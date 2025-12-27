अब सटीक लेवल आसान: भावनगर के छात्रों का सस्ता लेजर सेटर चर्चा में है...क्यों?
गुजरात भावनगर के सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने एक डिवाइस तैयार किया है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर सटीक मेज़रमेंट दे सकता है.
Published : December 27, 2025 at 8:01 PM IST
भावनगर (गुजरात): बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सही लेवल और सटीक मेजरमेंट बेहद अहम होते हैं. छोटी सी गड़बड़ी भी पूरी संरचना को कमजोर बना सकती है. आम तौर पर प्लंब लाइन, मेज़रिंग टेप और रूलर जैसे पारंपरिक तरीकों से लेवल नापा जाता है, लेकिन इनमें समय ज्यादा लगता है और त्रुटि की गुंजाइश भी बनी रहती है. इसी जरूरत को देखते हुए भावनगर के सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने एक डिवाइस तैयार किया है.
छात्रों द्वारा तैयार किया गया यह मिनी लेजर लेवल सेटर महज एक हज़ार रुपये की लागत में बना है, लेकिन यह प्रोफेशनल उपकरणों की तरह सटीक परिणाम देता है. इस डिवाइस में लेजर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दीवार, फर्श और अन्य संरचनाओं का लेवल तुरंत जांचा जा सकता है. छात्रों का कहना है कि यह लेजर सेटर पारंपरिक प्लंब लाइन के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक है.
बिल्डिंग सेक्टर में मेज़रमेंट ज़रूरी है
भावनगर शहर के सर भावसिंहजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले पांचवें सेमेस्टर के स्टूडेंट कृष्णा गोस्वामी ने बताया कि इसमें हमें एक बेस लाइन, एक बेसमेंट लाइन सेट करनी होती है. इसे बनाने में करीब डेढ़ महीने का समय लगा. कृष्णा गोस्वामी कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में यह डिवाइस काफी उपयोगी साबित हो सकता है.
ट्राइपॉड पर लेजर लगाया गया
कृष्णा गोस्वामी ने बताया कि इसे बनाने में सबसे ज़्यादा खर्च ट्राइपॉड का आया है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो यह लकड़ी का होता है, इसे ट्राइपॉड पर सेट किया जाता है. इसमें लेजर सेट किया जाता है, इसे मोटर से पैच किया जाता है, और एक लाइट होती है. इसका लेजर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देगा, जिससे सेट बन जाएगा और रेगुलर मेज़रमेंट लिया जा सकेगा.
यह कैसे काम करेगा
कृष्ण गोस्वामी ने आगे बताया कि रेगुलर मेज़रमेंट लेने के लिए आपको एक प्रोट्रैक्टर लेना होगा, वह लगाया गया है. आसान मोटर का इस्तेमाल किया गया है. पहले मोटर वाइब्रेट कर रही थी, इसलिए हमने मोटर बदल दी. पावर सप्लाई के लिए बैटरी भी रखी है. हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइट सेट कर सकते हैं, और एक मिरर भी है. यह तेज़ और सही मेज़रमेंट देगा. हमने यह प्रोजेक्ट 800 से 1000 रुपये में तैयार किया है.
