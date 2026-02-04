ETV Bharat / bharat

SIR मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए उन्हें और समय देने की इच्छा जताई : कल्याण बनर्जी

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं.

TMC MP Kalyan Banerjee
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 4, 2026 at 5:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने बुधवार को कहा कि एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए उन्हें और समय देने का मन बना लिया है. उन्होंने यह बात तब कही जब टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद पेश हुईं और बेंच के सामने अपनी बातें रखीं.

सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मीडिया वालों से बात करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा, "इसका मतलब है कि मरे हुए लोगों और पश्चिम बंगाल से आए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएं, लेकिन यह पक्का किया जाए कि छोटी-मोटी गलतियों और स्पेलिंग की गलतियों की वजह से नाम लिस्ट से न हटें."

टीएमसी ने याचिका में दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, पहला, मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन मतदाताओं को शामिल नहीं किया गया है, और दूसरा, माइक्रो आब्जर्वर और रोल आब्जर्वर नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है.

उन्होंने बताया कि माइक्रो आब्जर्वर भाजपा के राज वाले राज्यों से लाए गए हैं. बहुत छोटी गलतियों को भी गंभीरता से लिया जाता है. बनर्जी ने कहा कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को फिर से तय की है और उनसे कहा गया है कि अगर वे चाहें तो अपना जवाब दें.

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या बंगाली जाने-माने अधिकारी उपलब्ध हैं और उन्होंने जवाब दिया, हां. सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करते हुए ममता ने विनम्रता और साफ-साफ बात की, और उस राज्य की तकलीफ को रिकॉर्ड पर रखा जिसकी बार-बार की गई अपीलों का कोई जवाब नहीं मिला.

उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक अपील है जो तब की गई है जब बाकी सभी दरवाजे बंद हो गए हैं.

टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया पर कहा, "इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को कई बार लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर, उन्होंने कहा कि कोर्ट में उनकी मौजूदगी इस विश्वास से हुई कि जब संस्थाएं सुनने में नाकाम हों तो न्याय मिलना चाहिए."

कल्याण बनर्जी ने कहा, "यह दखल, उन्होंने जोर देकर कहा, पार्टी के फायदे के लिए नहीं था, बल्कि उन नागरिकों के लिए था जिनके अधिकारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता." टीएमसी ने बताया कि उन्होंने बड़े अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर असल जिंदगी के मामले रिकॉर्ड पर रखे. उन्होंने सफाई देते हुए कहा, “ये मेरी तस्वीरें नहीं हैं. ये जाने-माने अखबारों से हैं.”

उन्होंने बताया कि एसआईआर का इस्तेमाल लगभग पूरी तरह से डिलीट करने की एक्सरसाइज़ के तौर पर किया जा रहा है. जिन महिलाओं ने शादी के बाद सरनेम बदला, जिन लोगों ने घर बदला, और जो गरीब परिवार छोटे फ्लैट खरीद रहे हैं, उनके नाम बिना किसी सही प्रक्रिया के हटा दिए जा रहे हैं, और बाद में उन्हें तार्किक विसंगति या गलत मैपिंग जैसे अस्पष्ट लेबल लगाकर सही ठहराया जा रहा है, जो कोर्ट के निर्देशों का साफ उल्लंघन है.

टीएमसी ने कहा कि उन्होंने 24 साल बाद लगाई गई अर्जेंसी पर भी सवाल उठाया, जिसे फसल कटाई के मौसम और प्रवास के चरम के दौरान तीन महीने में जल्दबाजी में लागू किया गया, और रिकॉर्ड में 100 से ज़्यादा मौतें, बीएलओ मौतें, और बड़े पैमाने पर अस्पताल में भर्ती की वजह से हुई जान की कीमत बताई.

उन्होंने कोर्ट में पूछा, "अगर यह सच में सुधार था, तो असम में क्यों नहीं? सिर्फ़ बंगाल में क्यों?"

ये भी पढ़ें- SC में SIR पर सुनवाई: ममता बोलीं- बंगाल को टारगेट किया जा रहा, अगली सुनवाई सोमवार को

TAGGED:

SUPREME COURT BENGAL SIR CASE
TMC MP KALYAN BANERJEE
MAMATA BANERJEE
ममता बनर्जी
BENGAL SIR SUPREME COURT HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.