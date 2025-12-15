ETV Bharat / bharat

100 लोग और गणना फॉर्म जारी हुए 1100, तमिलनाडु की मंजोलाई हिल्स में SIR पर उठे सवाल

मंजोलाई एक जंगली पहाड़ी इलाका है, जो समुद्र तल से करीब 3000 फीट ऊपर मणिमुथर डैम के पास है.

SIR Exercise
मंजोलाई हिल्स में SIR पर उठे सवाल (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 7:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): आने वाले महीनों में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) ने विवाद खड़ा कर दिया है. विपक्षी पार्टियों ने कई इलाकों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है.

ऐसा ही एक विवाद तिरुनेलवेली जिले के मंजोलाई पहाड़ी इलाके में सामने आया है, जहां कथित तौर पर 1,100 से अधिक वोटर रिवीजन फॉर्म जारी किए गए, जबकि सरकारी दावों के मुताबिक अभी इलाके में 100 से भी कम वोटर रहते हैं.

मंजोलाई एक जंगली पहाड़ी इलाका है, जो समुद्र तल से करीब 3000 फीट ऊपर मणिमुथर डैम के पास है. करीब एक सदी तक इस इलाके में चाय के बागान थे जिन्हें बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (BBTC) चलाता था. यह लीज सिंगमपट्टी जमीन के जमाने की एक लीज व्यवस्था के तहत था.

हालांकि, लीज 2028 तक वैलिड है BBTC ने 2024 में काम बंद कर दिया और वर्कर्स को वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑफर दिया. वहीं, एक समय यहां 2000 से ज्यादा वर्कफोर्स थी, लेकिन बंद होने के समय सिर्फ 534 वर्कर्स ही बचे थे.

SIR
BBTC स्कूल (ETV Bharat)

शटडाउन के बावजूद कई मजदूरों ने पहाड़ियों को छोड़ने से मना कर दिया और पुनर्वास, अधिक मुआवजा और रोजी-रोटी जारी रखने की मांग की. इनमें से कुछ चौथी पीढ़ी के रहने वाले थे. इसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई और कोर्ट ने निर्देश दिया कि आखिरी फैसले तक बुनियादी सुविधाएं दी जाएं.

इसके बाद लगभग 200 परिवार मैदानी इलाकों में सरकार के दिए गए घरों में चले गए. अधिकारियों का कहना है कि अभी 100 से भी कम परिवार मंजोलाई में पक्के तौर पर रहते हैं, जबकि दूसरे रोजी-रोटी के लिए पहाड़ियों और मैदानों के बीच आते-जाते रहते हैं.

SIR विवाद
अधिकारियों के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) ने मंजोलाई और आस-पास की बस्तियों में 1182 SIR फॉर्म जारी किए. चेरनमहादेवी सब-कलेक्टर की अगुवाई में अधिकारियों द्वारा बाद में किए गए इंस्पेक्शन में पाया गया कि पोलिंग पार्ट 98 से 102 में अभी सिर्फ 93 लोग रह रहे हैं.

SIR
मंजोलाई हिल्स (ETV Bharat)

अधिकारियों को पता चला कि इनमें से मंजोलाई में पोलिंग स्टेशन नंबर 98 में 45 वोटर, नालुमुक्कू में पोलिंग स्टेशन नंबर 99 में 21, पोलिंग स्टेशन नंबर 100 में 17, ऊथू में पोलिंग स्टेशन नंबर 101 में 10, और पोलिंग स्टेशन नंबर 102 में ज़ीरो वोटर रहते हैं, कुल मिलाकर सिर्फ़ 93 वोटर हैं. इसके आधार पर BLOs को बिना घर वेरिफाई किए फॉर्म जारी करने के आरोप में नोटिस जारी किए गए.

SIR
मंजोलाई हिल्स (ETV Bharat)

लोगों का बयान
तीन दशक से ज्यादा समय से मंजोलाई में रह रही चाय वर्कर एलिजाबेथ ने ईटीवी भारत को बताया, “हमने यहां 35 साल काम किया है. मुआवजा कम कर दिया गया था, इसलिए हमने अपने घर खाली नहीं किए हैं.बीएलओ खुद यहां आए और हमें SIR फॉर्म दिए. हमने उन्हें अपने मंजोलाई पते से भरा और कल्लिडाइकुरिची में जमा किया. यह शायद यहां हमारा आखिरी चुनाव है.”

वहीं, स्थानीय निवासी खदीजा ने वेरिफिकेशन प्रोसेस पर सवाल उठाया, “अधिकारियों का कहना है कि मरे हुए लोगों के नाम रोल में हैं, लेकिन जिंदा रहने वालों से पूछताछ की जा रही है. बीएलओ ने खुद हमें फॉर्म दिए. अगर हम यहां हैं, तो हमारे नाम क्यों हटाए जा रहे हैं?”

इसके अलावा 26 साल की सेवा वाले टी-एस्टेट के पुराने वर्कर मनोहरन ने कहा कि उन्होंने हर पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन में मंजोलाई से वोट दिया है. उन्होंने कहा, “हमने हमेशा यहां वोट दिया है. अगर वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया, तो इससे इस जगह से हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा.”

स्थानीय निवासी अंबिका ने भी ऐसी ही चिंता जताई और कहा कि रोजगार की कमी ने पहले ही परिवारों को मुश्किल में डाल दिया है. हम बिना काम के मुश्किल में हैं. यह कहना कि यहां सिर्फ 93 लोग रहते हैं, सच नहीं है. औरतें यहीं रहती हैं जबकि मर्द काम पर चले जाते हैं. हम अभी भी यहीं के रहने वाले हैं.”

BLO पर दबाव?
वर्कर्स ने यह भी आरोप लगाया कि BLO पर यह बताने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे खुद पहाड़ियों पर नहीं गए. पापा पेचियम्मल और रथिनम समेत पांच सरकारी कर्मचारी जो अभी BLO के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है.

प्रशासन की प्रतिक्रिया
अंबासमुद्रम इलाके के एक सीनियर रेवेन्यू अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “मांग के मुताबिक फॉर्म जारी किए गए थे. हालांकि, फाइनल वोटर में शामिल होना वेरिफाइड रेजिडेंस पर निर्भर करता है. सिर्फ 93 रेजिडेंट ही क्वालिफाई करते हैं. बाकी लोगों को अपने अभी रहने की जगह पर फॉर्म 6 के जरिए अप्लाई करना होगा.”

बूथ पांच से घटाकर तीन किए
अधिकारियों ने आबादी में कमी का हवाला देते हुए मंजोलाई में पोलिंग बूथ पांच से घटाकर तीन कर दिए हैं. वर्कर्स को डर है कि वोटिंग के अधिकार से वंचित करना बाकी परिवारों को हमेशा के लिए दूसरी जगह बसाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है.

असेंबली चुनाव पास आने के साथ रेजिडेंट्स का कहना है कि यह मंजोलाई के सौ साल पुराने चाय बागान के इतिहास से जुड़ा आखिरी चुनाव हो सकता है. एक ऐसी संभावना जिसने कम्युनिटी को परेशान और अनिश्चित बना दिया है.

यह भी पढ़ें- मुंबई-पुणे सहित 29 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, देखें पूरा शेड्यूल

TAGGED:

MANJOLAI HILLS SIR ISSUE
MANJOLAI HILLS
VOTER ENUMERATION
VOTER ENUMERATION FORM
TAMIL NADU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.