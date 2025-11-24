ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: दुर्गापुर की महिला का नाम 44 विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक महिला का नाम 44 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है.

woman's name figures in 44 assemblies
महिला का नाम 44 विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

November 24, 2025

दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्पेशल इंटेंसिव रीविजन (SIR) प्रोसेस के दौरान एक अजीब मामला सामने आया. एक ही एन्यूमरेशन फॉर्म के QR कोड को स्कैन करने पर पता चला कि एक महिला का नाम 44 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है. उसके पति का नाम भी उसमें है, लेकिन उन सभी के सरनेम अलग-अलग हैं. ऐसा ही एक वोटर कार्ड फ्रॉड पश्चिम बर्दवान जिले के पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 47 में भी सामने आया है.

हालांकि, आरोपी मायारानी गोस्वामी का दावा है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता. इस बीच तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने इसके लिए केंद्र की BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं, BJP नेता जितेंद्र तिवारी का दावा है कि SIR की वजह से सच्चाई सामने आई है.

हर लिस्ट में सरनेम अलग
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक विधवा मायारानी गोस्वामी लोगों के घरों में खाना बनाकर जिंदगी बिताती हैं. दूसरों की तरह मायारानी ने भी SIR के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था. आरोप है कि उनके फॉर्म के QR कोड को स्कैन करने पर पता चलता है कि नॉर्थ दिनाजपुर से लेकर साउथ 24 परगना के गोसाबा तक कई जिलों में उनका नाम वोटर के तौर पर शामिल है.

हालांकि, हर लिस्ट में 'मायारानी' नाम तो रखा गया है, लेकिन उनका सरनेम बार-बार बदला गया है. कहीं, उनका सरनेम मंडल है, कहीं रॉय, तो कहीं घोष. आरोप है कि उनकी पहचान को तोड़-मरोड़कर इस्तेमाल किया गया है.

इतना ही नहीं, कई जगहों पर वोटर के तौर पर उनकी उम्र भी कम दिखाई गई है. इस घटना की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है. चुनाव एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप का कहना है कि यह कोई मामूली गलती नहीं हो सकती कि सिर्फ एक फॉर्म स्कैन करने से 44 नकली पहचान सामने आ गईं. यह साफ है कि यह एक सोची-समझी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का काम है.

मायारानी गोस्वामी ने क्या कहा?
आरोपी मायारानी गोस्वामी ने कहा, "मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. पहले जब मेरे पति जिंदा थे, तो हम पड़ोस के मोहल्ले में रेलवे की जमीन पर रहते थे. तब हमारा नाम वहां की वोटर लिस्ट में था. बाद में सरकार ने मुझे घर दे दिया. अब मैं बैद्यनाथपुर में रहती हूं. मैं यहां के हाई स्कूल में वोट देती हूं. मैंने पिछली सरकार के समय बैद्यनाथपुर में अपना नाम रजिस्टर कराया था. उस समय मेरा नाम पिछली वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. मुझे बस इतना पता है. मैं अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के घरों में खाना बनाती हूं. मुझे नहीं पता कि क्या करूं."

'यह कोलंबिया का मॉडल है'
इस बीच, बर्दवान-दुर्गापुर से तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, "इस घटना के पीछे BJP का हाथ है. चुनाव आयोग अब अमित शाह के आदेश पर चल रहा है, इसलिए मायारानी जैसे आम लोगों को ऐसी दिक्कतें आ रही हैं. हरियाणा में कई जगहों पर नाम मिले, यह कोलंबिया का मॉडल है. असल में, BJP उन जगहों पर अपने वोटरों के नाम कई बार छापकर, असली वोटरों के नाम हटाकर चुनाव जीतना चाहती है."

'इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार'
पांडवेश्वर के बैद्यनाथपुर इलाके के तृणमूल प्रेसिडेंट रॉबिन पाल ने कहा, "मैं उस महिला को पर्सनली जानता हूं. वह लोगों के घरों में खाना बनाकर अपना गुजारा करती है. इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है. यह सोचकर हैरानी होती है कि एक आम महिला का नाम इतनी जगहों पर कैसे है."

BJP लीडर जितेंद्र तिवारी ने कहा, "अगर SIR चेक नहीं किया गया होता तो ऐसी घटना का पता ही नहीं चलता. यह सोचकर हैरानी होती है कि कितने मजबूर लोगों के नाम इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए बड़ी जांच जरूरी है."

