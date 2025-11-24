ETV Bharat / bharat

सूरत: SIR ड्यूटी में लगी महिला BLO की मौत, सहकर्मी और परिजन शोक में

सूरत: चुनाव आयोग ने मंगलवार से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में देशव्यापी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया है. बड़े पैमाने पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले देश के मतदाता डेटाबेस में अधिक सटीकता, पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करना है. इस बीच कुछ जगहों से इस काम में लगे बीएलओ की आकस्मिक मौत की खबर आ रही है.

गिर सोमनाथ में एक BLO की कथित सुसाइड की दुखद घटना के बाद, अब सूरत में महिला BLO की अचानक मौत की खबर आ रही है. सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वराछा ज़ोन की टेक्निकल असिस्टेंट की अचानक मौत हो गई. वह ओलपाड के मासमा गांव में अपने घर के बाथरूम में बेहोश मिलीं. परिवार ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस घटना से हॉस्पिटल परिसर में शोक की लहर दौड़ गई. परिवार के लोग मातम मना रहे थे. युवा ऑफिसर की मौत से उनके सहकर्मियों और BLO के तौर पर काम करने वाले दूसरे लोग भी दुखी थे. ड्यूटी के दोहरे दबाव के कारण अचानक मौत हुई है या किसी अन्य वजह से, पुलिस ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी है.

अहमदाबाद के गोमतीपुर में महिला BLO की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में राज्य के खेड़ा, वडोदरा और तापी समेत कई जिलों में BLO के तौर पर काम कर रहे टीचरों की मौत के मामले सामने आए हैं. कथित रूप से काम के बोझ के कारण हार्ट अटैक और आत्महत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं.