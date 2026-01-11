ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल : SIR सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद महिला की मौत का आरोप, TMC-BJP में आरोप-प्रत्यारोप

बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर डर से हुई मौतों के आरोप बढ़ते जा रहे हैं. हसनाबाद के बाद, उत्तर 24 परगना के सोदेपुर में एक 75 साल की महिला की मौत हो गई. महिला के परिवारवालों का कहना है कि एसआईआर नोटिस से पैदा हुई घबराहट की वजह से उनकी मौत हुई. मृतक की पहचान अलका बिस्वास के रूप में हुई है, जो सोदेपुर के घोला के तलबंदा इलाके की रहने वाली थी.

परिवार वालों के मुताबिक, उन्हें 4 जनवरी को चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा एक नोटिस मिला था. नोटिस उनके घर पहुंचने के तुरंत बाद, अलका बिस्वास को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे और वह अपनी कुर्सी से गिर गईं. इसके बाद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया.

उसे पहले एक स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर उसे बाद में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वह कोमा में चली गईं. छह दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद, शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई. इस घटना से चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया की राजनीतिक आलोचना तेज हो गई है.

खरदाहा के विधायक और पश्चिम बंगाल के मंत्री सोभनदेब चट्टोपाध्याय ने चुनाव आयोग की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में वोटरों को परेशान किया जा रहा है और आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया.

मंत्री ने कहा, “एसआईआर से जुड़ी मौतें अब लगभग आम बात हो गई हैं.” “चुनाव आयोग ने डर का माहौल बना दिया है. यहां तक ​​कि जिन वोटर्स के नाम 2002 के मतदाता सूची में हैं और जिनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं, उन्हें भी नोटिस भेजे जा रहे हैं.

मेरे अपने परिवार को एसआईआर नोटिस मिले हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सच में एसआईआर प्रक्रिया है या कुछ और. यह बात साफ होती जा रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर काम कर रहा है. हम दुखी परिवार के साथ मज़बूती से खड़े हैं.”

इसी तरह की बात कहते हुए, बिलकंडा-एक ग्राम पंचायत के उप प्रधान प्रबीर दास ने कहा कि परिवार पहले से ही कमज़ोर था. बुज़ुर्ग महिला ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने इकलौते बेटे को खो दिया. परिवार बेहद असहाय है.

उन्होंने कहा, "यह मौत मंज़ूर नहीं है, और चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. हम पहले दिन से ही परिवार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे." हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. खरदाहा के भाजपा नेता जॉय साहा ने कहा कि कोई भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर दहशत फैला रही है.