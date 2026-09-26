SIR विवाद: CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर अड़े दीपांकर भट्टाचार्य; बोले- ''विरोध का दायरा दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा''
30 सितंबर को इंडिया ब्लॉक की प्रस्तावित बैठक में SIR विवाद पर चर्चा हो सकती है: दीपांकर भट्टाचार्य
Published : September 26, 2026 at 5:59 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एसआईआर विवाद (SIR CONTROVERSY) के बीच शनिवार को सीपीआई (एमएल) लिबरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन रोकने और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवाल खत्म नहीं होंगे.
दीपांकर भट्टाचार्य ने जंतर-मंतर से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अलग-अलग पुलिस थाना पर भेज देने से सवाल खत्म नहीं होते. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों को लेकर जो चिंताएं सामने आ रही हैं, उनका जवाब देना जरूरी है. दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि प्रमुख मांगों में CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही SIR को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना जरूरी है.
SIR और मतदाता सूची को लेकर विरोध
प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए. दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान जिन पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि जिन योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं, उन्हें दोबारा शामिल किया जाए.
देशभर में विरोध की तैयारी
दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि विरोध का दायरा दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा. उन्होंने बताया कि वाम दलों की ओर से देशभर में एक सप्ताह तक विरोध कार्यक्रम चलाने की योजना है. उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को इंडिया ब्लॉक की प्रस्तावित बैठक में भी इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. भट्टाचार्य ने कहा कि जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन को रोक देने से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवाल खत्म नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि CEC के खिलाफ कार्रवाई, SIR पर रोक और प्रभावित पात्र मतदाताओं के अधिकार बहाल करने की मांग को लेकर विरोध आगे भी जारी रहेगा.
नेहा बोरा ने बताए मतदाता सूची से जुड़े मामले
AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची से जुड़े मामलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि संगठन को जमीन पर ऐसे कई मामलों की जानकारी मिल रही है, जिनमें लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने के बाद उन्हें दोबारा शामिल कराने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में मतदाता अपनी शिकायत लेकर संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचे. दस्तावेजों की जांच के बाद उनके दावे सही पाए गए, लेकिन उनका आरोप है कि नाम बहाल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों को जरूरी सिस्टम एक्सेस नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतों का समाधान पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि मामला सीधे मतदान के अधिकार से जुड़ा है.
हर वोट का समान महत्व लोकतंत्र की बुनियाद
नेहा बोरा ने कहा कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और हर वोट का समान महत्व हो. उन्होंने कहा कि यदि किसी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से हट जाता है और वह मतदान नहीं कर पाता, तो उसके लोकतांत्रिक अधिकार पर असर पड़ता है. ऐसे मामलों में शिकायतों की जांच और समाधान की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए.
चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल
नेहा बोरा ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश की चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने वाली संवैधानिक संस्था है. इसलिए उसकी नियुक्ति और कामकाज को लेकर जनता का भरोसा बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता को लेकर भी बहस की जरूरत बताई.
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