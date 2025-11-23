पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर 'अवैध बांग्लादेशियों' का छलका दर्द, बोले- 'SIR के कारण लौटना पड़ रहा'
नॉर्थ 24 परगना में हकीमपुर BSF बॉर्डर आउटपोस्ट के पास सड़क किनारे गैर-कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की भीड़ लगी है.
Published : November 23, 2025 at 5:41 PM IST
हकीमपुर (पश्चिम बंगाल): राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है. नॉर्थ 24 परगना में हकीमपुर BSF बॉर्डर आउटपोस्ट के पास सड़क किनारे "गैर-कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशियों" की भीड़ लगी है. बताया जाता है कि ये सालों से यहां रह रहे हैं. शनिवार को लाइन में खड़े होकर BSF जवानों से गुजारिश कर रहे थे- 'हमें घर जाने दो.'
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए शाहीन बीबी ने बताया कि कोलकाता के पास न्यू टाउन में घरेलू सहायिका का काम करती थी. अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क किनारे इंतज़ार कर रही थीं. उसने कहा, "मेरे पास कोई सही डॉक्यूमेंट नहीं है. अब मैं खुलना लौटना चाहती हूं. इसीलिए मैं यहां हूं." वह बताती है कि हर महीने लगभग 20 हजार रुपये कमाती थी. दो महिलाओं के साथ एक कमरे में रहती थी.
लाइन में लगे कई लोगों ने माना कि पश्चिम बंगाल में रहने के दौरान उन्होंने दलालों और बिचौलियों से आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर ID बनवाए थे. SIR के पुराने डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की मांग करने पर, कई लोगों ने कहा कि वे पूछताछ और संभावित हिरासत का जोखिम उठाने के बजाय वहां से चले जाना पसंद करेंगे.
कोलकाता में आठ साल से रह रहे एक युवा वेटर ने कहा, "अब यहां नहीं रुकना है. अगर वे पुराने पेपर्स चेक करेंगे, तो हम कुछ नहीं दिखा पाएंगे. उनके सवाल पूछने से पहले ही यहां से चले जाना बेहतर है."
न्यू टाउन, बिराटी, धुलागोरी, बामनगाची, घुसुरी और हावड़ा के औद्योगिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों से आए पुरुषों, महिलाओं और परिवारों की कतार में यह चिंता झलक रही थी. कुछ लोग दस साल से ज़्यादा समय से राज्य में थे. दूसरे कुछ साल पहले ही आए हैं.
बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों का कहना है कि हर दिन 150-200 लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है. वेरिफिकेशन के बाद वापस भेजा जा रहा है. 4 नवंबर से, जिस दिन SIR एक्सरसाइज शुरू हुई थी, लाइनें लंबी होने लगीं.
एक BSF ऑफिसर ने कहा, "हम यह नहीं मान सकते कि यहां हर कोई बस घर लौट रहा है. वेरिफिकेशन जरूरी है. बायोमेट्रिक डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और स्टेट पुलिस को भेजी जाती हैं. इसमें समय लगता है."
भीड़ की वजह से दो से तीन दिन की देरी आम बात है. लोग आउटपोस्ट गेट के बाहर प्लास्टिक शीट, अखबार या रुके हुए ट्रकों के नीचे इंतज़ार करते हैं. BSF के जवान कैंप के अंदर लोगों को खाना देते हैं, लेकिन बाहर इंतज़ार कर रहे लोग सड़क किनारे लगे स्टॉल या कभी-कभी लोकल युवाओं और दुकानदारों से मिलने वाले खाने पर निर्भर रहते हैं.
सतखीरा के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में पहले एंट्री के लिए 5,000 से 7,000 रुपये दिए. दूसरों ने इससे भी ज़्यादा खर्च किया. धुलागोरी में गारमेंट यूनिट में काम करने वाले और कबाड़ इकट्ठा करने वाले 29 साल के मनीरुल शेख ने कहा, "मैंने डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए करीब 20,000 रुपये दिए." वह बताता है कि SIR ने सब कुछ बदल दिया. अब, लोग चेकिंग शुरू होने से पहले ही चले जाना चाहते हैं.
इमरान गाज़ी नामक व्यक्ति ने कहा- "मैंने 2016, 2019, 2021 और 2024 में वोट दिया था. लेकिन, मेरे पास 2002 के कोई कागज़ात नहीं हैं. इसलिए, मैं जा रहा हूं." इस बढ़ोतरी से लोकल पुलिसिंग पर भी दबाव पड़ा है. एक ऑफिसर ने कहा, "दो दिन में हमारे पास 95 लोग थे. किसी भी स्टेशन में इतने लोगों को रखने की जगह या सुविधा नहीं है. उसके बाद हमने कस्टडी लेना बंद कर दिया."
शनिवार दोपहर को, एक छह साल की बच्ची ने अपनी मां का स्कार्फ़ खींचते हुए कहती है कि उसे न्यू टाउन में अपने दोस्तों की याद आएगी. उसकी मां के गर्भ में एक शिशु पल रहा है. उसने, कहा कि उन्होंने पिछले साल पश्चिम बंगाल में आने के लिए 25,000 बांग्लादेशी टका दिए थे. उसका पति, जो एक रिक्शा चालक है, ने कहा, "हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि हम डरे हुए हैं."
स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि स्थिति जल्द ही स्थिर हो जाए. हकीमपुर ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा, "दिल्ली, ढाका और कोलकाता को अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने दें. इन लोगों को सड़क पर परेशान नहीं होना चाहिए."
एक आधा अंधा आदमी जो 18 साल पहले मेडिकल इलाज के लिए आया था और बाद में लोकल ट्रेनों में गाना गाकर अपना गुज़ारा कर रहा था, बाड़ के पास चुपचाप बैठा था. उसने कहा, "मैं वापस जाकर बांग्लादेश में फिर से गाना चाहता हूं. लेकिन, मुझे नहीं पता कि इतने समय बाद वे हमें अपनाएंगे या नहीं."
अधिकारियों ने कहा कि पिछले छह दिनों में सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद लगभग 1,200 लोग बांग्लादेश लौट आए हैं. शनिवार को भी लगभग 60 लोग इंतज़ार कर रहे थे.
