'हाकिम चाचा' हैं तो SIR से क्या डरना! मालदा के इस गांव में 71 वर्षीय बुजुर्ग बने गांववालों का सहारा
गांव में SIR का डर अभी भी बना हुआ है, लेकिन हाकिम चाचा की वजह से लोगों को फॉर्म भरने की चिंता नहीं है.
Published : November 15, 2025 at 8:37 PM IST
मालदा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में इन दिनों SIR को लेकर वही घबराहट दिख रही है, जैसी कुछ महीने पहले बिहार में देखने को मिली थी. कई जगह लोग फॉर्म लेकर सहमे हुए घूम रहे हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसे भरें कि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे. ऐसे माहौल में मालदा ज़िले के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग पूरे इलाके की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए हैं. वे सुबह से रात तक लोगों के SIR फॉर्म भर रहे हैं, बिना किसी फीस के.
मालदा जिले के चांचल-2 ब्लॉक के बलरामपुर गांव में SIR फॉर्म को लेकर लोगों में डर और अफरातफरी मची हुई है. गांव में पढ़े-लिखे लोग वैसे भी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर परिवार बाहर मजदूरी करने जाते हैं. ऐसे में गांववालों के लिए फॉर्म समझना और भरना बड़ी समस्या बन गया है.
गांव के 71 वर्षीय मोहम्मद हाकिमुद्दीन, जिन्हें लोग प्यार से 'हाकिम चाचा' कहते हैं, इस मुश्किल समय में सबकी पहली मदद बन गए हैं. बलरामपुर गांव में करीब 1200 लोग रहते हैं. उनमें से मुश्किल से 5 से 6 लोग ही पढ़ सकते हैं. ऐसे में SIR के फॉर्म जैसे ही घर-घर पहुंचे, लोग घबरा गए कि इन्हें कैसे भरें.
हाकिम चाचा पहले खुद BLO से मिले, फॉर्म की हर जानकारी को समझा और फिर YouTube पर बार-बार वीडियो देखकर पूरी प्रक्रिया सीखी. इसके बाद उन्होंने गांव के चौराहे पर मेज़-कुर्सी लगाकर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों के फॉर्म भरना शुरू किया.
काम इतना बढ़ गया कि लोग रात में भी उनके घर पहुंच जाते हैं. वे किसी को मना नहीं करते, सबका फॉर्म भर देते हैं. केवल उनके गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के चांदिपुर और कनाइपुर गांवों के लोग भी फॉर्म भरवाने उन्हीं के पास आ रहे हैं.
हाकिम चाचा कहते हैं- "मैं 10 नवंबर से लगातार यह काम कर रहा हूं. लिखना मेरी आदत है. गांव का कोई भी व्यक्ति आ जाए, मैं उसका काम कर देता हूं. बाहर काम करने वाले लोगों के फॉर्म मैं वोटर कार्ड और आधार कार्ड देखकर ऑनलाइन भर देता हूं. अभी तक कोई गलती नहीं हुई है."
गांव के इमाम शेख कहते हैं, "हमें फॉर्म मिला, पर हम समझ नहीं पाए. हाकिमुद्दीन साहब चौराहे पर बैठकर सबके फॉर्म भर रहे हैं. वह एक पैसा नहीं ले रहे. पूरे गांव का भला कर रहे हैं." इसी तरह एक और ग्रामीण मोहम्मद आसह अली का कहना है- "जिनके घर वाले बाहर काम करते हैं, वे और भी ज्यादा परेशान थे. अब सब हाकिम साहब के पास जा रहे हैं. वह सबका फॉर्म भर रहे हैं. हम सब उनके बेहद आभारी हैं."
