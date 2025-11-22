ETV Bharat / bharat

12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR ड्राइव: 99 फीसदी गणना फॉर्म बांटे गए, 26.77 प्रतिशत डिजिटाइज किए गए

चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर काफी गंभीर है.

चुनाव आयोग (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 7:28 AM IST

नई दिल्ली: 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि लगभग 99 प्रतिशत वोटरों को दूसरे फेज के लिए न्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना फॉर्म (EFs) मिल गए हैं. वहीं, 13.64 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं.

चुनाव आयोग ने अपने डेली बुलेटिन में कहा कि 27 अक्टूबर तक लगभग 50.97 करोड़ वोटर्स में से एसआईआर ड्राइव के दूसरे फेज के लिए बांटे गए गणना फॉर्म की संख्या 50.43 करोड़ ही है. 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से गोवा और लक्षद्वीप ने 100 परसेंट न्यूमरेशन फॉर्म बांटे हैं. गोवा में करीब 11.85 करोड़ गणना फॉर्म बांटे गए हैं. इसमें कुल 11,85,034 वोटर हैं.

लक्षद्वीप में इतने ही वोटर्स के लिए ठीक 57,813 गणना फॉर्म बांटे गए हैं. लक्षद्वीप एन्यूमरेशन फॉर्म के 61.30 परसेंट डिजिटाइजेशन के साथ सबसे आगे है. इस बीच, केरल में गणना फॉर्म डिजिटाइजेशन सबसे कम 6.18 परसेंट और उत्तर प्रदेश में 9.21 परसेंट रहा है.

एसआईआर ड्राइव चलाने में गिनती के फॉर्म का बहुत महत्व है, क्योंकि वे योग्य वोटरों की लिस्ट बनाते हैं. गिनती के फॉर्म चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें घर-घर जाकर ये काम करने को दिया गया है.

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की चल रही एसआईआर के बीच राज्य में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की चेकिंग और वोटिंग रिहर्सल भी शामिल है. डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने कोलकाता में फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) टीम के कई सदस्यों के साथ एक मीटिंग की. इसमें उन्होंने चल रहे एसआईआर, ईवीएम और वीवीपैट का स्टॉक पक्का करने की तैयारियों और दूसरी बातों पर चर्चा की. चुनाव आयोग अधिकारियों के मुताबिक, राज्य चुनाव आयोग के पास सभी मशीनें स्टॉक में हैं.

चुनाव आयोग ने नए नियम भी पेश किए हैं. इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर कौन सी डिस्प्ले जानकारी उपलब्ध होगी. इसमें इस बार हर चुनाव क्षेत्र में हर उम्मीदवार की तस्वीर भी शामिल है. यह पहली बार है जब मशीनों पर किसी उम्मीदवार की तस्वीर शामिल होगी.

चुनाव आयोग अधिकारियों के अनुसार इमेज को ईवीएम बटन के बगल में रखा जाएगा और ट्रेनिंग में भी दिखाया जाएगा. चुनाव आयोग के अनुसार, 2026 के विधानसभा चुनावों में पूरे राज्य में लगभग 15,000 पोलिंग बूथ बढ़ेंगे.

2021 के चुनावों में राज्य में 80,681 बूथ थे. 2026 में यह संख्या बढ़कर लगभग 95,000 हो जाएगी. यह पक्का करने के लिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के पास हर बूथ के लिए काफी मशीनें हों राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस में अभी 1.30 लाख ईवीएम (बैलेट, कंट्रोल यूनिट, रिजर्व मिलाकर) और 1.35 लाख वीवीपैट मशीनें हैं.

खास बात यह है कि राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और नेशनल लेवल पर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर प्रोसेस का कड़ा विरोध किया है. टीएमसी ने एसआईआर प्रोसेस को रोकने की मांग की है. यह आरोप लगाते हुए कि अगर कोई योग्य वोटर लिस्ट से बाहर हो जाता है तो यह नागरिकों के वोटिंग अधिकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर चुनाव अधिकारियों पर हमला करने का आरोप लगाया है. यह आरोप लगाते हुए कि यह टीएमसी ही है जो आने वाले चुनावों को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रही है.

