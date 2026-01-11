पश्चिम बंगाल : SIR सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद महिला की मौत का आरोप, TMC-BJP में आरोप-प्रत्यारोप
परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईआर नोटिस मिलने के बाद बुजुर्ग महिला अचानक घबराहट में अपनी कुर्सी से गिर पड़ीं. उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया.
Published : January 11, 2026 at 7:33 PM IST
बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर डर से हुई मौतों के आरोप बढ़ते जा रहे हैं. हसनाबाद के बाद, उत्तर 24 परगना के सोदेपुर में एक 75 साल की महिला की मौत हो गई. महिला के परिवारवालों का कहना है कि एसआईआर नोटिस से पैदा हुई घबराहट की वजह से उनकी मौत हुई. मृतक की पहचान अलका बिस्वास के रूप में हुई है, जो सोदेपुर के घोला के तलबंदा इलाके की रहने वाली थी.
परिवार वालों के मुताबिक, उन्हें 4 जनवरी को चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा एक नोटिस मिला था. नोटिस उनके घर पहुंचने के तुरंत बाद, अलका बिस्वास को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे और वह अपनी कुर्सी से गिर गईं. इसके बाद उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया.
उसे पहले एक स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया. हालत बिगड़ने पर उसे बाद में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वह कोमा में चली गईं. छह दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद, शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई. इस घटना से चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया की राजनीतिक आलोचना तेज हो गई है.
खरदाहा के विधायक और पश्चिम बंगाल के मंत्री सोभनदेब चट्टोपाध्याय ने चुनाव आयोग की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि एसआईआर की आड़ में वोटरों को परेशान किया जा रहा है और आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया.
मंत्री ने कहा, “एसआईआर से जुड़ी मौतें अब लगभग आम बात हो गई हैं.” “चुनाव आयोग ने डर का माहौल बना दिया है. यहां तक कि जिन वोटर्स के नाम 2002 के मतदाता सूची में हैं और जिनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं, उन्हें भी नोटिस भेजे जा रहे हैं.
मेरे अपने परिवार को एसआईआर नोटिस मिले हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सच में एसआईआर प्रक्रिया है या कुछ और. यह बात साफ होती जा रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर काम कर रहा है. हम दुखी परिवार के साथ मज़बूती से खड़े हैं.”
इसी तरह की बात कहते हुए, बिलकंडा-एक ग्राम पंचायत के उप प्रधान प्रबीर दास ने कहा कि परिवार पहले से ही कमज़ोर था. बुज़ुर्ग महिला ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने इकलौते बेटे को खो दिया. परिवार बेहद असहाय है.
उन्होंने कहा, "यह मौत मंज़ूर नहीं है, और चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. हम पहले दिन से ही परिवार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे." हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया. खरदाहा के भाजपा नेता जॉय साहा ने कहा कि कोई भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर दहशत फैला रही है.
उन्होंने दावा किया, “लोग एसआईआर से नहीं डरते. तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है. इसीलिए हर मौत को ‘एसआईआर पैनिक’ कहा जा रहा है. तृणमूल जानती है कि एक बार एसआईआर पूरा हो गया, तो उनकी राजनीति जाना तय है.”
सोदेपुर की घटना ऐसे ही आरोपों की बढ़ती लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है. साल की शुरुआत से ही, स्वरूपनगर, हिंगलगंज, नैहाटी और मध्यमग्राम से एसआईआर से जुड़े डर से कथित तौर पर मौतें हुई हैं.
शुक्रवार को हसनाबाद में एक युवक की नींद में हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसे तृणमूल कांग्रेस ने भी एसआईआर से जुड़ी घबराहट बताया.
सोदेपुर मामले के साथ, पार्टी अब दावा कर रही है कि पिछले हफ़्ते अकेले उत्तर 24 परगना में हुई छह मौतें एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े डर से जुड़ी हैं. इसके अलावा, मालदा जिले के चंचल-1 ब्लॉक के उत्तर बसंतपुर इलाके से एक और परेशान करने वाली घटना की खबर सामने आई है.
यहां एक बुजुर्ग महिला, हामेदा बीबी, कथित तौर पर एसआईआर सुनवाई के दौरान ट्रॉमा लगने के बाद पैरालिसिस का शिकार हो गईं. परिवार वालों ने दावा किया कि सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद, अधिकारियों ने उनसे जमीन के कागज जमा करने को कहा और सात दिन बाद उन्हें फिर से बुलाया.
सुनवाई केंद्र से निकलने के तुरंत बाद, वह बीमार पड़ गईं और उन्हें एक सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि उन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक आया है.
जैसे-जैसे आरोप बढ़ रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है. तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि विपक्ष इन दावों को राजनीति से प्रेरित डर फैलाने वाला बताकर खारिज कर रहा है.
