ETV Bharat / bharat

SIR मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए उन्हें और समय देने की इच्छा जताई : कल्याण बनर्जी

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ( ANI )

नई दिल्ली : ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को कहा कि एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए उन्हें और समय देने का मन बना लिया है. उन्होंने यह बात तब कही जब टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद पेश हुईं और बेंच के सामने अपनी बातें रखीं. सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मीडिया वालों से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, "इसका मतलब है कि मरे हुए लोगों और पश्चिम बंगाल से आए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं, लेकिन यह पक्का किया जाए कि छोटी-मोटी गलतियों और स्पेलिंग की गलतियों की वजह से नाम लिस्ट से न हटें." टीएमसी ने याचिका में दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, पहला, मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन मतदाताओं को शामिल नहीं किया गया है, और दूसरा, माइक्रो आब्जर्वर और रोल आब्जर्वर नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है. उन्होंने बताया कि माइक्रो आब्जर्वर भाजपा के राज वाले राज्यों से लाए गए हैं. बहुत छोटी गलतियों को भी गंभीरता से लिया जाता है. बनर्जी ने कहा कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को फिर से तय की है और उनसे कहा गया है कि अगर वे चाहें तो अपना जवाब दें. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या बंगाली जाने-माने अधिकारी उपलब्ध हैं और उन्होंने जवाब दिया, हां. सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करते हुए ममता ने विनम्रता और साफ-साफ बात की, और उस राज्य की तकलीफ को रिकॉर्ड पर रखा जिसकी बार-बार की गई अपीलों का कोई जवाब नहीं मिला.