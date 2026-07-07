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कुमारस्वामी ने कर्नाटक में SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल, गणना फॉर्म के दोबारा सत्यापन की मांग

नई दिल्ली: जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक में SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने एनडीए प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और कर्नाटक में मतदाता सूची के एसआईआर में गंभीर अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा.

उन्होंने कहा, "हमने आयोग के सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री और वीडियो सबूत रखे, जिनसे पता चलता है कि गणना फॉर्म कथित तौर पर तय डोर-टू-डोर सत्यापन प्रक्रिया के बजाय कम्युनिटी हॉल, आंगनवाड़ी, कन्वेंशन सेंटर और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में भरे जा रहे थे."

उन्होंने कहा, "हमने उन मामलों को भी उजागर किया है जिनमें SIR अभ्यास के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए WhatsApp ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जरूरी सत्यापन दौरे नहीं किए जा रहे हैं, तय पात्रता मानदंडों का पालन किए बिना सत्यापन के लिए रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है, और एक जैसे उपनाम वाले लोगों को बिना सही सत्यापन के एक ही परिवार का सदस्य माना जा रहा है."

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ छह दिनों में लगभग 72% काम बहुत तेजी से पूरा होने की बात भी चुनाव आयोग के ध्यान में लाई गई. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "हमने चुनाव आयोग से अपील की है कि वह पहले से जमा किए गए सभी गणना फॉर्म का दोबारा सत्यापन करे, घर-घर जाकर सत्यापन अनिवार्य करे, हर जिले में SIR प्रक्रिया की निगरानी के लिए कर्नाटक के बाहर से सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त करे, और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने या इन गड़बड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे."

कुमारस्वामी ने कहा कि हमारी मतदाता सूची की पवित्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए, और ECI की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए.