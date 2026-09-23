''ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए, दिल्ली समेत कई चुनाव रद्द हों''- केजरीवाल
‘वोटों की चोरी’ का आरोप, केजरीवाल की दिल्ली समेत कई राज्यों के चुनाव दोबारा कराने की मांग.
Published : September 23, 2026 at 2:56 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोला है. केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव आयोग के भीतर ही फैसलों को लेकर गहरी असहमति और बगावत की स्थिति है. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग की आवश्यक मंजूरी के बिना ही कई महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए गए और वोटर लिस्ट में बदलाव (SIR प्रक्रिया) के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताएं की गईं.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पिछले कुछ वर्षों में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को तुरंत रद्द कर दोबारा मतदान कराने की बड़ी मांग रखी है.
आज Indian Express की स्टोरी ने साबित कर दिया है कि मोदी जी और अमित शाह वोटों की बहुत बड़ी चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। इस चोरी के सरगना ज्ञानेश कुमार हैं।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 23, 2026
हम मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करके तुरंत उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और पिछले कुछ सालों में जितने… pic.twitter.com/NvVcVRYXih
‘चुनाव आयोग तीन लोगों की संस्था, अकेले नहीं चल सकता’
केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम नहीं है. आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त होते हैं और फैसले आयोग की बैठक में सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अकेले आयोग चला रहे हैं. चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई मौकों पर लिखित तौर पर आपत्ति जताई है.
चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो सदस्य होते हैं, जो मिलकर या तो सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं या बहुमत से। लेकिन ज्ञानेश कुमार अकेले चुनाव आयोग चला रहे हैं और अफसरों को अपने मनमुताबिक आदेश दे रहे हैं।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 23, 2026
बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों ने बार-बार मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र… pic.twitter.com/oLGmzxEWVZ
बिना मंजूरी के जारी किए गए आदेशों का क्या ?
केजरीवाल ने 28 अक्टूबर 2025 और अप्रैल 2026 की कथित आपत्तियों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि संधू की ओर से 28 अक्टूबर 2025 को आयोग की मंजूरी के बिना पत्र और आदेश जारी किए जाने पर सवाल उठाया गया था. उन्होंने 16 अप्रैल 2026 के दो कथित नोट और 24 अप्रैल को विवेक जोशी की ओर से लिखे गए पत्र का भी हवाला दिया. केजरीवाल ने कहा कि इन पत्रों में भी आयोग की मंजूरी के बिना आधिकारिक संचार जारी किए जाने पर सवाल उठाया गया था. उन्होंने चुनाव आयोग से इन दस्तावेजों के अस्तित्व और उनमें दर्ज आपत्तियों पर स्पष्ट जवाब देने की मांग की.
सिर्फ इलाके के ERO को वोट add या delete करने का अधिकार होता है। दोनों चुनाव आयुक्तों का आरोप है कि वेबसाइट से ही ERO की access रिस्ट्रिक्ट करके उसकी पावर छीन ली गई है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 23, 2026
दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के पास पूरे देश की वोटर लिस्ट की access है.. जिसकी मर्जी चाहे वोट जोड़ सकते हैं और… pic.twitter.com/0n24oQtvkQ
SIR को पूरी तरह रद्द करने की मांग
केजरीवाल ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि SIR के तहत किए गए सभी बदलाव रद्द किए जाएं और करीब तीन साल पुरानी वोटर लिस्ट को फिर से बहाल किया जाए.
ERO की शक्तियां कम करने का लगाया आरोप
केजरीवाल ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संविधान और कानून के तहत इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार है. उनका आरोप है कि ERO की डिजिटल एक्सेस को सीमित कर दिया गया है और दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय से बैठे अधिकारी पूरे देश की वोटर लिस्ट में बदलाव कर सकते हैं. केजरीवाल ने कहा कि अगर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों की शक्तियां कम करके वोटर लिस्ट का काम केंद्रीय स्तर पर किया जा रहा है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है.
फॉर्म-6 में बदलाव पर भी सवाल
केजरीवाल ने नए मतदाता के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में किए गए बदलावों का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों ने इन बदलावों को लेकर भी आपत्ति जताई है. उन्होंने मांग की कि जिन नए वोटरों के नाम इन कथित बदलावों के आधार पर जोड़े गए हैं, उनकी भी समीक्षा की जाए और नियमों के विपरीत पाए जाने वाले बदलावों को रद्द किया जाए.
केजरीवाल की तीन बड़ी मांगें
- पहली मांग: SIR की पूरी प्रक्रिया रद्द की जाए. इसके तहत किए गए बदलावों को वापस लेकर तीन साल पुरानी वोटर लिस्ट बहाल की जाए.
- दूसरी मांग: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए. केजरीवाल ने इसके लिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की भी मांग की.
- तीसरी मांग: दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों को रद्द कर दोबारा चुनाव कराए जाएं.
‘यह सिर्फ विपक्ष का मुद्दा नहीं’- केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा कि वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया का मुद्दा केवल विपक्षी दलों से जुड़ा हुआ नहीं है. उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को इस मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर सीधे इस अधिकार पर पड़ता है. केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आगे इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने समेत सभी जरूरी कदम उठाएगी.
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