अब सटीक लेवल आसान: भावनगर के छात्रों का सस्ता लेजर सेटर चर्चा में है...क्यों?

भावनगर (गुजरात): बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सही लेवल और सटीक मेजरमेंट बेहद अहम होते हैं. छोटी सी गड़बड़ी भी पूरी संरचना को कमजोर बना सकती है. आम तौर पर प्लंब लाइन, मेज़रिंग टेप और रूलर जैसे पारंपरिक तरीकों से लेवल नापा जाता है, लेकिन इनमें समय ज्यादा लगता है और त्रुटि की गुंजाइश भी बनी रहती है. इसी जरूरत को देखते हुए भावनगर के सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने एक डिवाइस तैयार किया है.

छात्रों द्वारा तैयार किया गया यह मिनी लेजर लेवल सेटर महज एक हज़ार रुपये की लागत में बना है, लेकिन यह प्रोफेशनल उपकरणों की तरह सटीक परिणाम देता है. इस डिवाइस में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दीवार, फर्श और अन्य संरचनाओं का लेवल तुरंत जांचा जा सकता है. छात्रों का कहना है कि यह लेजर सेटर पारंपरिक प्लंब लाइन के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक है.

भावनगर के छात्रों का इनोवेशन. (ETV Bharat)

बिल्डिंग सेक्टर में मेज़रमेंट ज़रूरी है

भावनगर शहर के सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले पांचवें सेमेस्टर के स्टूडेंट कृष्णा गोस्वामी ने बताया कि इसमें हमें एक बेस लाइन, एक बेसमेंट लाइन सेट करनी होती है. इसे बनाने में करीब डेढ़ महीने का समय लगा. कृष्णा गोस्वामी कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में यह डिवाइस काफी उपयोगी साबित हो सकता है.