SIR हैदराबाद : मतदाता सूची से लाखों वोटरों के नाम हटाए गए, जुड़े सिर्फ 15
तेलंगाना में विशेषकर हैदराबाद व आसपास मतदाता सूची से लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए.
Published : November 19, 2026 at 1:35 PM IST
हैदराबाद: सार्वजनिक संगठन ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है, उनका आरोप है कि एसआईआर के दौरान पूरे देश में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए.
इसके जवाब में, भारत के चुनाव आयोग ने इस महीने की 6 तारीख को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि उन वोटरों को न्याय दिया जाए जिनके नाम गिनती के फॉर्म जमा न करने या किसी और वजह से हटा दिए गए थे. लेकिन, शहर के अधिकारियों ने इन निर्देशों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है; जबकि लाखों वोट कैंसिल कर दिए गए, सिर्फ 15 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में वापस आ पाया है.
लाखों मतदाताओं ने नाम वोटरलिस्ट से रद्द हुए
जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा नहीं करने की वजह से अपना वोटिंग अधिकार खो दिया था, उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) से अपने वोटिंग अधिकार वापस पाने की अपील की.
बीएलओ की नए आवेदन करने की सलाह के बाद, कुछ लोगों ने री-रजिस्टर करने के लिए 'फॉर्म-6' जमा किया. अब तक हैदराबाद जिला चुनाव विभाग को ऐसे 1,300 आवेदन मिले हैं. फिर भी, इस सर्वे की वजह से जिले के 19,41,444 लोगों ने अपने वोट खो दिए.
अधिकारियों ने इन वोटर्स को 'एएसडीडी' (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, या डुप्लीकेट) लिस्ट में डाला, लेकिन वे इन कैंसल वोटों में से एक प्रतिशत भी वापस नहीं ला पाए.
1 जनवरी, 2025 की मतदाता सूची की तुलना में चंद वोटरों के नाम जुड़े
सिकंदराबाद कैंटोनमेंट चुनाव क्षेत्र में 42.85 प्रतिशत वोट रद्द कर दिए गए. अब तक, बहाली प्रक्रिया के जरिए सिर्फ तीन वोट ही वोटर लिस्ट में वापस आए हैं. वहीं अंबरपेट चुनाव क्षेत्र में, जहां 42.61 प्रतिशत वोट हटा दिए गए थे, केवल पांच लोगों को लिस्ट में वापस जोड़ा गया है.
मुशीराबाद में, जहां राज्य में सबसे ज़्यादा 45.27 प्रतिशत लोगों के नाम हटाए गए, वहीं सिर्फ चार लोगों को ही वापस रखा गया है. इसी प्रकार सिकंदराबाद चुनाव क्षेत्र में 40 प्रतिशत वोट हटा दिए गए, और सिर्फ तीन लोगों को वोट देने का अधिकार वापस मिला.
सनथनगर (45.24%), मालकपेट (44.69%), एलबी नगर (44.48%), जुबली हिल्स (44.19%), सेरिलिंगमपल्ली (42.59%), खैरताबाद (42.18%), और महेश्वरम (41.02%) में, बहुत सारे वोटर्स ने अपनी वोटिंग खो दी. फिर भी, इन चुनाव क्षेत्रों से एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में वापस नहीं जोड़ा गया है.
हैदराबाद जिला चुनाव विभाग ने क्या कहा
जब इस बारे में पूछा गया, तो हैदराबाद जिला चुनाव विभाग ने बताया कि 1,300 प्रभावित लोग, जिनके नाम एएसडीडी (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, या डुप्लीकेट) लिस्ट में थे – ने पहले ही फॉर्म-6 का इस्तेमाल करके नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जमा कर दिया है.
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