बंगालः SIR के काम में लगे बीएलओ क्यों कर रहे हैं विरोध? सीईओ ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र

एसआईआर में लगे बीएलओ को मतदाताओं के गणना फॉर्म को बीएलओ ऐप पर डिजिटल रूप से अपलोड करने का आदेश दिया गया है.

BLO protesting for excessive workload
सिलीगुड़ी में विरोध करते बीएलओ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 6:59 PM IST

3 Min Read
कोलकाता/सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल में 28 अक्टूबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है. बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांट रहे हैं. उन्हें भरने का तरीका बता रहे हैं. फिर घर-घर जाकर फॉर्म भी इकट्ठा करना है. इस बीच बीएलओ को एक और जिम्मेदारी दे दी गई है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में इसको लेकर विरोध शुरू हो गए हैं.

क्या है नई जिम्मेदारीः

एसआईआर में लगे बीएलओ को मतदाताओं के गणना फॉर्म को बीएलओ ऐप पर डिजिटल रूप से अपलोड करने का आदेश दिया गया है. बीएलओ ऐप पर दस्तावेज़ अपलोड करने के प्रशिक्षण शिविरों में वे इसका विरोध कर रहे हैं. विरोध की बात कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक पहुंच गयी है. इसलिए, सीईओ कार्यालय ने बीएलओ की इन शिकायतों के संबंध में राष्ट्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है.

पत्र में बीएलओ का कार्यभार कम करने का अनुरोध किया गया है. आयोग से अनुरोध किया गया है कि बीएलओ की सुविधा के लिए ईआरओ, एईआरओ और सहायक बीएलओ को 'बीएलओ ऐप' की लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई जाए. ताकि वे भी इस फॉर्म के दस्तावेजों को डिजिटल करने के काम में सहयोग कर सकें. हालांकि राष्ट्रीय चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.

क्यों विरोध कर रहे हैं बीएलओः

बीएलओ की शिकायत है कि गणना फ़ॉर्म को ऐप पर डिजिटल रूप से अपलोड करने में 20-25 मिनट लग रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि फ़ॉर्म में मतदाता की जन्मतिथि, आधार की जानकारी, फ़ोन नंबर, माता-पिता का नाम और ईपीआईसी नंबर, पति या पत्नी का नाम और ईपीआईसी नंबर, ऐप में मैन्युअल रूप से टाइप करना पड़ता है.

फिर मतदाता की 2002 एसआईआर जानकारी सही-सही दर्ज करनी होती है. सारी जानकारी दर्ज करने के बाद, उसे सत्यापित करना होता है. और अंत में, मतदाता की नई तस्वीर स्कैन करनी होती है.

सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शनः

दूसरी ओर, सिलीगुड़ी में बीएलओ पर अत्यधिक कार्यभार के आरोप को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. शनिवार को दीनबंधु मंच में सिलीगुड़ी नगर निगम और अनुमंडल के बीएलओ के लिए एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था. वहां तीन सौ से ज़्यादा बीएलओ ने विरोध प्रदर्शन किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें केवल गणना प्रपत्र प्रदान करने और उन्हें भरकर जमा राशि जमा करने के लिए नियुक्त किया गया था. लेकिन अब उन पर डिजिटलीकरण का काम करने का अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है. इस विरोध को देखते हुए, प्रशिक्षण देने आए चुनाव अधिकारी दीनबंधु मंच छोड़कर चले गए.

चुनाव आयोग की बैठकः

बीएलओ के इस विरोध के बीच राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी 21 नवंबर को राज्य में आ रहे हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और राष्ट्रीय चुनाव आयोग के उच्च पदस्थ अधिकारी राज्य के सभी जिलाधिकारियों की मौजूदगी में कोलकाता में ईवीएम पर एक विशेष बैठक करने वाले हैं. आगामी 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ईवीएम पर अंतिम प्रशिक्षण और चर्चा दी जाएगी.

