह के बाद, कुछ लोगों ने री-रजिस्टर करने के लिए 'फॉर्म-6' जमा किया. अब तक हैदराबाद जिला चुनाव विभाग को ऐसे 1,300 आवेदन मिले हैं. फिर भी, इस सर्वे की वजह से जिले के 19,41,444 लोगों ने अपने वोट खो दिए. अधिकारियों ने इन वोटर्स को 'एएसडीडी' (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, या डुप्लीकेट) लिस्ट में डाला, लेकिन वे इन कैंसल वोटों में से एक प्रतिशत भी वापस नहीं ला पाए.