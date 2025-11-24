ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: दुर्गापुर की महिला का नाम 44 विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज

महिला का नाम 44 विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज ( ETV Bharat )

दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) प्रोसेस के दौरान एक अजीब मामला सामने आया. एक ही एन्यूमरेशन फॉर्म के QR कोड को स्कैन करने पर पता चला कि एक महिला का नाम 44 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है. उसके पति का नाम भी उसमें है, लेकिन उन सभी के सरनेम अलग-अलग हैं. ऐसा ही एक वोटर कार्ड फ्रॉड पश्चिम बर्दवान जिले के पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 47 में भी सामने आया है. हालांकि, आरोपी मायारानी गोस्वामी का दावा है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता. इस बीच तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने इसके लिए केंद्र की BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं, BJP नेता जितेंद्र तिवारी का दावा है कि SIR की वजह से सच्चाई सामने आई है. हर लिस्ट में सरनेम अलग

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक विधवा मायारानी गोस्वामी लोगों के घरों में खाना बनाकर जिंदगी बिताती हैं. दूसरों की तरह मायारानी ने भी SIR के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था. आरोप है कि उनके फॉर्म के QR कोड को स्कैन करने पर पता चलता है कि नॉर्थ दिनाजपुर से लेकर साउथ 24 परगना के गोसाबा तक कई जिलों में उनका नाम वोटर के तौर पर शामिल है. हालांकि, हर लिस्ट में 'मायारानी' नाम तो रखा गया है, लेकिन उनका सरनेम बार-बार बदला गया है. कहीं, उनका सरनेम मंडल है, कहीं रॉय, तो कहीं घोष. आरोप है कि उनकी पहचान को तोड़-मरोड़कर इस्तेमाल किया गया है. इतना ही नहीं, कई जगहों पर वोटर के तौर पर उनकी उम्र भी कम दिखाई गई है. इस घटना की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है. चुनाव एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप का कहना है कि यह कोई मामूली गलती नहीं हो सकती कि सिर्फ एक फॉर्म स्कैन करने से 44 नकली पहचान सामने आ गईं. यह साफ है कि यह एक सोची-समझी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का काम है.