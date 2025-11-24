ETV Bharat / bharat

सूरत: SIR ड्यूटी में लगी महिला BLO की मौत, सहकर्मी और परिजन शोक में

ऐसा कहा जा रहा है कि SIR के काम के बोझ के बीच BLO की असमय मौत की घटनाएं खतरनाक दर से बढ़ रही हैं.

सांकेतिक तस्वीर.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 7:16 PM IST

3 Min Read
सूरत: चुनाव आयोग ने मंगलवार से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में देशव्यापी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया है. बड़े पैमाने पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले देश के मतदाता डेटाबेस में अधिक सटीकता, पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करना है. इस बीच कुछ जगहों से इस काम में लगे बीएलओ की आकस्मिक मौत की खबर आ रही है.

गिर सोमनाथ में एक BLO की कथित सुसाइड की दुखद घटना के बाद, अब सूरत में महिला BLO की अचानक मौत की खबर आ रही है. सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वराछा ज़ोन की टेक्निकल असिस्टेंट की अचानक मौत हो गई. वह ओलपाड के मासमा गांव में अपने घर के बाथरूम में बेहोश मिलीं. परिवार ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस घटना से हॉस्पिटल परिसर में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के लोग मातम मना रहे थे. युवा ऑफिसर की मौत से उनके सहकर्मियों और BLO के तौर पर काम करने वाले दूसरे लोग भी दुखी थे. ड्यूटी के दोहरे दबाव के कारण अचानक मौत हुई है या किसी अन्य वजह से, पुलिस ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी है.

अहमदाबाद के गोमतीपुर में महिला BLO की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के खेड़ा, वडोदरा और तापी समेत कई जिलों में BLO के तौर पर काम कर रहे टीचरों की मौत के मामले सामने आए हैं. कथित रूप से काम के बोझ के कारण हार्ट अटैक और आत्महत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं.

लगातार बढ़ते काम के बोझ को लेकर टीचर यूनियनों ने विरोध दर्ज कराया है. एक के बाद एक BLO की मौतों से राज्य भर के सरकारी कर्मचारियों में SIR ऑपरेशन के दबाव के खिलाफ डर और गुस्सा फैल गया है. यह मांग की गई है कि सरकार इन गंभीर घटनाओं पर ध्यान देते हुए BLO का काम का बोझ कम करने और कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखने के लिए तुरंत कदम उठाए.

बता दें कि एसआईआर का दूसरा चरण तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में चल रहा है. इस अभ्यास के दौरान, डुप्लिकेट, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं का नाम हटाये जाएंगे. गणना प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी. इसके बाद 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी.

