12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR ड्राइव: 99 फीसदी गणना फॉर्म बांटे गए, 26.77 प्रतिशत डिजिटाइज किए गए

नई दिल्ली: 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 99 प्रतिशत वोटरों को दूसरे फेज के लिए न्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना फॉर्म (EFs) मिल गए हैं. वहीं, 13.64 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं.

चुनाव आयोग ने अपने डेली बुलेटिन में कहा कि 27 अक्टूबर तक लगभग 50.97 करोड़ वोटर्स में से एसआईआर ड्राइव के दूसरे फेज के लिए बांटे गए गणना फॉर्म की संख्या 50.43 करोड़ ही है. 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से गोवा और लक्षद्वीप ने 100 परसेंट न्यूमरेशन फॉर्म बांटे हैं. गोवा में करीब 11.85 करोड़ गणना फॉर्म बांटे गए हैं. इसमें कुल 11,85,034 वोटर हैं.

लक्षद्वीप में इतने ही वोटर्स के लिए ठीक 57,813 गणना फॉर्म बांटे गए हैं. लक्षद्वीप एन्यूमरेशन फॉर्म के 61.30 परसेंट डिजिटाइजेशन के साथ सबसे आगे है. इस बीच, केरल में गणना फॉर्म डिजिटाइजेशन सबसे कम 6.18 परसेंट और उत्तर प्रदेश में 9.21 परसेंट रहा है.

एसआईआर ड्राइव चलाने में गिनती के फॉर्म का बहुत महत्व है, क्योंकि वे योग्य वोटरों की लिस्ट बनाते हैं. गिनती के फॉर्म चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें घर-घर जाकर ये काम करने को दिया गया है.

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की चल रही एसआईआर के बीच राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की चेकिंग और वोटिंग रिहर्सल भी शामिल है. डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) टीम के कई सदस्यों के साथ एक मीटिंग की. इसमें उन्होंने चल रहे एसआईआर, ईवीएम और वीवीपैट का स्टॉक पक्का करने की तैयारियों और दूसरी बातों पर चर्चा की. चुनाव आयोग अधिकारियों के मुताबिक, राज्य चुनाव आयोग के पास सभी मशीनें स्टॉक में हैं.