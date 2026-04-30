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SIPRI रिपोर्ट 2025: दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बना भारत, जानिये- पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है

शीत युद्ध के बाद दुनिया एक बार फिर सैन्यीकरण के दौर से गुजर रही है. SIPRI की नई रिपोर्ट बताती है कि 2025 में दुनिया का सैन्य खर्च लगातार 11वें साल बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. जहां रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा सेना पर लुटा रहे हैं, वहीं मिडिल ईस्ट के तनाव और नाटो देशों की नई रणनीतियों ने वैश्विक रक्षा बजट की तस्वीर बदल दी है. इस दौड़ में भारत 92.1 अरब डॉलर के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बनकर उभरा है.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दुनिया का सैन्य खर्च 2887 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. 2024 की तुलना में इसमें 2.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

जहां अमेरिका के सैन्य खर्च में गिरावट आई, वहीं यूरोप में यह 14 प्रतिशत और एशिया व ओशिनिया में 8.1 प्रतिशत बढ़ा. दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले तीन देशों- अमेरिका, चीन और रूस ने मिलकर कुल 1480 अरब डॉलर खर्च किए, जो पूरी दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 51 प्रतिशत है.

वर्ष 2025 में दुनिया का सैन्य खर्च 2.9 प्रतिशत बढ़कर 2887 अरब डॉलर तक पहुंच गया. यह लगातार 11वां साल था जब खर्च में बढ़ोतरी हुई है और यह SIPRI द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक सैन्य खर्च है.

2025 में पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हिस्सा सैन्य खर्चों में गया

इस साल सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले पांच प्रमुख देश- अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत रहे. जो कुल मिलाकर दुनिया के सैन्य खर्च का 58 प्रतिशत हिस्सा हैं.

2025 में अमेरिका का सैन्य खर्च 7.5 प्रतिशत घटकर 954 अरब डॉलर रह गया, जबकि चीन का खर्च 7.4 प्रतिशत बढ़कर अनुमानित 336 अरब डॉलर हो गया.

रूस ने 2025 में अपना सैन्य खर्च 5.9 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 190 अरब डॉलर कर दिया, जो उसकी जीडीपी (GDP) का 7.5 प्रतिशत है.

यूक्रेन 2025 में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा. उसने अपने खर्च में 20 प्रतिशत की वृद्धि की, जो अनुमानित 84.1 अरब डॉलर रहा. यह यूक्रेन की जीडीपी का 40 प्रतिशत हिस्सा है.

SIPRI के मानकों के अनुसार, 32 में से 23 नाटो देशों ने अपनी जीडीपी का कम से कम 2.0 प्रतिशत अपनी सेना पर खर्च किया.

यूरोप का कुल सैन्य खर्च 14 प्रतिशत बढ़कर 864 अरब डॉलर हो गया, जबकि एशिया और ओशिनिया में यह 8.1 प्रतिशत बढ़कर 681 अरब डॉलर तक पहुंच गया.

नाटो (NATO) के 32 सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च 1581 अरब डॉलर रहा, जो पूरी दुनिया के खर्च का 55 प्रतिशत है.

नाटो के यूरोपीय सदस्यों ने कुल 559 अरब डॉलर खर्च किए.

हथियारों की होड़ और असुरक्षा के बढ़ते माहौल के कारण सैन्य खर्च में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है. सालाना खर्च में हुई 2.9 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी, 2024 में दर्ज की गई 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले काफी कम है. हालांकि, इस सुस्ती का मुख्य कारण अमेरिकी सैन्य खर्च में आई गिरावट है. अगर अमेरिका को हटाकर देखें, तो दुनिया के अन्य देशों का कुल सैन्य खर्च 2025 में 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है.

यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता को मंजूरी न मिलने से अमेरिकी खर्च में कमी आई: साल 2025 में अमेरिका का सैन्य खर्च 954 अरब डॉलर रहा, जो 2024 के मुकाबले 7.5 प्रतिशत कम था. इस गिरावट का मुख्य कारण यह रहा कि इस साल यूक्रेन के लिए किसी भी नई वित्तीय सैन्य सहायता को मंजूरी नहीं दी गई. यह पिछले तीन वर्षों के बिल्कुल उलट था, जब कुल 127 अरब डॉलर की सहायता मंजूर की गई थी.

हालांकि, अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) में अपना दबदबा बनाए रखने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) में चीन को रोकने के लिए अपनी परमाणु और पारंपरिक सैन्य क्षमताओं में निवेश बढ़ाया है. ये नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के मुख्य लक्ष्य हैं.