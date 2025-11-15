ETV Bharat / bharat

SIR: गणना प्रपत्र वितरण में बंगाल फिर हुआ फेल, नहीं बंट सके 22 लाख फॉर्म

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में तीन-चरणीय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण, गणना प्रपत्रों के वितरण की समय सीमा फिर चूक गई है, क्योंकि अभी 22 लाख गणना प्रपत्र वितरित किए जाने बाकी हैं. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार शाम 6 बजे तक राज्य में लगभग 7.45 करोड़ गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके थे. यह आंकड़ा 27 अक्टूबर तक मतदाता सूची के अनुसार पश्चिम बंगाल के कुल 7,66,37,529 मतदाताओं का लगभग 97 प्रतिशत है. गणना प्रपत्रों के वितरण की प्रारंभिक अंतिम तिथि 11 नवंबर थी, लेकिन उस समय लगभग 15 प्रतिशत मतदाता इन्हें प्राप्त नहीं कर पाए थे. इसके बाद, गणना प्रपत्रों के वितरण की प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित की गई. गणना प्रपत्रों के वितरण के पूरा होने का अर्थ पश्चिम बंगाल में तीन-चरणीय एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण का समापन भी होगा.