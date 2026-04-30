SIPRI रिपोर्ट 2025: दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बना भारत, जानिये- पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है
SIPRI की रिपोर्टः दुनिया भर में जारी युद्धों और बढ़ती असुरक्षा ने देशों को अपनी तिजोरियां सेना के लिए खोलने पर मजबूर कर दिया है.
Published : April 30, 2026 at 3:59 PM IST
शीत युद्ध के बाद दुनिया एक बार फिर सैन्यीकरण के दौर से गुजर रही है. SIPRI की नई रिपोर्ट बताती है कि 2025 में दुनिया का सैन्य खर्च लगातार 11वें साल बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. जहां रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण अपनी जीडीपी का बड़ा हिस्सा सेना पर लुटा रहे हैं, वहीं मिडिल ईस्ट के तनाव और नाटो देशों की नई रणनीतियों ने वैश्विक रक्षा बजट की तस्वीर बदल दी है. इस दौड़ में भारत 92.1 अरब डॉलर के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बनकर उभरा है.
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दुनिया का सैन्य खर्च 2887 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. 2024 की तुलना में इसमें 2.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
जहां अमेरिका के सैन्य खर्च में गिरावट आई, वहीं यूरोप में यह 14 प्रतिशत और एशिया व ओशिनिया में 8.1 प्रतिशत बढ़ा. दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले तीन देशों- अमेरिका, चीन और रूस ने मिलकर कुल 1480 अरब डॉलर खर्च किए, जो पूरी दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 51 प्रतिशत है.
वर्ष 2025 में दुनिया का सैन्य खर्च 2.9 प्रतिशत बढ़कर 2887 अरब डॉलर तक पहुंच गया. यह लगातार 11वां साल था जब खर्च में बढ़ोतरी हुई है और यह SIPRI द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सबसे अधिक सैन्य खर्च है.
2025 में पूरी दुनिया की कुल जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हिस्सा सैन्य खर्चों में गया
- इस साल सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले पांच प्रमुख देश- अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत रहे. जो कुल मिलाकर दुनिया के सैन्य खर्च का 58 प्रतिशत हिस्सा हैं.
- 2025 में अमेरिका का सैन्य खर्च 7.5 प्रतिशत घटकर 954 अरब डॉलर रह गया, जबकि चीन का खर्च 7.4 प्रतिशत बढ़कर अनुमानित 336 अरब डॉलर हो गया.
- रूस ने 2025 में अपना सैन्य खर्च 5.9 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 190 अरब डॉलर कर दिया, जो उसकी जीडीपी (GDP) का 7.5 प्रतिशत है.
- यूक्रेन 2025 में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश रहा. उसने अपने खर्च में 20 प्रतिशत की वृद्धि की, जो अनुमानित 84.1 अरब डॉलर रहा. यह यूक्रेन की जीडीपी का 40 प्रतिशत हिस्सा है.
- SIPRI के मानकों के अनुसार, 32 में से 23 नाटो देशों ने अपनी जीडीपी का कम से कम 2.0 प्रतिशत अपनी सेना पर खर्च किया.
- यूरोप का कुल सैन्य खर्च 14 प्रतिशत बढ़कर 864 अरब डॉलर हो गया, जबकि एशिया और ओशिनिया में यह 8.1 प्रतिशत बढ़कर 681 अरब डॉलर तक पहुंच गया.
- नाटो (NATO) के 32 सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च 1581 अरब डॉलर रहा, जो पूरी दुनिया के खर्च का 55 प्रतिशत है.
- नाटो के यूरोपीय सदस्यों ने कुल 559 अरब डॉलर खर्च किए.
हथियारों की होड़ और असुरक्षा के बढ़ते माहौल के कारण सैन्य खर्च में व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है. सालाना खर्च में हुई 2.9 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी, 2024 में दर्ज की गई 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले काफी कम है. हालांकि, इस सुस्ती का मुख्य कारण अमेरिकी सैन्य खर्च में आई गिरावट है. अगर अमेरिका को हटाकर देखें, तो दुनिया के अन्य देशों का कुल सैन्य खर्च 2025 में 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा है.
यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता को मंजूरी न मिलने से अमेरिकी खर्च में कमी आई: साल 2025 में अमेरिका का सैन्य खर्च 954 अरब डॉलर रहा, जो 2024 के मुकाबले 7.5 प्रतिशत कम था. इस गिरावट का मुख्य कारण यह रहा कि इस साल यूक्रेन के लिए किसी भी नई वित्तीय सैन्य सहायता को मंजूरी नहीं दी गई. यह पिछले तीन वर्षों के बिल्कुल उलट था, जब कुल 127 अरब डॉलर की सहायता मंजूर की गई थी.
हालांकि, अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध (Western Hemisphere) में अपना दबदबा बनाए रखने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) में चीन को रोकने के लिए अपनी परमाणु और पारंपरिक सैन्य क्षमताओं में निवेश बढ़ाया है. ये नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के मुख्य लक्ष्य हैं.
युद्ध और नाटो (NATO) के नए लक्ष्यों के बीच यूरोप के सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी: 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च बढ़ने का मुख्य कारण यूरोप के खर्च में हुई 14 प्रतिशत की वृद्धि थी, जो 864 अरब डॉलर तक पहुंच गई. रूस-यूक्रेन युद्ध के चौथे वर्ष में भी दोनों देशों के खर्च में बढ़ोतरी जारी रही. वहीं, नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों द्वारा अपनी सेनाओं को फिर से आधुनिक और मजबूत बनाने की कोशिशों के कारण मध्य और पश्चिमी यूरोप में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि देखी गई.
2025 में रूस और यूक्रेन दोनों में सरकारी खर्च के हिस्से के रूप में सैन्य खर्च अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.
- रूस: 2025 में रूस का सैन्य खर्च 5.9 प्रतिशत बढ़कर 190 अरब डॉलर हो गया, जिससे उसका 'सैन्य बोझ' (जीडीपी का हिस्सा) 7.5 प्रतिशत रहा.
- यूक्रेन: यूक्रेन 2025 में सातवां सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश रहा. उसने अपने खर्च में 20 प्रतिशत की वृद्धि की, जो 84.1 अरब डॉलर या उसकी जीडीपी का 40 प्रतिशत रहा.
- जर्मनी: इस समूह में जर्मनी सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश रहा, जिसका खर्च सालाना 24 प्रतिशत बढ़कर 114 अरब डॉलर हो गया. 1990 के बाद पहली बार जर्मनी का सैन्य बोझ 2.0 प्रतिशत की सीमा को पार कर 2025 में जीडीपी का 2.3 प्रतिशत पहुंच गया.
- स्पेन: स्पेन के सैन्य खर्च में 50 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई और यह 40.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इसके साथ ही 1994 के बाद पहली बार उसका सैन्य बोझ जीडीपी के 2.0 प्रतिशत से ऊपर निकल गया.
- नाटो सदस्य: 2025 में यूरोपीय नाटो देशों का सैन्य खर्च 1953 के बाद सबसे तेज गति से बढ़ा. यह यूरोप की आत्मनिर्भर बनने की कोशिश और गठबंधन के भीतर 'खर्च की जिम्मेदारी' साझा करने के लिए अमेरिका के बढ़ते दबाव को दर्शाता है.
संघर्षों और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के बावजूद मध्य पूर्व का सैन्य खर्च स्थिर:
2025 में मध्य पूर्व का अनुमानित सैन्य खर्च 218 अरब डॉलर रहा, जो 2024 की तुलना में केवल 0.1 प्रतिशत अधिक है. इजराइल को छोड़कर, क्षेत्र के अन्य प्रमुख देशों (जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं) ने अपने सैन्य खर्च में बढ़ोतरी की है.
- इजराइल: इजराइल का सैन्य खर्च 4.9 प्रतिशत घटकर 48.3 अरब डॉलर रह गया. यह जनवरी 2025 में हमास के साथ हुए युद्धविराम समझौते के बाद गाजा युद्ध की तीव्रता में आई कमी को दर्शाता है. इसके बावजूद, इजराइल का खर्च 2022 की तुलना में अभी भी 97 प्रतिशत अधिक है.
- तुर्की: 2025 में तुर्की का सैन्य खर्च 7.2 प्रतिशत बढ़कर 30.0 अरब डॉलर हो गया. इसका एक कारण इराक, सोमालिया और सीरिया में चल रहे उसके सैन्य अभियान हैं.
- ईरान: ईरान के खर्च में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट आई है. 2025 में यह 5.6 प्रतिशत घटकर 7.4 अरब डॉलर रह गया.
एशिया और ओशिनिया में 2009 के बाद सैन्य खर्च में सबसे तेज वृद्धि
2025 में एशिया और ओशिनिया का कुल सैन्य खर्च 681 अरब डॉलर रहा, जो 2024 की तुलना में 8.1 प्रतिशत अधिक है. यह 2009 के बाद की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है.
- चीन: दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश होने के नाते, चीन ने अपना रक्षा बजट 7.4 प्रतिशत बढ़ाकर 336 अरब डॉलर कर दिया. यह लगातार 31वां साल था जब चीन के खर्च में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उसका सैन्य आधुनिकीकरण अभियान जारी है. सैन्य खरीद में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए नए अभियान का खर्च पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है.
- जापान: 2025 में जापान का सैन्य खर्च 9.7 प्रतिशत बढ़कर 62.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो उसकी जीडीपी (GDP) का 1.4 प्रतिशत है. यह 1958 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है.
- ताइवान: ताइवान के सैन्य खर्च में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 18.2 अरब डॉलर (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) हो गया. द्वीप के चारों ओर चीन की 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' के बढ़ते सैन्य युद्धाभ्यासों के बीच, यह 1988 के बाद की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है.
भारत-पाकिस्तान कितना खर्च कर रहा है
- भारत: 2025 में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश होने के नाते, भारत ने अपने रक्षा बजट में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि की, जो 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया.
- पाकिस्तान: पाकिस्तान का सैन्य खर्च 11 प्रतिशत बढ़कर 11.9 अरब डॉलर हो गया.
- सऊदी अरब: सऊदी अरब का सैन्य खर्च 1.4 प्रतिशत बढ़कर 83.2 अरब डॉलर हो गया, जिससे यह दुनिया का आठवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया.
- फ्रांस: इसी अवधि के दौरान फ्रांस का सैन्य खर्च 1.5 प्रतिशत बढ़कर 68.0 डॉलर अरब हो गया.
- अफ्रीका: 2025 में अफ्रीका का कुल सैन्य खर्च 8.5 प्रतिशत बढ़कर 58.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया.
- नाइजीरिया: विद्रोह और चरमपंथी हिंसा के कारण बढ़ती असुरक्षा के बीच, 2025 में नाइजीरिया के सैन्य खर्च में 55 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई, जो 2.1 अरब डॉलर रहा.
- गुयाना: एसेकिबो क्षेत्र को लेकर वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के कारण, 2025 में गुयाना का सैन्य खर्च 16 प्रतिशत बढ़कर 248 मिलियन डॉलर हो गया.
- वेनेजुएला: सार्वजनिक रूप से डेटा उपलब्ध न होने के कारण वेनेजुएला का सैन्य खर्च अज्ञात बना हुआ है.
- यूनाइटेड किंगडम (UK): 2024 और 2025 के बीच, ब्रिटेन के सैन्य खर्च में 2.0 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 89.0 अरब डॉलर रहा.
निष्कर्ष
सैन्य खर्च में यह रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वैश्विक कूटनीति अब 'शांति वार्ता' के बजाय 'सैन्य निवारण' पर निर्भर हो गई है. हालांकि, रक्षा बजट की यह भारी-भरकम राशि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बजट को सीमित कर सकती है. अंततः, हथियारों की यह होड़ दुनिया को अधिक सुरक्षित बनाती है या एक नए बड़े युद्ध की ओर ले जाती है, यह आने वाला समय ही बताएगा.
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